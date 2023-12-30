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Членство Украины в Евросоюзе вопрос лет, а не десятилетий, - вице-президент Еврокомиссии Юрова

юрова

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что процесс вступления Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий.

"Я бы предпочла говорить о годах", - сказала Юрова, отвечая на вопрос, является ли процесс вступления Украины в ЕС вопросом лет или десятилетий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она напомнила, что Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении, являются наиболее близкими к Европейскому Союзу с точки зрения процесса. "В этом году, однако, Союз, безусловно, не будет расширяться за счет новых стран, поэтому переговоры не будут идти быстро", – сказала вице-президент ЕК.

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"Я рада, что идея "полного членства или не членства" больше не применяется. Мы определили несколько сфер, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к Союзу, не будучи его членами. Государства могут связываться с ЕС цифровой, энергетической, транспортной связью, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хоть и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет членом ЕС", – отметила Юрова.

Она также считает, что с моральной точки зрения было бы очень проблематично сказать Украине сначала урегулировать территориальные проблемы, а затем говорить о вступлении.

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"Правильно, что усилия украинцев идут в двух направлениях. С одной стороны, это чрезвычайные усилия, направленные на победу в войне, даже несмотря на то, что ресурсы на российской стороне намного больше, особенно человеческие. В то же время Украина делает невероятную работу по внедрению реформ", в которых она нуждается и к которым стремится в условиях войны.

До сих пор мы требовали принятия двух антикоррупционных законов, закона против лоббизма и закона о меньшинствах. Однако после открытия переговоров о вступлении начнется гораздо больше работы, все украинские законы должны адаптироваться к европейскому законодательству. Это начало действительно сложного процесса, и украинцы сообщают, что они к нему готовы", – объяснила Юрова.

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Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Автор: 

Еврокомиссия (1452) членство в ЕС (1010) Юрова Вера (18)


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Топ комментарии
+4
процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть

Святу віру в це ми передамо нашим дітям, онукам і правнукам!
(сякається розчулено)
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30.12.2023 17:21
+1
а я если судить по всему происходящему дохожу до мысли ,что кому надо тот уже в этом самом ЕС(об ублюдках от власти) а вот Украине это не светит в ближайшие 20 а то и 30 лет))
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30.12.2023 17:37
+1
А що з меншинами не так? Вже їм такі поступки що багато хто з отих меншин не володіє державною мовою! Де таке ще є в Європі?
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30.12.2023 17:48
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Це так ! Може в 2034 році. !
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30.12.2023 17:06 Ответить
А що скаже орбан?
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30.12.2023 17:17 Ответить
процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть

Святу віру в це ми передамо нашим дітям, онукам і правнукам!
(сякається розчулено)
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30.12.2023 17:21 Ответить
При этой власти мы в Европе не будем НИКОГДА и тем более в НАТО, потому как и ЕС и НАТО --- это конец безумной власти, которая собирается быть ВЕЧНО.
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30.12.2023 17:47 Ответить
міняємо вступ в 2024 році до ЄС на 120 лярдів євро військової допомоги і ящик віскаря
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30.12.2023 17:24 Ответить
прально ,Теска
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30.12.2023 17:31 Ответить
а я если судить по всему происходящему дохожу до мысли ,что кому надо тот уже в этом самом ЕС(об ублюдках от власти) а вот Украине это не светит в ближайшие 20 а то и 30 лет))
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30.12.2023 17:37 Ответить
А що з меншинами не так? Вже їм такі поступки що багато хто з отих меншин не володіє державною мовою! Де таке ще є в Європі?
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30.12.2023 17:48 Ответить
"Я б воліла горити про роки..", - так это вообще ни о чём - она бы хотела !
Закон про меншини - це щоб ********* мали квоту в кожному будинку і кожній школі ?
Нащо воно нам здалось - Туреччина живе без ЄС і клала на ваша вибрики,
на ваших Орбанів і Сіяртових.
І Польща близька до цього.

Україні потрібне НАТО, а не корумповане загиджене квотами ЄС.
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30.12.2023 17:53 Ответить
нас не візьмуть в ЕС ні з війною, ні з зеленським. А те і те років на 10, мінімум.
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30.12.2023 19:15 Ответить
В ЄС Україна мабуть вступить дуже не скоро якщо так висловлюються
Можуть і десятиліття минути
Хтось каже що при цій владі Україна не вступить до ЄС
Так не вступить
Але і при новій владі не вступить
Чому ?
В причина проста
Україна шукає сильних економічних партнерів які б допомагали
Але в ЄС не дурні і все це розуміють і вони будуть враховувати ще й руйнацію країни завдану війною.
Тому будуть чекати коли Україна здебільшого сама потроху буде відбудовуватись
Бо ЄС хоче такі країни які будуть розвивати їхню економіку
А не годувати інші країни
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30.12.2023 20:18 Ответить
 
 