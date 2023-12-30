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Новости Война
6 209 37

Россия не способна регулярно атаковать Украину ракетами в масштабах 29 декабря, - ISW

ракета

Российские запасы ракет и беспилотников, а также темпы производства, вероятно, не позволяют РФ наносить регулярные широкомасштабные ракетные удары, но, вероятно, дают возможность наносить более последовательные удары с помощью дронов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ISW привел статистику по изготовлению Россией новых ракет, которую обнародовал 6 ноября представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. По его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты "Кинжал". По его словам, в ноябре российские войска имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а в период с августа по ноябрь это количество увеличилось на 285 ракет.

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"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские войска частично восстановили свои запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого о недавних общих объемах российских ракетных резервов и ежемесячные темпы производства говорят о том, что российские силы не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары, которые можно сравнить с серией ударов 29 декабря", - говорится в отчете ISW.

В то же время аналитики отмечают, что Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131", однако только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабугской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А к сентябрю 2025 года в целом планируется изготовить 6000 дронов этого типа.

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"Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары "Шахедами", чем ракетами, о чем ранее отмечали украинские официальные лица", - говорится в отчете.

Однако, отмечает ISW, Россия не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине. По мнению аналитиков, серия ударов 29 декабря является результатом нескольких месяцев российских экспериментов с разными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток опробовать украинскую противовоздушную оборону.

Аналитики считают, что Россия намеренно накапливала ракеты разных размеров в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы ударить по Украине более разнообразным набором вооружения и применить уроки, полученные в ходе предварительных атак.

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"Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России", - считают в ISW.

Поэтому эксперты Института подчеркнули, что западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ударов, а ее прекращение, вероятно, создаст условия для расширения российской воздушной кампании в Украине.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 39 человек, пострадали 120 городов и сел.

Автор: 

крылатые ракеты (879) россия (95481) ISW (493)


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Топ комментарии
+24
Мені такі статті нагадують людей, які спостерігають зі сторони за маньяком пишуть, що він тепер не може часто вбивати та насилувати.
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30.12.2023 17:36
+9
Ура, блд...
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30.12.2023 17:32
+9
Влаштуйте мене до ISW! Я їм таких гіпотез нависувАю! чи нависОвуваю?
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30.12.2023 17:47
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Ура, блд...
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30.12.2023 17:32 Ответить
Нездатна?!

Ще як здатна. Прострілюе усю теріторію України.

