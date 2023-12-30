Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. 1 января в столице будет день траура, - Кличко
Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.
Также сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Киева возросло до 16 человек.
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+11 Евгений Magirus
показать весь комментарий30.12.2023 13:14
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чи ті що загиблі 29, кращі, за тих що загиблі раніше, чи за тих котрі загинуть, ще?
чи війна вже закінчилась і більше прильотів не буде?
ну, от що за грьобаний популізм?
я кожного дня проїжджаю біля лук'янівського кладовища. це старе кладовище, там майже не ховають, але українських прапорів, дуже багато! то, що там про день жалоби, саме 1 січня?
Кияни сумують 😪😪😪
и на фронте и в тылу
смерть кацапским оккупантам!
Чи ще залишились у нас ті, хто може спроєктувати і виготовити оті самі ракети і дрони, і який середній вік тих небагатьох, що залишились - ви таке питання собі задавали?
Скажу одразу, на росії зараз майже така сама дупа, рятує їх тільки те, що вони за совка натягнули до мАцкви і підєра всіх найкращих кадрів з колоній, і не всі вони (на жаль) ще повиздихали. І через їх присутність там є дуже тонкий шар учнів - нових спеців.
але!
далі всьо! піздець!