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Новости Война
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Председатель Паралимпийского комитета Сушкевич о ВВК для лиц с инвалидностью: Дублирование МСЭК за средства НСЗУ. Нет смысла ослаблять армию людьми с потерей здоровья

поранення,штат,влк

Идея мобилизовать в армию мужчин с инвалидностью при наличии военнообязанных полноправных людей – абсолютный абсурд.

Об этом пишет в фейсбуке глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении он отмечает, что много лет работает над решением проблем социальной защиты и прав человека с инвалидностью.

"Но никогда не мог себе представить, что мне придется прорабатывать вопросы правомерности, целесообразности и даже логичности того, что человека с инвалидностью нужно мобилизовать, одеть в военную форму, дать оружие и включить в действующую армию во время войны. Закон Украины: лицо с инвалидностью - совершеннолетнее лицо с устойчивым ограничением жизнедеятельности, со значительной степенью потери здоровья. Это лицо в обществе нуждается в социальной защите и поддержании его прав в связи с ограничением его жизненно важных функций", - отмечает он.

Сушкевич также акцентирует внимание, что законопроектом по мобилизации, который сегодня обсуждает вся страна, предлагается этому человеку дать оружие и на должном уровне выполнять боевые задания.

По официальной статистике, в Украине людей с инвалидностью ІІІ группы - около полутора миллионов. Около половины из них – женщины. Вычитаем из этой цифры людей, достигших 60 лет – их примерно до 30%.

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"Таким образом, выходим на цифру 500 тысяч мужчин с инвалидностью III группы призывного возраста. А теперь, согласно указанному проекту Закона, военно-врачебные комиссии вынуждены будут обследовать полмиллиона мужчин с инвалидностью III группы, абсолютное большинство из которых реально не пригодно к военной службе. Причем эти обследования будут проводиться 476 заведениями здравоохранения, которым нужно заплатить из средств Национальной службы здоровья Украины за каждое лицо с инвалидностью, которое прошло соответствующее медицинское освидетельствование.

НСЗУ предусмотрела на это более полумиллиарда гривен. Понимаете? Средства пойдут не на лечение людей, что является основной функцией Национальной службы здоровья Украины, а на обследования ВВК людей с инвалидностью, чтобы отправить их в Вооруженные Силы Украины!", - говорится в сообщении.

"Это я написал пока о "логичности", "целесообразности" и "финансовой обоснованности" мобилизации человека с инвалидностью III группы при очевидности того, что даже те, кого бросят в мобилизацию - не смогут на должном уровне, как здоровые люди, выполнять боевые задачи", - добавляет глава Паралимпийского комитета.

Он также написал несколько слов о квалифицированности и качестве работы ВВК.

По его информации, работники ВВК – это врачи гражданских учреждений здравоохранения, которые прослушали, в том числе онлайн, тренинг, чтобы стать работниками ВВК.

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"Все люди с инвалидностью прошли медико-социальную экспертную комиссию, чтобы получить статус инвалидности. МСЭК проходит от месяца до двух месяцев. ВВК, которая дублирует МСЭК, мобилизуя человека с инвалидностью, проходит, по моим данным, от 40 минут до 4 дней.

И опять же, по моим данным: работники ВВК допускают нарушений в своей работе в десятки раз больше, чем работники МСЭК! Более точная статистика есть в правительственных институциях, где сознательны к реалиям ситуации", - отмечает чиновник.

Подытоживая, Сушкевич делает следующие выводы:

- абсурд мобилизовать людей с инвалидностью при наличии военнообязанных людей без инвалидности;

- абсурд тратить на мобилизацию людей с инвалидностью сотни миллионов средств Минздрава, дублируя МСЭК, определившего уже человека, имеющего стойкую потерю здоровья;

- нет смысла ослаблять мощную украинскую армию людьми со стойкими ограничениями жизнедеятельности и значимой потерей здоровья. Очевидно, что в войне пользы, боеспособности от военнообязанного без инвалидности значимо больше, чем от человека с инвалидностью;

- очевидность, что человек с инвалидностью на войне имеет более высокие риски получить тяжелые ранения или гибель.

