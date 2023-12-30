Членство Украины в Евросоюзе вопрос лет, а не десятилетий, - вице-президент Еврокомиссии Юрова

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что процесс вступления Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий.

"Я бы предпочла говорить о годах", - сказала Юрова, отвечая на вопрос, является ли процесс вступления Украины в ЕС вопросом лет или десятилетий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она напомнила, что Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении, являются наиболее близкими к Европейскому Союзу с точки зрения процесса. "В этом году, однако, Союз, безусловно, не будет расширяться за счет новых стран, поэтому переговоры не будут идти быстро", – сказала вице-президент ЕК.

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"Я рада, что идея "полного членства или не членства" больше не применяется. Мы определили несколько сфер, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к Союзу, не будучи его членами. Государства могут связываться с ЕС цифровой, энергетической, транспортной связью, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хоть и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет членом ЕС", – отметила Юрова.

Она также считает, что с моральной точки зрения было бы очень проблематично сказать Украине сначала урегулировать территориальные проблемы, а затем говорить о вступлении.

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"Правильно, что усилия украинцев идут в двух направлениях. С одной стороны, это чрезвычайные усилия, направленные на победу в войне, даже несмотря на то, что ресурсы на российской стороне намного больше, особенно человеческие. В то же время Украина делает невероятную работу по внедрению реформ", в которых она нуждается и к которым стремится в условиях войны.

До сих пор мы требовали принятия двух антикоррупционных законов, закона против лоббизма и закона о меньшинствах. Однако после открытия переговоров о вступлении начнется гораздо больше работы, все украинские законы должны адаптироваться к европейскому законодательству. Это начало действительно сложного процесса, и украинцы сообщают, что они к нему готовы", – объяснила Юрова.

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Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.