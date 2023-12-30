Председатель Паралимпийского комитета Сушкевич о ВВК для лиц с инвалидностью: Дублирование МСЭК за средства НСЗУ. Нет смысла ослаблять армию людьми с потерей здоровья
Идея мобилизовать в армию мужчин с инвалидностью при наличии военнообязанных полноправных людей – абсолютный абсурд.
Об этом пишет в фейсбуке глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении он отмечает, что много лет работает над решением проблем социальной защиты и прав человека с инвалидностью.
"Но никогда не мог себе представить, что мне придется прорабатывать вопросы правомерности, целесообразности и даже логичности того, что человека с инвалидностью нужно мобилизовать, одеть в военную форму, дать оружие и включить в действующую армию во время войны. Закон Украины: лицо с инвалидностью - совершеннолетнее лицо с устойчивым ограничением жизнедеятельности, со значительной степенью потери здоровья. Это лицо в обществе нуждается в социальной защите и поддержании его прав в связи с ограничением его жизненно важных функций", - отмечает он.
Сушкевич также акцентирует внимание, что законопроектом по мобилизации, который сегодня обсуждает вся страна, предлагается этому человеку дать оружие и на должном уровне выполнять боевые задания.
По официальной статистике, в Украине людей с инвалидностью ІІІ группы - около полутора миллионов. Около половины из них – женщины. Вычитаем из этой цифры людей, достигших 60 лет – их примерно до 30%.
"Таким образом, выходим на цифру 500 тысяч мужчин с инвалидностью III группы призывного возраста. А теперь, согласно указанному проекту Закона, военно-врачебные комиссии вынуждены будут обследовать полмиллиона мужчин с инвалидностью III группы, абсолютное большинство из которых реально не пригодно к военной службе. Причем эти обследования будут проводиться 476 заведениями здравоохранения, которым нужно заплатить из средств Национальной службы здоровья Украины за каждое лицо с инвалидностью, которое прошло соответствующее медицинское освидетельствование.
НСЗУ предусмотрела на это более полумиллиарда гривен. Понимаете? Средства пойдут не на лечение людей, что является основной функцией Национальной службы здоровья Украины, а на обследования ВВК людей с инвалидностью, чтобы отправить их в Вооруженные Силы Украины!", - говорится в сообщении.
"Это я написал пока о "логичности", "целесообразности" и "финансовой обоснованности" мобилизации человека с инвалидностью III группы при очевидности того, что даже те, кого бросят в мобилизацию - не смогут на должном уровне, как здоровые люди, выполнять боевые задачи", - добавляет глава Паралимпийского комитета.
Он также написал несколько слов о квалифицированности и качестве работы ВВК.
По его информации, работники ВВК – это врачи гражданских учреждений здравоохранения, которые прослушали, в том числе онлайн, тренинг, чтобы стать работниками ВВК.
"Все люди с инвалидностью прошли медико-социальную экспертную комиссию, чтобы получить статус инвалидности. МСЭК проходит от месяца до двух месяцев. ВВК, которая дублирует МСЭК, мобилизуя человека с инвалидностью, проходит, по моим данным, от 40 минут до 4 дней.
И опять же, по моим данным: работники ВВК допускают нарушений в своей работе в десятки раз больше, чем работники МСЭК! Более точная статистика есть в правительственных институциях, где сознательны к реалиям ситуации", - отмечает чиновник.
Подытоживая, Сушкевич делает следующие выводы:
- абсурд мобилизовать людей с инвалидностью при наличии военнообязанных людей без инвалидности;
- абсурд тратить на мобилизацию людей с инвалидностью сотни миллионов средств Минздрава, дублируя МСЭК, определившего уже человека, имеющего стойкую потерю здоровья;
- нет смысла ослаблять мощную украинскую армию людьми со стойкими ограничениями жизнедеятельности и значимой потерей здоровья. Очевидно, что в войне пользы, боеспособности от военнообязанного без инвалидности значимо больше, чем от человека с инвалидностью;
- очевидность, что человек с инвалидностью на войне имеет более высокие риски получить тяжелые ранения или гибель.
"А еще у меня есть ощущение, что кто-то хочет возмутить общество, дискредитировать наши Вооруженные Силы Украины, подставить Верховного Главнокомандующего и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины... И напоследок, у меня вопрос: мобилизация мужчин с инвалидностью ІІІ группы решит годовую потребность украинского войска в новых воинах ???!!!", - резюмирует он.
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На вигляд наче з руками- ногами.
Зараз в "Епіцентрах", "Лавинах" та всіляких "моллах" ходять товпи молодих бичків у віці від 30 до 40 років. Тисячі. З руками і ногами. Відгодовані. Носять пакети з пакунками за своїми дружинами.
А влада ловить інвалідів на мобілізацію.
Дебіли, ***...
Судячи з останнього коментаря.
Чи краще жити на податки таких як я, в той час такі як я захищають твою дружину від згвалтування росіянами?
Особисто в мене пять хронічних хвороб, кожна з яких гарантовано дає другу групу пожиттєво, але "врачі" вимагають півтори тищі єврів за оформлення.
Таким чином я з 2015 року по-факту будучи інвалідом, отримав непевносправність значного ступеня (аналог нашої інвалідністі першої групи) лише в цьому році від Польші, де не вимагають ніякої мзди, а просто провели об'єктивне баданнє і призначили статус. Да, видали свідоцтво європейського зразку. Довічно.
Найбільше липових інвалідів серед держслужбовців, бюджетників і іх подєльніків пиляльщиків. З моїх родичів, (царство їм небесне), один був без ноги, інший лежачий, інвалідності ніхто не зробив - марудно, довго і неприємно, бо взятки треба давати.
Допоки держава не скоротить видатки на все, крім армії, поки не познімають бронь з всіх отримувачів бюджетних коштів діла не буде. В нас кількість поліцейських, прокурорів і суддів на одиницю населення на 300% вище ніж середня в світі, вище тіки в параші і білорусів. Сумарно силовиків десь 500т., їх порахувати толком не можуть, а був би відкритий реєстр в ТЦК вони б втішилися. Окрім того тилові штати армії, починаючи з другої лінії, пороздувані, ККД їх роботи, нижчі плінтуса.
ВЛК люди які мають живу воду яка і мертвого зробить живим, і сліпого-зрячим, спинальника - марафонцем. Навіть не дивлячись на призовника.
Цікаво, що в цей новітній закон «не від цегли на голову» НЕМАЄ жодних змін щодо застосування стандартів НАТО по відбору придатних для служби в армії, в яких немає надздібностей дерматолігів які «перевірять» і за окуліста, і за хірурга, і за проктолога з психіатром, і аналізи зі стелі отримувати. На сьогодні тих хто переніс короновірус перевіряють настільки прискипливо, що це і здоровому чоловіку важко витримати. Бо як виявляється , наслідки короновірусу доволі серьозні, в тому числі психосомотичні.
То коли впровпдять стандарти нато при перевірці на придатність для військової служби?
Ти готова до того що твою неповнолітню доньку гвалтуватимуть по черзі буряти?
А коханий твій все одно піде воювати.Проти НАТО.
Саме вони забезпечують справжню боєздатність армії і не тільки. Як виявляється здорові військові це ще і фінансова сторона питання в зв'язку з зменшенням ризику загибелі військовослужбовця якого хвороба не обтяжуватиме під час служби, особливо в бою.
Вбиватимуть всіх. Вони капець озлоблені.
Мобілізація це дуже серьозна справа, тут перш за все мають бути втілені стандарти НАТО.
Сподіваюсь ви Петру Олексійовичу задали те саме питання аби від бурятів і його сини захищали.