"А еще у меня есть ощущение, что кто-то хочет возмутить общество, дискредитировать наши Вооруженные Силы Украины, подставить Верховного Главнокомандующего и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины... И напоследок, у меня вопрос: мобилизация мужчин с инвалидностью ІІІ группы решит годовую потребность украинского войска в новых воинах ???!!!", - резюмирует он.

Автор: 

мобилизация (2757) инвалидность (172)


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Топ комментарии
+21
А ще підвищити призовний вік до 65 років. Нехай пенсіонери з інвалідами йдуть в окопи захищати мордоворотів поки ті зі свома тєлками будуть зажигати по кабаках ...
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30.12.2023 13:55
+15
а те що інвалідність масово продавалась і куплялась в усі часи не бентежить??? чи вже отримав відкат ска???
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30.12.2023 13:53
+12
У нас сотни тысяч молодых ментов и прочих силовиков пенсионеров а загрести хотят инвалидов а села вообще подчистили почти под ноль.
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30.12.2023 14:02
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З Київа, тут в кожному районі благодійні, або релігійні організіції роздають безкоштовний суп або кашу. Через день.
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30.12.2023 14:55 Ответить
Від московського патріархату?
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30.12.2023 15:01 Ответить
Приїдь сам запитаєш, від кого. Тобі покажуть.
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30.12.2023 15:14 Ответить
Борзий ;інвалід;.
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30.12.2023 15:19 Ответить
Я не борзий, я відчайдушний і захищаю слабких людей, хоча сам слабкий, просто мені немає, що втрачати...Приїдь, все тобі покажемо
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30.12.2023 15:49 Ответить
А може ти до мене? Разом кацапам покажемо.
На вигляд наче з руками- ногами.
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30.12.2023 15:57 Ответить
Я в півтора-два раза старший за віком того, хто на твому фото, так що хер ти знову вгадав) Сиди на свому дивані, чи на 3-й лінії, і кінчай вигадувати казки про те, що ти на нулі. Брехло.
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30.12.2023 16:54 Ответить
Дивні люди керують Україною.
Зараз в "Епіцентрах", "Лавинах" та всіляких "моллах" ходять товпи молодих бичків у віці від 30 до 40 років. Тисячі. З руками і ногами. Відгодовані. Носять пакети з пакунками за своїми дружинами.
А влада ловить інвалідів на мобілізацію.
Дебіли, ***...
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30.12.2023 14:26 Ответить
Так 90% этих бычков со справками об инвалидности.
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30.12.2023 14:30 Ответить
Ні, все набагато простіше. Якщо у Києві, то тут рідко буває операція "бусик." А такі молодики зазвичай працюють в інтернеті, або як фоп, і завжди живуть на з'ємнй квартирі, їх просто не можуть знайти. А інвалид , ось він рідненький, ходить відмічається, все про нього відомо.
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30.12.2023 14:39 Ответить
Шешеня, а якщо зробити тобі дозвіл на виїзд за кордон,погодишся по 12 годин на добу на заводі пердолитив Польщі?- Бо бачу, в чергах за бнезкоштовним супом стоїш, але комп є і інтернет проплачений.
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30.12.2023 15:04 Ответить
Щодо психіатра вірю. А знаєш? Я б відкрив кордон з РФ. Серйозно. Щоб страждущі за праваславнай русскай вєрай, з плоскостопістю та енурезом валили на фіг з моєї країни.
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30.12.2023 15:37 Ответить
Немає у мене не енуреза, не плоскостопі, не вашої руської православної віри. Я просто з дитинства завжди відстоював інтерси хворих людей, тварин, дівчат.. Не суди по собі піздун, в ЗСУ воно..
