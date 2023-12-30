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Новости Война
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Атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв. 1 января в столице будет день траура, - Кличко

київ

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Также сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Киева возросло до 16 человек.

Читайте также: В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек

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Киев (25505) траур (227) жертвы (2071) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+11
А день жалоби 31-го грудня якось завадить "еліті" щось святкувати? Чи день жалоби автоматом зупиняє занос конвертів, хабарі тощо? Що вже не так?
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30.12.2023 13:14
+10
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30.12.2023 13:16
+7
Вічна Памʼять нашим загиблим громадянам та щирі співчуття їх родинам !
Кияни сумують 😪😪😪
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30.12.2023 13:22
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А чому не 31 грудня - це щоб не заважати "еліті" святкувати новий рік у бохо, верандах та інших "елітних" місцях?
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30.12.2023 13:10 Ответить
А день жалоби 31-го грудня якось завадить "еліті" щось святкувати? Чи день жалоби автоматом зупиняє занос конвертів, хабарі тощо? Що вже не так?
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30.12.2023 13:14 Ответить
День жалоби автоматом зупиняє роботу розважальних закладів, або як мінімум їх робота буде сприйнята суспільством "в штики" - ось у чому річ.
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30.12.2023 13:34 Ответить
Так, а втомлений від війни нарід хоче свят і шашликів. Тому я проти будь-яких днів жалоби. Нам, ;порохоботам;, і так прокльонів вистачає.
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30.12.2023 14:29 Ответить
а чому не згадують торгову компанію "Дніпро-М" що примусила людей посеред ночі під час повітряної тривоги перемарковувати китайський товар на нібито український
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30.12.2023 14:39 Ответить
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30.12.2023 13:16 Ответить
ридати будемо після перемоги! довго і по кожному!
чи ті що загиблі 29, кращі, за тих що загиблі раніше, чи за тих котрі загинуть, ще?
чи війна вже закінчилась і більше прильотів не буде?
ну, от що за грьобаний популізм?
я кожного дня проїжджаю біля лук'янівського кладовища. це старе кладовище, там майже не ховають, але українських прапорів, дуже багато! то, що там про день жалоби, саме 1 січня?
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30.12.2023 13:20 Ответить
Совко-ватний менталітет крокує країною
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30.12.2023 15:52 Ответить
Вічна Памʼять нашим загиблим громадянам та щирі співчуття їх родинам !
Кияни сумують 😪😪😪
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30.12.2023 13:22 Ответить
А де "армія дронів" яка падає наприклад в Рязані? Або Смолєнску? Знову наї#али?
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30.12.2023 13:25 Ответить
Догадливий.....
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30.12.2023 14:08 Ответить
светлая память всем погибшим
и на фронте и в тылу
смерть кацапским оккупантам!
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30.12.2023 13:32 Ответить
и проклятому *****
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30.12.2023 13:39 Ответить
Спочатку впродовж трьох десятків років платите жалюгідні копійчини науковцям, інженерам та рядовим працівникам, розйобуєте систему освіти. А потім кричите "де наші ракети і дрони?!"
Чи ще залишились у нас ті, хто може спроєктувати і виготовити оті самі ракети і дрони, і який середній вік тих небагатьох, що залишились - ви таке питання собі задавали?
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30.12.2023 13:50 Ответить
До 2019 ще були. Гугли- нептуни і вільха
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30.12.2023 14:30 Ответить
Який середній вік творчого колективу, що розробив їх?
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30.12.2023 14:33 Ответить
Ти хочеш розказати мені про ; найкращу в світі радянську освіту;, в той час як ті придурки заряджали воду перед телевізором під час сеансів Кашпіровського?
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30.12.2023 14:37 Ответить
воду заряжал Чумак, те кто ставили банки на Кашпировского, зря потратили время
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30.12.2023 14:44 Ответить
А зараз в Україні краща?
Скажу одразу, на росії зараз майже така сама дупа, рятує їх тільки те, що вони за совка натягнули до мАцкви і підєра всіх найкращих кадрів з колоній, і не всі вони (на жаль) ще повиздихали. І через їх присутність там є дуже тонкий шар учнів - нових спеців.
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30.12.2023 14:44 Ответить
освіта в україні, дійсно гарна! навіть висококласна. я маю на увазі, природні науки.
але!
далі всьо! піздець!
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30.12.2023 16:06 Ответить
Гром еще
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30.12.2023 14:41 Ответить
ЗРК "Кільчень". Все ж цікаво, скільки молодих (до 40 років) спеціалістів розробляли цю зброю?
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30.12.2023 14:48 Ответить
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30.12.2023 13:58 Ответить
Світла пам'ять невинно загинувшим. Пекло всім лаптеногім від малого до старого!
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30.12.2023 13:59 Ответить
Не может быть дня жалобы в День народження С.Бандери!!!
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30.12.2023 15:12 Ответить
 
 