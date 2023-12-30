На восстановление профессиональной армии РФ может понадобиться до 10 лет, - британская разведка

Чтобы восстановить профессиональную армию, России может понадобиться 5-10 лет. В 2023 году ежедневные потери россиян выросли по сравнению с прошлым годом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в сводке Министерства обороны Британии в Twitter.

Как отмечает разведка Британии, в 2023 году средние ежедневные потери россияне как убитыми, так и ранеными, возросли почти до 300 в день. Это больше, чем в 2022 году.

Британская разведка со ссылкой на украинскую сторону отмечает, что потери РФ свидетельствуют о деградации российских сил и их превращении в "массовую армию" худшего качества после "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года.

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"России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", - считают в британской разведке.

В Британии предполагают, что текущий темп потерь РФ будет сохраняться и в 2024 году, а к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более полумиллиона. Британская разведка отмечает, что за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тыс. военных.