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30.12.2023 15:40 Ответить
Вау! Ван в обдрочєніі Данбасса?
Судячи з останнього коментаря.
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30.12.2023 15:51 Ответить
У нас на районі наприклад кришнаїти кашу роздають, так що хер ти вгадав теж)
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30.12.2023 15:41 Ответить
Ти не відповів. Якщо дозволити тобі віїзд за кордон, ти згодний працювати по 12 годин на добу на заводі?
Чи краще жити на податки таких як я, в той час такі як я захищають твою дружину від згвалтування росіянами?
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30.12.2023 15:55 Ответить
Чувак, я взагалі, наразі, ніде не можу працювати фізично вже кілька років. Ступні ног опухли, не ходжу майже, в мене цукор великий до всього, рани на ногах і пальцах не загоюються. І твоїх податків не потребую, тільки добровільно. Я від цієї держави ніколи копійчини не отримував. Немає в мене ні льгот, не інвалідності, не пенсій, не стіпендій. Інвалида орк не знасилує. бо в нього не встане. Але ***** тобі дати зможу, щоб не плигав дуже тут по коментарях, з окопу воно пише. з ТЦК ти пишеш, зі складу, це в кращому випадку.
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30.12.2023 16:12 Ответить
Все з тобою ясно.
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30.12.2023 16:15 Ответить
Я тобі відкрию таємницю. Щоб займатися здоров'ям, треба мати здоров'я. Щоб отримувати ці всі групи, пенсії, треба бігати, як лошадь роками по тій поліклиниці. якщо тебе ніхто водити не зможе. Я в черзі не можу довго всидіть, голова крутиться. Більшість просто тихенько конає вдома, поки не сдохне. Тому я не себе дбаю, я є не такий егоїст, як ти, що десь "з окопу" 24/7 на Цензорі строче. А дбаю за тих людей, в кого ще були сили , змогли чогось добитися, хоча б групу інвалідності. Бо я на прикладі жінки знаю, як це важко отримати інвалидність кожен рік: їздити, здавати аналізи дуже дорогі, лягати у лікарню, за всі ліки платити, що пенсії за рік не вистачає, і так кожен рік. Я просто хочу, щоб хворих зелені покидьки не чипали.
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30.12.2023 16:56 Ответить
Шешеня, я до війни 20 років в медицині. Привіт сину Прігожина передавай. Цк ж він Лахта-Центр тепер очолює?
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30.12.2023 18:51 Ответить
Звісно, в вас зелених покидьків всі, хто кажуть правду, ті агенти Кремля. Свої 20 років собі в дупу засунь. Я з дитинства хворію стільки, стільки лікарен по всії Україні відвідав, я все про цю систему знаю. Могу любе твоє слово заперечити по фактах, на законах. З чим ти не згоден? Взагалі зараз з ЗСу і з другою групою не демобілізують. Це взагалі маразм. Якщо третя, то людина может бути без ноги, без руки, без ока, глухий на оба уха, діабетчик без почки, онкологія. То друга, то взагалі нікуди не годні люди, яким постільний режим. Якщо ти будешь зараз заперечувати, про те, що "всі" купували за гроші інвалидність. Значить ти і є той самий, хто продавав " всім" за гроші довідки. Бо я тобі можу довести по закону, кому надають другу групу.
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30.12.2023 19:37 Ответить
Чому не призивають у ресторанах і торгових центрах молодих і здорових?? Бо ви не можете їм вручити повістки? Зато хворих вам подавай. Психа хочеш в армії, хай тебе відразу застрелить, пофиг свій чужий?? Діабетика на інсулині хочеш в окопі? Або просто діабетика, в кого ноги гніють? Астматика хочешь, або с ХОЗЛ, який буде гучно кашляти безперервно в окопі? Немає одного легкого, немає однієї почки з патологієї второї, немає одного ока ,руки, повна глухота, видалення кішківника, сре в трубку, онкологія 2-й стадії, -це лише 3-я група інвалидності. Вони без палочки ходять, тобто для ВЛК годні. Бо зараз план треб виповняти, а там хай командири що хочуть з тими мобілізованим, той роблять. Удачі!

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30.12.2023 19:41 Ответить
В ресторанах, спортзалах і торгових центрах всі такі як ти- важкі інваліди. Не хвилюйся, пройдеш медкомісію і якщо РЕАЛЬНО немічний- будеш далі спокійно ходити по ресторанах, торгових центрах та спортзалах.
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30.12.2023 20:11 Ответить
Я не хожу по торгових центрах, ресторанах і спортзалах, на відміну від тебе. Не суди по собі У мене на це немає не сили, не грошей.
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31.12.2023 13:22 Ответить
Сушкевич корупціонер з 90х при кориті. Прикриваючись інвалідністю кожен день краде з бюджету. Накрав за ці десятиріччя міліарди вже гривень.
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30.12.2023 14:31 Ответить
капець, ти мудло... ****** чувака гімном і зникнути. однозначно подоляцький бот, за яким точно воєнком плаче, бугаєм за клавою...
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30.12.2023 15:05 Ответить
все вірно він написав. Та ще особа, той сушкевич
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30.12.2023 16:41 Ответить
На кордоні, у воєнкоматі сидять здорові дядьки- тітки. Що, вбити штамп чи в комп закинути дані не може людина з порушенням опорно- рухового апарату? Може. Для не критичного каліцтва як фізичного так і психічного знайдеться посильна праця при війську (каптьорщик), поліції (чергування на телефонах), ТЦК (за компом) і тп. Щодо груп, то все керівництво аж до відділів Хмельницької ОДА мало другу групу, а тепер багато з таких хитрозроблених ще й записалися в ТРО але на фронт - нє, бо група, а пільги аж бігом. Щоб купити групу треба було мати знайомих у МСЕК, у лівих людей гроші брати боялися.
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30.12.2023 14:57 Ответить
Саме так ще і до війни МСЕК, у лівих людей гроші не брав. Навіть у реально хворих.тна колясці отримати інвалідність, ще то квест був.
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30.12.2023 15:17 Ответить
Это правда без поблагодарить можешь хоть без головы прийти все равно признают здоровым.
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30.12.2023 15:49 Ответить
Ну, тобто, "липу" собі купляли завжди "приблатньоні" з міліції, ОДА і т.п. і одразу не нижче 2-ї групи. І вони і зараз захищені своїми посадами, "спецобліком" і т.д. їх в принципі ніхто і ніколи, за жодних обставин, чипати не буде. Натомість, пропонують загрести всіх реально хворих, інвалідів, людей з купою хронічних болячок просто, щоб що? Вбити, як "неповноцінних". Просто так.
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30.12.2023 17:19 Ответить
Саме так, бо реально молодих і здорових, які заполонили торгівельні центри, супермаркети, ресторани ніхто не чипає. Не тільки через куплені довідки, а просто їх спіймати не можуть. Наврядчи у реально хворої людини буде можливість жити на зйомній квартирі, в іншому місті, тощо. Да і в своєму житлу, наприклад у Києві поки що не чипають. А інвалід або багатодітний сам прийшов у ТЦК за відстрочкою, його сам бог наказав мобілізувати.
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30.12.2023 17:31 Ответить
* Голова Паралімпійського комітету Сушкевич * обох синів вже оформив *інвалідами*? ... криса ******
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30.12.2023 17:32 Ответить
знаючи систему постановки на групу, я можу впевнено заявити: більше половини "інвалідів" отримали групу безпідставно, тобто лише за хабаря. І навпаки - дуже багато дійсно калік не можуть отримати групу інвалідності.
Особисто в мене пять хронічних хвороб, кожна з яких гарантовано дає другу групу пожиттєво, але "врачі" вимагають півтори тищі єврів за оформлення.
Таким чином я з 2015 року по-факту будучи інвалідом, отримав непевносправність значного ступеня (аналог нашої інвалідністі першої групи) лише в цьому році від Польші, де не вимагають ніякої мзди, а просто провели об'єктивне баданнє і призначили статус. Да, видали свідоцтво європейського зразку. Довічно.
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30.12.2023 17:44 Ответить
Якщо ваша машина споживає бвгато палива, шукають причину, а не ставлять додаткові баки і заправляють бадяжним паливом.
Найбільше липових інвалідів серед держслужбовців, бюджетників і іх подєльніків пиляльщиків. З моїх родичів, (царство їм небесне), один був без ноги, інший лежачий, інвалідності ніхто не зробив - марудно, довго і неприємно, бо взятки треба давати.
Допоки держава не скоротить видатки на все, крім армії, поки не познімають бронь з всіх отримувачів бюджетних коштів діла не буде. В нас кількість поліцейських, прокурорів і суддів на одиницю населення на 300% вище ніж середня в світі, вище тіки в параші і білорусів. Сумарно силовиків десь 500т., їх порахувати толком не можуть, а був би відкритий реєстр в ТЦК вони б втішилися. Окрім того тилові штати армії, починаючи з другої лінії, пороздувані, ККД їх роботи, нижчі плінтуса.
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30.12.2023 18:58 Ответить
А ВЛК хіба реально перевірія здоров'я людини і її придатність військовій службі?
ВЛК люди які мають живу воду яка і мертвого зробить живим, і сліпого-зрячим, спинальника - марафонцем. Навіть не дивлячись на призовника.

