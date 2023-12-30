Кабмин одобрил новый подход к строительству фортификационных сооружений, - Минобороны

Кабинет Министров принял разработанное Министерством обороны Постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор эту функцию выполняли областные военные администрации. Кроме них, теперь заказчиками будут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. То есть строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Читайте также: Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам строительства фортификационных сооружений, - Минобороны

Постановление совершенствует процесс финансирования строительства путем выплаты аванса в объеме до 70% стоимости работ по договору. Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где это нужно, в частности в опасных зонах.

Кроме того, Постановлением установлен единый подход в проектных решениях по строительству, ведь фортификационные сооружения до сих пор возводились несистемно. Новый подход обеспечит создание мощной фортификационной сети по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:

• технические спецификации;

• архитектурные и инженерные решения;

• требования безопасности.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения на вооружение принято 400 образцов ВВТ, в том числе более 250 - украинского производства, - Минобороны

Генеральный штаб ВСУ будет принимать решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования на местах. Это обеспечит учет особенностей ситуации на всех ключевых направлениях фронта", - говорится в сообщении.

"Мы совершенствуем систему финансирования, чтобы строительство фортификаций шло быстрее и эффективнее. Те действовавшие ранее условия и механизмы финансирования не обеспечили необходимых масштабов и скорости наращивания фортификационных рубежей, поэтому мы это исправляем. Разработанный нами акт – первый шаг для комплексного решения вопроса, в частности, привлечение к строительству дополнительных, не задействованных на сегодня, ресурсов", – отметила государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.