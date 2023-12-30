Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. 1 января в столице будет день траура, - Кличко

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Также сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Киева возросло до 16 человек.

Читайте также: В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек