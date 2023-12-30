Председатель Паралимпийского комитета Сушкевич о ВВК для лиц с инвалидностью: Дублирование МСЭК за средства НСЗУ. Нет смысла ослаблять армию людьми с потерей здоровья

Идея мобилизовать в армию мужчин с инвалидностью при наличии военнообязанных полноправных людей – абсолютный абсурд.

Об этом пишет в фейсбуке глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении он отмечает, что много лет работает над решением проблем социальной защиты и прав человека с инвалидностью.

"Но никогда не мог себе представить, что мне придется прорабатывать вопросы правомерности, целесообразности и даже логичности того, что человека с инвалидностью нужно мобилизовать, одеть в военную форму, дать оружие и включить в действующую армию во время войны. Закон Украины: лицо с инвалидностью - совершеннолетнее лицо с устойчивым ограничением жизнедеятельности, со значительной степенью потери здоровья. Это лицо в обществе нуждается в социальной защите и поддержании его прав в связи с ограничением его жизненно важных функций", - отмечает он.

Сушкевич также акцентирует внимание, что законопроектом по мобилизации, который сегодня обсуждает вся страна, предлагается этому человеку дать оружие и на должном уровне выполнять боевые задания.

По официальной статистике, в Украине людей с инвалидностью ІІІ группы - около полутора миллионов. Около половины из них – женщины. Вычитаем из этой цифры людей, достигших 60 лет – их примерно до 30%.

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"Таким образом, выходим на цифру 500 тысяч мужчин с инвалидностью III группы призывного возраста. А теперь, согласно указанному проекту Закона, военно-врачебные комиссии вынуждены будут обследовать полмиллиона мужчин с инвалидностью III группы, абсолютное большинство из которых реально не пригодно к военной службе. Причем эти обследования будут проводиться 476 заведениями здравоохранения, которым нужно заплатить из средств Национальной службы здоровья Украины за каждое лицо с инвалидностью, которое прошло соответствующее медицинское освидетельствование.

НСЗУ предусмотрела на это более полумиллиарда гривен. Понимаете? Средства пойдут не на лечение людей, что является основной функцией Национальной службы здоровья Украины, а на обследования ВВК людей с инвалидностью, чтобы отправить их в Вооруженные Силы Украины!", - говорится в сообщении.

"Это я написал пока о "логичности", "целесообразности" и "финансовой обоснованности" мобилизации человека с инвалидностью III группы при очевидности того, что даже те, кого бросят в мобилизацию - не смогут на должном уровне, как здоровые люди, выполнять боевые задачи", - добавляет глава Паралимпийского комитета.

Он также написал несколько слов о квалифицированности и качестве работы ВВК.

По его информации, работники ВВК – это врачи гражданских учреждений здравоохранения, которые прослушали, в том числе онлайн, тренинг, чтобы стать работниками ВВК.

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"Все люди с инвалидностью прошли медико-социальную экспертную комиссию, чтобы получить статус инвалидности. МСЭК проходит от месяца до двух месяцев. ВВК, которая дублирует МСЭК, мобилизуя человека с инвалидностью, проходит, по моим данным, от 40 минут до 4 дней.

И опять же, по моим данным: работники ВВК допускают нарушений в своей работе в десятки раз больше, чем работники МСЭК! Более точная статистика есть в правительственных институциях, где сознательны к реалиям ситуации", - отмечает чиновник.

Подытоживая, Сушкевич делает следующие выводы:

- абсурд мобилизовать людей с инвалидностью при наличии военнообязанных людей без инвалидности;

- абсурд тратить на мобилизацию людей с инвалидностью сотни миллионов средств Минздрава, дублируя МСЭК, определившего уже человека, имеющего стойкую потерю здоровья;

- нет смысла ослаблять мощную украинскую армию людьми со стойкими ограничениями жизнедеятельности и значимой потерей здоровья. Очевидно, что в войне пользы, боеспособности от военнообязанного без инвалидности значимо больше, чем от человека с инвалидностью;

- очевидность, что человек с инвалидностью на войне имеет более высокие риски получить тяжелые ранения или гибель.

"А еще у меня есть ощущение, что кто-то хочет возмутить общество, дискредитировать наши Вооруженные Силы Украины, подставить Верховного Главнокомандующего и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины... И напоследок, у меня вопрос: мобилизация мужчин с инвалидностью ІІІ группы решит годовую потребность украинского войска в новых воинах ???!!!", - резюмирует он.