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Новости
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Суд арестовал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, предлагавшего $500 тысяч взятки должностному лицу ГБР

гринкевич

По материалам ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.

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Сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

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По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".

Автор: 

взятка (6157) Минобороны (9316) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+11
один на яйцях погорів,цей на трусах, але жодного ще не посадили..
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30.12.2023 18:41
+9
Ну интересно пойдет на сделку? Назовет подельников с минобороны или опять будет по медицинской линии косить?
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30.12.2023 18:38
+6
А міг би плять накупити дронів на ті вкрадені гроші. Була б в мене така сума, я б спробував запиляти пару цікавих речей для оборони.
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30.12.2023 18:46
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Ну интересно пойдет на сделку? Назовет подельников с минобороны или опять будет по медицинской линии косить?
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30.12.2023 18:38 Ответить
один на яйцях погорів,цей на трусах, але жодного ще не посадили..
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30.12.2023 18:41 Ответить
У этого шансы сесть маленькие, много знает, много денег украл, есть наверняка те кому он заносил
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30.12.2023 18:53 Ответить
Та нунах, пол ляма ЗЕЛЕНИ,? смешно...
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30.12.2023 18:40 Ответить
За це і закрили!
Хочуть все, а не копійки…
І заберуть!
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30.12.2023 19:02 Ответить
синуля с телкою псевдо художницею, сестра піддута корова та маман в гучі вже напевно в батальоні Венеція
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30.12.2023 18:41 Ответить
А різникоффа чому відпустили?
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30.12.2023 18:42 Ответить
бо він ділився
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30.12.2023 18:43 Ответить
той ділився, але засвітився, а цей просто відкату мало дав)
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30.12.2023 18:44 Ответить
З того, що тут написано, у мене складаєтья паззл, що чувак був змушений давати хабар, щоб зняли арешт з майна. Сподіваюсь, що розслідування буде всебічним та неупередженим.
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30.12.2023 18:43 Ответить
Змушений?!
Спочатку він заніс Рєзнікову, щоб з будівельним бізнесом потрапити до сфери постачання ЗСУ одягу.
Потрапив. Вкрав.
Рєзнікова зняли.
Тепер ті, хто керував Резніковим ідав будівельнику вкрасти, заберуть не лише вкрадене, а і весь його бізнес.
Класика.
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30.12.2023 19:08 Ответить
А міг би плять накупити дронів на ті вкрадені гроші. Була б в мене така сума, я б спробував запиляти пару цікавих речей для оборони.
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30.12.2023 18:46 Ответить
Інший менталітет.
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30.12.2023 18:51 Ответить
У богатих гроші тільки до рук прилипають , у більшості . Це голота може донатити із пенсій , та мінімалок .
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30.12.2023 18:54 Ответить
Отакі ми, пенсіонери-інваліди, паскудні донатери))
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30.12.2023 18:59 Ответить
по суті мільярдери могли б замовити ***** за гроші, та вивезти в гаагу, я не вірю що його охорона непідкупна, але ж...
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30.12.2023 19:06 Ответить
Оце ж і є дуже дивним. Його могли і просто тюкнути найманці. Але чомусь сильні світу цього не дають згоди.
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30.12.2023 19:15 Ответить
бо вони жлоби за копійку вдавляться
тому й багаті
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30.12.2023 19:17 Ответить
Тобто, якби чувак не рипався, жив би далі в своє задоволення, адже у нас красти мільярдами-не злочин.
Так, ***********…
Злочин-не ділитись з бубою
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30.12.2023 18:58 Ответить
Пол-ляма ЗЕЛЕНИ-это там +:-, ну нунах...
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30.12.2023 19:04 Ответить
Його взяли не за танці з трусами а за передачу грошей дбр. Спочатку клістронщики назвали цифру а потім здрейфили.
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30.12.2023 19:05 Ответить
За методом «насралова», замотається в клітчете зелене одіяло з лікарні у Феофанііі, «одразу, після віддаленої ХІРУОГІЧНОІ ОПЕРАЦІЇ тамже», з обов'язковою каталкою або інвалідним стулом типу «любі мої» імені Тимошенчихи, потім, втрата свідомості і совісті одночасно, за присутності купи проплачених ЗМІ від абдристовичей з безумними ….. ну і далі за цим методом!! Портнов з льовочкіними та клюєвими, на підстраховці ….
«Втрата», одночасна, совісті та свідомості, за методом «яйце для якунОвоча» …, бажано, одночасно з діареєю…
Може і відпустять, оті судді МАЙДАНУ…
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30.12.2023 19:23 Ответить
https://youtu.be/6z-8SGB8sf0?si=DTjPP4xOLMo5y0Oa ....

Боевой генерал Марченко на стриме у Борислава Березы...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊💪🥇🥇🥇
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30.12.2023 19:38 Ответить
 
 