Россия не способна регулярно атаковать Украину ракетами в масштабах 29 декабря, - ISW

Российские запасы ракет и беспилотников, а также темпы производства, вероятно, не позволяют РФ наносить регулярные широкомасштабные ракетные удары, но, вероятно, дают возможность наносить более последовательные удары с помощью дронов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ISW привел статистику по изготовлению Россией новых ракет, которую обнародовал 6 ноября представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. По его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты "Кинжал". По его словам, в ноябре российские войска имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а в период с августа по ноябрь это количество увеличилось на 285 ракет.

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"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские войска частично восстановили свои запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого о недавних общих объемах российских ракетных резервов и ежемесячные темпы производства говорят о том, что российские силы не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары, которые можно сравнить с серией ударов 29 декабря", - говорится в отчете ISW.

В то же время аналитики отмечают, что Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131", однако только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабугской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А к сентябрю 2025 года в целом планируется изготовить 6000 дронов этого типа.

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"Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары "Шахедами", чем ракетами, о чем ранее отмечали украинские официальные лица", - говорится в отчете.

Однако, отмечает ISW, Россия не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине. По мнению аналитиков, серия ударов 29 декабря является результатом нескольких месяцев российских экспериментов с разными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток опробовать украинскую противовоздушную оборону.

Аналитики считают, что Россия намеренно накапливала ракеты разных размеров в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы ударить по Украине более разнообразным набором вооружения и применить уроки, полученные в ходе предварительных атак.

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"Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России", - считают в ISW.

Поэтому эксперты Института подчеркнули, что западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ударов, а ее прекращение, вероятно, создаст условия для расширения российской воздушной кампании в Украине.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 39 человек, пострадали 120 городов и сел.