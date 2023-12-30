Суд арестовал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, предлагавшего $500 тысяч взятки должностному лицу ГБР
По материалам ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.
Сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.
Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.
По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.
По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.
Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хочуть все, а не копійки…
І заберуть!
Спочатку він заніс Рєзнікову, щоб з будівельним бізнесом потрапити до сфери постачання ЗСУ одягу.
Потрапив. Вкрав.
Рєзнікова зняли.
Тепер ті, хто керував Резніковим ідав будівельнику вкрасти, заберуть не лише вкрадене, а і весь його бізнес.
Класика.
тому й багаті
Так, ***********…
Злочин-не ділитись з бубою
«Втрата», одночасна, совісті та свідомості, за методом «яйце для якунОвоча» …, бажано, одночасно з діареєю…
Може і відпустять, оті судді МАЙДАНУ…
Боевой генерал Марченко на стриме у Борислава Березы...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊💪🥇🥇🥇