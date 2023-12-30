В результате вражеских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций на Киевщине, Днепропетровщине и Херсонщине, - Минэнерго
В Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях в результате российских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"На одной из воздушных линий 330 кВ в Киевской области после вражеского обстрела были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт.
На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов отключалась воздушная линия 150 кВ, подсоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.
В Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. В результате были нарушения в работе ТЭЦ.
Также в Херсонской области в результате обстрела было повреждено оборудование подстанции 150 кВ", - говорится в сообщении.
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а скільки буде коштувати зникнення фейгіна з ефіру?
ну так чисто по бабках?
попадіть на ефір фейгана і можливо ви мене зрозумієте...
ця хамська-кацапнячя манера перебивати i наїзжати на співбесідника?
можливо тоді ми один одного і зрозуміємо, а скоріше за все ні...