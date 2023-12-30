Удар РФ по Одессе: в медучреждениях остаются 12 пострадавших, два человека – в тяжелом состоянии

В Одесской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Одессе 29 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

"В настоящее время в медицинских учреждениях города на лечении остаются 12 человек. Из них двое детей (6 и 8 лет), их жизни ничего не угрожает. Двое раненых пока в тяжелом состоянии. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Все остальные выписаны и продолжают лечиться амбулаторно, в том числе и беременная женщина", - говорится в сообщении.

Всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, 4 из них - погибли.

Напомним, в результате обстрелов Одессы 29 декабря 2023 года погибли 4 человека. В то же время 22 получили ранения.

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