Кабмин одобрил новый подход к строительству фортификационных сооружений, - Минобороны
Кабинет Министров принял разработанное Министерством обороны Постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"До сих пор эту функцию выполняли областные военные администрации. Кроме них, теперь заказчиками будут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. То есть строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Постановление совершенствует процесс финансирования строительства путем выплаты аванса в объеме до 70% стоимости работ по договору. Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где это нужно, в частности в опасных зонах.
Кроме того, Постановлением установлен единый подход в проектных решениях по строительству, ведь фортификационные сооружения до сих пор возводились несистемно. Новый подход обеспечит создание мощной фортификационной сети по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:
• технические спецификации;
• архитектурные и инженерные решения;
• требования безопасности.
Генеральный штаб ВСУ будет принимать решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования на местах. Это обеспечит учет особенностей ситуации на всех ключевых направлениях фронта", - говорится в сообщении.
"Мы совершенствуем систему финансирования, чтобы строительство фортификаций шло быстрее и эффективнее. Те действовавшие ранее условия и механизмы финансирования не обеспечили необходимых масштабов и скорости наращивания фортификационных рубежей, поэтому мы это исправляем. Разработанный нами акт – первый шаг для комплексного решения вопроса, в частности, привлечение к строительству дополнительных, не задействованных на сегодня, ресурсов", – отметила государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
зимою тільки підхід шукають
Оце так заява…
Після підхід буде концепція. А після пілотний проект. А після, можливо, МО перші опитні зразки…
сжожи не буде у нас ні лінії Мажіно, Маннергейма чи навіть кідора суровікікіна, а ні "лінії ЗЄлєнікіна", а як Бог на душу положет та скільки де грошей наскребуть, точніше отстєгнуть із награбленого:
"Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. "
Круто, пісєць !!!
на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування , а на фортифікацію,
на бліндажі для Українських Воїнів - за остаточним принципом
ЗЄльоні курви !!!!!!!!!
Так "іс фсєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца кіно"! А в кіні "пра вайну" окопи, бліндажі та все інше звідкісь саме береться.
хтось із ЗЄботів ще причитає за мобілізацію:
бєспредєл, м'ясні штурми, гарантована смерть і т.д.
так, із ЗЄлєнським саме так і буде !!!!!!!!!!
Відстовбурчив великого пальця та ще й по плечу поплескав!
ще не перемогли, а шуляк курва вже цемент під себе гребе
.
Усе робили, під особисту відповідальність голів ОДА… Голова Запорізької ОДА- БРИЛЬ, може розповісти разом з головою держкомЗему та генералом з Міноборони, якого потім і зняли з посади та потім відправили у розпорядження до відповідного Департаменту АПУ !!
Усе це дійство контролював у РНБОУ, генерал Коваль М.!
І тут КУЯК, зазцяне мордобидло прийшло зі зброєю диктанти диктувати нам, як жити... А ми й не очікували, бо більшість вже настільки рослабон спіймало, що до влади привело шмарклю. Навіть армію нах послали, велике крадівництво влаштували...
І ніхто нікому не дохтор, у них лідербоневтік...
Та наразі вже не про те. Пиз_юлін виписали, і будемо. А зі своїми більшостями вже якось розберемось.
Надіюсь це дасть достатній поштовх для наших державних структур і виробництва, щоб потім з ініціативи держави мати чим та могти будувати все що державі треба. Від безкоштовного житла на мільйони населення (яке зможе видавати держава за заслуги чи зобов'язання громадян) до нових міст, мостів та будь-яких мегаспоруд.
Виглядає дуже цікаво! Подивимось, як на практиці працюватиме.