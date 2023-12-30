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В результате вражеских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций на Киевщине, Днепропетровщине и Херсонщине, - Минэнерго

електрика

В Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях в результате российских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"На одной из воздушных линий 330 кВ в Киевской области после вражеского обстрела были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт.

На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов отключалась воздушная линия 150 кВ, подсоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.

В Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. В результате были нарушения в работе ТЭЦ.

Также в Херсонской области в результате обстрела было повреждено оборудование подстанции 150 кВ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27071) Минэнерго (363)


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в мене шкурне питання до Прямого...
а скільки буде коштувати зникнення фейгіна з ефіру?
ну так чисто по бабках?
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30.12.2023 13:29 Ответить
цю ж тварь неможливо слухати...
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30.12.2023 13:31 Ответить
А шо таке фейгін? І який він має стосунок до пошкодження підстанцій?
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30.12.2023 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/c/pryamiy/live
попадіть на ефір фейгана і можливо ви мене зрозумієте...
ця хамська-кацапнячя манера перебивати i наїзжати на співбесідника?
можливо тоді ми один одного і зрозуміємо, а скоріше за все ні...
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30.12.2023 13:55 Ответить
він не тіки Люсю Арєстовіч обідєл, а ще й тебе?
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30.12.2023 14:54 Ответить
люся арестович 2 в ніякому разі не може зобідити люсю арестович раз - це одна команда..
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30.12.2023 15:03 Ответить
 
 