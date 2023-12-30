В результате вражеских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций на Киевщине, Днепропетровщине и Херсонщине, - Минэнерго

В Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях в результате российских обстрелов повреждены воздушные линии и оборудование подстанций.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"На одной из воздушных линий 330 кВ в Киевской области после вражеского обстрела были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт.

На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов отключалась воздушная линия 150 кВ, подсоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.

В Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. В результате были нарушения в работе ТЭЦ.

Также в Херсонской области в результате обстрела было повреждено оборудование подстанции 150 кВ", - говорится в сообщении.

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