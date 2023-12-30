На восстановление профессиональной армии РФ может понадобиться до 10 лет, - британская разведка
Чтобы восстановить профессиональную армию, России может понадобиться 5-10 лет. В 2023 году ежедневные потери россиян выросли по сравнению с прошлым годом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в сводке Министерства обороны Британии в Twitter.
Как отмечает разведка Британии, в 2023 году средние ежедневные потери россияне как убитыми, так и ранеными, возросли почти до 300 в день. Это больше, чем в 2022 году.
Британская разведка со ссылкой на украинскую сторону отмечает, что потери РФ свидетельствуют о деградации российских сил и их превращении в "массовую армию" худшего качества после "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года.
"России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", - считают в британской разведке.
В Британии предполагают, что текущий темп потерь РФ будет сохраняться и в 2024 году, а к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более полумиллиона. Британская разведка отмечает, что за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тыс. военных.
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Яка заморозка? Схаменіться!
Щоб було так як хочуть такі як ви в нас повинні бути ресурси як у РФ. А їх нема. І не буде.
За 10 років тих хто глибоко окопуються, можуть вибити випромінювати, яке образно кажучи буде по ціні електроенергії!
Она может сделать даже многомиллионную армию
Ей это не поможет
По этой армии Запад без раздумий нанесет удары
Из всего ,что можно
И русским снова придется делать армию
Я понимаю,что они идиоты
Но даже идиотам надоест заниматься бессмысленным...
Дело за малым - лишить россию ядерного оружия
Так называемая "россия" не доросла до владения мощной армией и должна пройти
очистку, как прошла денацификацию Германия.
Всех, кто планировал войну, командовал, воевал, снабжал, пропагандировал - надо судить.
Россия должна официально осудить свой агрессивный внешнеполитический курс.
Военная промышленность должна быть уничтожена под контролем мирового сообщества.
И лишь после этого россии разрешат снова создать минимальную армию.
Если дать передышку в 5 лет сейчас - мы получим монстра, который не считается ни с кем.
Рушить экономику и промышленность до уровня, когда на первом месте будет хлеб и папиросы.
И не жалеть, потому что они весь остальной мир точно не пожалеют.
Они уже себя показали.
Ядерна зброя росії на половину згнила, але путін дуже полюблє брати лохів на понт.
"Забирайтесь на кордони 1997 року..." - ага, всі вже біжать ...
Друга армія світу витратила свіжу зброю у перші ж півроку.
***** так любить ледарювати, так ******** тілесні утіхи та розкіш,
що нчого ніколи він не підірве, та військові йому ццього не дозволять.
Вони будували собі мільйонні дач не для атомної війни.
Американців з інспекцією не пустили, бо там іржа і запустіння ...
Ядерна зброя створювалась ЩОБ ЛЯКАТИ слабодухих.
А тут самі злякались ...
Стан ядерних арсеналів такий самий, як і решти збройних сил московії.
Нічого вони ніколи не підірвуть, тим більше в себе, бо самі повиздихають.
В результаті добре якщо лишиться половина і вже точно не тої якості як зараз.
В маштабах країни цей натовп на Хрещатику - ніщо і в маштабах потреб армії теж. Це ніякий не показник. Бо натовп може зібратись і у країні з 2 млн. населення. Але це не відміняє того, що країни з 2 млн. населення - карлики і їх військовий потенціал нульовий.
Вони дали нам повне право на це.
А снаряди, гелікоптери, авіацію, крилаті та балістичні ракети для великої війни можна відновити за декілька років.
Війна , це тяжка і брудна робота.
Чому не дадали "України"?
В кацапів вже зараз є непогано оснащена і підготовлена армія, їм не потрібно чекати десять років для її «відновлення».
Це нам треба думати, коли зможемо повністю забезпечити власну армію зброєю і ************.
Думають, що вони люди, а кацапи вже давно зомбовані мутанти-нелюді. Мабуть в "Новічок", щось добавили для генетичних мутацій
До 17 року царські генерали сміялись над всіма - ми всякого противника шапками закидаємо. Їх спадкоємці сміялись - ми всіх танками закатаємо і небо парашутами завісимо..... Але знову бьють в бубен...... 800 років чекали, 5 років можемо почекати. Мислення бабуїнів описати просто.
Катастрофічні втрати БТТ. Ну то й що. Зато Уралмаш у 7 разів збільшив продуктивність праці, вчора по теліку казали.
Але є ракети, яким це до стабілізатора.
І прилетіти можуть з будь-якого боку.
Ніхто ніколи не піде у штикову проти московитських шеренг,
як недавно розповів герой окопів Арествич з америки.
Їх утилізуватимуть промисловим способом.
Коли сказати нічого, краще мовчати.
Армії НАТО це необстріляні хлюпики. Якщо вони отримають 10 тисяч трупів, то на Заході почнуться протести із вимогами закінчувати війну і виводити війська з країн які опинились під нападом.
Він видає свої проплачені в рублях забаганки за експертну думку.
Як вйськовий експерт він себе повністю обнулив.
Коли до США звернеться не Україна, а Німеччина, військова допомога
надійде у іншій кількості і за короткий час.
Якби Україна мала касетні ********** не на пробу, а скільки треба,
то був би і результат.
У Німеччині протести не почнуться, бо німці пам'ятають перегар
русскіх асвабадітєлєй і те, що вони творили.
То чому так боялись поставити на чолі Бориса Джонсона ?
Це Столтенберг - бульбашка, а не військовий стратег.
Поставили продажного барана і він тільки соплі жує.