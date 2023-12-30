Суд арестовал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, предлагавшего $500 тысяч взятки должностному лицу ГБР

По материалам ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.

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Сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

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По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".