Прикрит тільки Киев…

Навіщо дивитися на проблему у рожевих окулярах? Кого ми дуремо?
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30.12.2023 18:21 Ответить
Київ прикритий? Тобто Ви не в курсі про обстріли. І не треба під прапором Штатів розповідати, хто прикритий, а хто ні.
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30.12.2023 18:30 Ответить
Та очевидно шо то рашаботік. Подивіться на кількість помилок, як граматичних, так і стилістичних. Українець так не напише в принципі.
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30.12.2023 20:02 Ответить
Мені такі статті нагадують людей, які спостерігають зі сторони за маньяком пишуть, що він тепер не може часто вбивати та насилувати.
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30.12.2023 17:36 Ответить
мусять хоть шось писати
бо за це отримують велику зарплатню
в основі - це "псевдо-сенсації" висмоктані з пальця
але пипл на заходи хаває
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30.12.2023 18:35 Ответить
нам від цього не легше- чому не піднімаеться питання надання необхідної ЗСУ зброї для повного знищення кацапні на територіях окупованих мордором ...чому про це щоденно не пишуть їхні аналітики та специ...
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30.12.2023 17:39 Ответить
Не знаю как на счет ракет... Но атаки беспилотниками регулярные, каждую ночью летят.
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30.12.2023 17:41 Ответить
"запад ей поможет!" (ISW)
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30.12.2023 17:42 Ответить
Ще на 7 разів
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30.12.2023 17:44 Ответить
Хтось знає, для чого цей інститут існує в принципі? Там люди за оці високоінтелектуальні думки гроші отримують, так?
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30.12.2023 17:47 Ответить
Відмивають
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30.12.2023 17:51 Ответить
Влаштуйте мене до ISW! Я їм таких гіпотез нависувАю! чи нависОвуваю?
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30.12.2023 17:47 Ответить
Там вже Буданів влаштувався, очевидно
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30.12.2023 22:58 Ответить
Швидконогий Ахіллес ніколи не наздожене неквапливу черепаху, якщо на початку руху черепаха знаходиться попереду Ахіллеса.
Припустимо, Ахіллес біжить у десять разів швидше, ніж черепаха, і знаходиться позаду неї на відстані тисячу кроків.
За той час, за який Ахіллес пробіжить цю відстань, черепаха в той самий бік проповзе сто кроків.
Коли Ахіллес пробіжить сто кроків, черепаха проповзе ще десять кроків, і так далі.
Процес продовжуватиметься до нескінченності.
Ахіллес так ніколи і не наздожене черепаху.
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30.12.2023 17:50 Ответить
Це помилкова логіка.
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30.12.2023 17:59 Ответить
"Одне з можливих пояснень цієї апорії (зовні парадоксального міркування на тему про рух):
хибність уявлення про нескінченну подільність відстані та часу."
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30.12.2023 18:17 Ответить
Поэтому Ньютон и открыл дифференцирование.
А Украина открывает ЕС.
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31.12.2023 06:23 Ответить
Це для чого ця тупа інфа?((розслабтесь і отримуйте задоволення?(((
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30.12.2023 17:53 Ответить
"Росія не здатна регулярно".
Регулярно?
Це має когось заспокоїти? Навіщо? Та й навіщо їй (рашці) те "регулярно"?
Для мене, якщо завтра на моє місто будуть летіти ракети - то це буде "регулярно", бо 31.12.2022 - прилетіли та вбили людей...
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30.12.2023 17:53 Ответить
ISW це такий британський люся арєстовічь
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30.12.2023 17:58 Ответить
Нах@й потрібні ці вкиди від "аналітиків" тим паче які знаходяться за три-дев'ять земель? Я теж можу відкрити гугл-карти, сісти та аналізувати. Ви уявляєте..Авдіївку кацапи штурмують. І Кринки теж. Жах😱
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30.12.2023 18:05 Ответить
зе гарантує
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30.12.2023 18:09 Ответить
то да.. но рашка в сотоянии производить новое...
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30.12.2023 18:11 Ответить
Я теж можу стверджувати, що Шуфріч отримує п@зди не регулярно
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30.12.2023 18:11 Ответить
Вот как раз в этом вопросе можно было бы достичь
Большей системности
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30.12.2023 18:22 Ответить
Регулярно не регулярно але срати (хоча б і потроху) фашисти будуть кожної доби, це ж всі українці вже з дворівневого досвіду знають. Якщо у січні буде нормальна допомога треба до чергового вибору плешивого гітлера на царство у березні 2024зробити щось таке щоб плешивий обісрався та очі в нього повилазили….а пересічні фашисти хоча б задумалися а чи потрібен він нам?
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30.12.2023 18:17 Ответить
А що з нашим неплешивим (але не точно) Боневтіком Бонопартієм робити?
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30.12.2023 18:22 Ответить
факінґ інстітут-простітут! заспокоїв тим шо кацап вхляне нас щодня бомбити..
а якшо оттак нерегулярно бомбитимуть, то і нещитово
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30.12.2023 18:21 Ответить
Не здатна, але все ж таки інколи здатна. Як виліпити перемогу з нічого.
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30.12.2023 18:38 Ответить
Регулярно! А не регулярно? Периодичность!?
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30.12.2023 18:43 Ответить
Маньяк постарел. Убивать за одну неделю больше десяти человек он не сможет. Не стоит беспокоиться.
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30.12.2023 19:16 Ответить
Ракет залишилося на три, максимум п'ять тижнів?©
ISW, ви випадково не підрозділ оон? По рівню користі для людства стрімко наздоганяєте.
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30.12.2023 20:04 Ответить
Росія випустила майже всі види зброї зі свого арсеналу, включаючи шеститонні протикорабельні ракети Х-22, під час того, що Україна назвала найбільшим авіаударом по країні з початку війни.

Протикорабельні ракети Х-22 були створені інженерами Радянського Союзу під час холодної війни, повідомляє Military Today, і повинні були бути здатні знищити американські системи протиповітряної оборони Aegis і Patriot, які з'явилися на початку 1980-х років.

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30.12.2023 20:29 Ответить
А думал куда пропал Арестович, теперь понятно где он "трудится".
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30.12.2023 20:31 Ответить
Арестович у нас, пашет не прикладая рук.
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31.12.2023 06:26 Ответить
 
 