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Новости Война
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Кабмин одобрил новый подход к строительству фортификационных сооружений, - Минобороны

міноборони

Кабинет Министров принял разработанное Министерством обороны Постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор эту функцию выполняли областные военные администрации. Кроме них, теперь заказчиками будут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. То есть строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

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Постановление совершенствует процесс финансирования строительства путем выплаты аванса в объеме до 70% стоимости работ по договору. Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где это нужно, в частности в опасных зонах.

Кроме того, Постановлением установлен единый подход в проектных решениях по строительству, ведь фортификационные сооружения до сих пор возводились несистемно. Новый подход обеспечит создание мощной фортификационной сети по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:

• технические спецификации;

• архитектурные и инженерные решения;

• требования безопасности.

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Генеральный штаб ВСУ будет принимать решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования на местах. Это обеспечит учет особенностей ситуации на всех ключевых направлениях фронта", - говорится в сообщении.

"Мы совершенствуем систему финансирования, чтобы строительство фортификаций шло быстрее и эффективнее. Те действовавшие ранее условия и механизмы финансирования не обеспечили необходимых масштабов и скорости наращивания фортификационных рубежей, поэтому мы это исправляем. Разработанный нами акт – первый шаг для комплексного решения вопроса, в частности, привлечение к строительству дополнительных, не задействованных на сегодня, ресурсов", – отметила государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

Автор: 

Минобороны (9316) строительство (1997)


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Топ комментарии
+19
Нефигово они там работают
Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
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30.12.2023 18:08
+16
Летом, когда просил Залужный, строить фортификации было нельзя. Зимой оно удобнее.
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30.12.2023 18:11
+12
Т.е. как обычно зелень переложила часть нагрузки с себя на местные бюджеты.
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30.12.2023 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Нефигово они там работают
Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
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30.12.2023 18:08 Ответить
Летом, когда просил Залужный, строить фортификации было нельзя. Зимой оно удобнее.
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30.12.2023 18:11 Ответить
зимою ще ніхто не будує.

зимою тільки підхід шукають
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30.12.2023 18:21 Ответить
Він схвалив « новий підхід»!?!

Оце так заява…

Після підхід буде концепція. А після пілотний проект. А після, можливо, МО перші опитні зразки…
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30.12.2023 18:25 Ответить
та ... відхід ЗСУ з необладнаних позицій Лівобережжя

сжожи не буде у нас ні лінії Мажіно, Маннергейма чи навіть кідора суровікікіна, а ні "лінії ЗЄлєнікіна", а як Бог на душу положет та скільки де грошей наскребуть, точніше отстєгнуть із награбленого:

"Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. "

Круто, пісєць !!!
на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування , а на фортифікацію,
на бліндажі для Українських Воїнів - за остаточним принципом

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!
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30.12.2023 18:39 Ответить
"на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування..."
Так "іс фсєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца кіно"! А в кіні "пра вайну" окопи, бліндажі та все інше звідкісь саме береться.
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30.12.2023 18:47 Ответить
Три лінії оборони довжиною 600 км будувала вся країна у 16 році - гнида їх здала сепарам та ті відразу їх зайняли - от і новий підхід кровавого режиму зеленского - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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30.12.2023 19:07 Ответить
що саме паскудне -здали від Маріка (Широкіного) до Мар'їнки тому що орки дякуючи ЗЄ зайшли з тилу
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30.12.2023 19:28 Ответить
Саме так.
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30.12.2023 20:36 Ответить
Т.е. как обычно зелень переложила часть нагрузки с себя на местные бюджеты.
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30.12.2023 18:09 Ответить
а кіздафон та серіали - захищена стаття держ. бюджету.

хтось із ЗЄботів ще причитає за мобілізацію:
бєспредєл, м'ясні штурми, гарантована смерть і т.д.