Цікаво, що в цей новітній закон «не від цегли на голову» НЕМАЄ жодних змін щодо застосування стандартів НАТО по відбору придатних для служби в армії, в яких немає надздібностей дерматолігів які «перевірять» і за окуліста, і за хірурга, і за проктолога з психіатром, і аналізи зі стелі отримувати. На сьогодні тих хто переніс короновірус перевіряють настільки прискипливо, що це і здоровому чоловіку важко витримати. Бо як виявляється , наслідки короновірусу доволі серьозні, в тому числі психосомотичні.

То коли впровпдять стандарти нато при перевірці на придатність для військової служби?
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30.12.2023 20:12 Ответить
В країнах Європи та в армію НАТО перевірка справжня, бо від цього залежить її боєздатність, а не липова і наскрізь корумповпна. Короновірус перенесений, вже.для комісій НАТО червоний сигнал
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30.12.2023 20:17 Ответить
Ларіса, головна мета Кремля зараз- зірвати мобілізацію в Україні.
Ти готова до того що твою неповнолітню доньку гвалтуватимуть по черзі буряти?
А коханий твій все одно піде воювати.Проти НАТО.
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30.12.2023 20:24 Ответить
Що ви маєте проти стандартів НАТО?
Саме вони забезпечують справжню боєздатність армії і не тільки. Як виявляється здорові військові це ще і фінансова сторона питання в зв'язку з зменшенням ризику загибелі військовослужбовця якого хвороба не обтяжуватиме під час служби, особливо в бою.
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30.12.2023 22:37 Ответить
Ті хто пішов 24.02. 22 не думали про стан здоров'я. Зараз ми кінчаємося. Нас добивають. Ти готова зустрічати росіян?
Вбиватимуть всіх. Вони капець озлоблені.
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30.12.2023 23:11 Ответить
Подивися хоча б один стрім Бутусова. Нагнати тільки штурмовіків з лопатою і автоматом на фронт нічого не дасть, бо рашистів все рівно більше в рази, потрібен системний подхід. Треба. Щоб вся держава працювала на оборонку, було все населення мобілізоване, а не тільки нагнати штурмовіків. Будівельні компанії щоб робили укріплення, молодь робила дрони, СТО ремонтувала техніку для військових. А якщо всіх погнати тільки в окопи, не змінюючи подхід до війни, не намагаючись зберегти життя людей, і не намагаючись збільшити втрати ворога, дуже швидко всіх втратимо і тоді що? А стандарти НАТО потрібні для того, щоб берегти життя людей, щоб був розбір польотів, щоб не тільки солдати несли відповідальність, но і командири. Щоб командирські посади дійсно займали лідери, а не хто попало.
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31.12.2023 13:39 Ответить
ДМені плювати на хремль, нехай він згорить разом з його вордулаками.

Мобілізація це дуже серьозна справа, тут перш за все мають бути втілені стандарти НАТО.

Сподіваюсь ви Петру Олексійовичу задали те саме питання аби від бурятів і його сини захищали.
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30.12.2023 22:44 Ответить
До чого тут Порошенко? Президент у нас винуватець слизьких трусиків жінок похилого віку від 45 і до 58 Володимир Зеленський.
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30.12.2023 23:29 Ответить
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