так, із ЗЄлєнським саме так і буде !!!!!!!!!!
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30.12.2023 18:43 Ответить
А відкати там які заплановані?
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30.12.2023 18:14 Ответить
Кабмін схвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд

Відстовбурчив великого пальця та ще й по плечу поплескав!
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30.12.2023 18:15 Ответить
Ти диви! Й двох років не пройшло.
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30.12.2023 18:17 Ответить
Вони шукали зручні підходи
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30.12.2023 18:20 Ответить
щоб НЕ фінансувати, от слова "совсєм НЕ фінансувати"
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30.12.2023 18:44 Ответить
Знову грошей намиють..вдавляьься чи ні.
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30.12.2023 18:19 Ответить
шмига свої 50% узголив нарешті
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30.12.2023 18:19 Ответить
Забудьте про асфальт! Тепер Зельониє будуть мити гроші на бетоні. І ніякого Генштабу, чи військових! Що будувати, як будувати, і за які гроші, будуть вирішувати самі будівельні фірми. "Велике укріпництво! Зальйом в бетон ваші мєчти!"
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30.12.2023 18:20 Ответить
Шо і ніхто красти вже не буде? Підозріло мені…. Може нову схему видумали
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30.12.2023 18:21 Ответить
Ключове слово за рахунок -" та місцевих бюджетів" це притому, що зараз місцеві бюджети після відомого "обрізання" стали дефіцитними.
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30.12.2023 18:22 Ответить
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30.12.2023 18:25 Ответить
"Велике Відновництво"
ще не перемогли, а шуляк курва вже цемент під себе гребе

.
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30.12.2023 18:46 Ответить
А шо так можливо, кабінет міністрів решает. Решали з 1991 року решают.
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30.12.2023 18:31 Ответить
От же кончений Захід, другий рік війни а вони тягнуть, не дають укріплення облаштовувати. Заходу не вигідна наша перемога
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30.12.2023 19:06 Ответить
"зелені зрадники" ,починають вибудовувати нові кордони України .прокотрі було проплачено в Омані
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30.12.2023 19:11 Ответить
Інструктажі щодо методів засідань, усіляких робочих груп, виділення земельних ділянок, та іншої лабуду, може надати Яценюк з його віце-прем'єр міністром…
Усе робили, під особисту відповідальність голів ОДА… Голова Запорізької ОДА- БРИЛЬ, може розповісти разом з головою держкомЗему та генералом з Міноборони, якого потім і зняли з посади та потім відправили у розпорядження до відповідного Департаменту АПУ !!

Усе це дійство контролював у РНБОУ, генерал Коваль М.!
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30.12.2023 19:32 Ответить
Мля. Жили сОбі, не тужили. Добра наживали, статки набували, на старість відкладали, веселились на свята, раділи на нове... розвивались собі. Будували, перебудовували - оновлювались...
І тут КУЯК, зазцяне мордобидло прийшло зі зброєю диктанти диктувати нам, як жити... А ми й не очікували, бо більшість вже настільки рослабон спіймало, що до влади привело шмарклю. Навіть армію нах послали, велике крадівництво влаштували...
І ніхто нікому не дохтор, у них лідербоневтік...
Та наразі вже не про те. Пиз_юлін виписали, і будемо. А зі своїми більшостями вже якось розберемось.
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30.12.2023 19:38 Ответить
О, до речі. Тут Fill підтвердив мої слова.

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30.12.2023 19:41 Ответить
Коротше, з написаного я зрозумів, що ніфіга не буде, бо гроші будуть з місцевих дірявих бюджетів по остаточному принципу. Безглуздіше не придумати. Ну й распіли звичайно ж. Куди ж без них?
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30.12.2023 19:52 Ответить
Швидко ппц. Але краще пізно чим ніколи.

Надіюсь це дасть достатній поштовх для наших державних структур і виробництва, щоб потім з ініціативи держави мати чим та могти будувати все що державі треба. Від безкоштовного житла на мільйони населення (яке зможе видавати держава за заслуги чи зобов'язання громадян) до нових міст, мостів та будь-яких мегаспоруд.
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30.12.2023 20:03 Ответить
Почекайте! При союзі були інженерні війська! А зараз немає? Вся громадянська важка техніка стояла на обліку в військоматах. Коли я відправляв на експорт треба було знімати з обліку. Я так розумію, зараз нічого цього немає?
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30.12.2023 21:33 Ответить
Влада почула заклики і поради Юрія Бутусова про те, що потрібно зробити, щоб не втратити, а оборонити Авдіївку. Там і про оборонні укріплення Юрій Бутусов говорив і пояснював, що вони потрібні... І ось, десь за 1-1.5 тижні такий вчинок і такі пояснення від уряду! Чудово!

Виглядає дуже цікаво! Подивимось, як на практиці працюватиме.
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31.12.2023 05:25 Ответить
 
 