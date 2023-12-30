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Новости Агрессия России против Украины Война
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В этом году Украина не отступила ни на одном направлении, - Зеленский провел заседание Ставки

ставка

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое заседание Ставки верховного главнокомандующего в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Итоговая Ставка в этом году. Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше.

С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения сил обороны на грядущий год.

В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины".

Смотрите также: На заседании Ставки, которое длилось три часа, обсудили разные аспекты обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Ставка (126)


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Топ комментарии
+47
А Бахмут з Соледаром хіба не у 2023 році орки захопили?
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30.12.2023 18:45
+38
Тс-с-с! Тихо! Про Бахмут, Соледар, і просування кацапів - ТАБУ! Поки у нас Найвідосніший лідор, нічого крім перемог на Єдиному Шмарафоні не розказують.
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30.12.2023 18:50
+33
И как тут не вспомнить...
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30.12.2023 18:52
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А Бахмут з Соледаром хіба не у 2023 році орки захопили?
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30.12.2023 18:45 Ответить
Тс-с-с! Тихо! Про Бахмут, Соледар, і просування кацапів - ТАБУ! Поки у нас Найвідосніший лідор, нічого крім перемог на Єдиному Шмарафоні не розказують.
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30.12.2023 18:50 Ответить
це було в першій половині року, ЗЄгуппі мають пам'ятати тільки те, що сьогодні, зранку
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30.12.2023 18:53 Ответить
але тут така муйня, вова, - гуппі вже не треба пам'яті, вони курви мають інтернет з гуглом: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fzelenskij-u-bakhmuti-896602.html&psig=AOvVaw2vIiCwDp1hS1iqZFH26DgV&ust=1704041720432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCICv_aHQt4MDFQAAAAAdAAAAABAD Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)
отам в куточку ще написано, що це - твій мудафонний фрідом

https://glavcom.ua/country/politics/zelenskij-u-bakhmuti-896602.html

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fzelenskij-u-bakhmuti-896602.html&psig=AOvVaw2vIiCwDp1hS1iqZFH26DgV&ust=1704041720432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCICv_aHQt4MDFQAAAAAdAAAAABAD


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30.12.2023 18:59 Ответить
Можлиао Зєлєнскій про це не знає. І це не жарт. У своїй голові він війну можливо вже виграв, як колись закінчив.
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30.12.2023 19:17 Ответить
Єто другоє.
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30.12.2023 18:50 Ответить
маразм із запахом кави з освобождьонной Ялти
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30.12.2023 18:51 Ответить
То все военные с "Валерой" виноваты... А лидер современности только за победы отвечает!
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30.12.2023 19:18 Ответить
зеленому довбню поганих новин не доповідають, тому він соплі і надуває.
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30.12.2023 19:24 Ответить
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30.12.2023 19:50 Ответить
А він же у Нірвані. Там свої літочислення і констатація фактів.
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30.12.2023 23:14 Ответить
А чи багато того Бахмута було?
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31.12.2023 02:11 Ответить
Тобі мало того що вже встиг на початку нападу про***ти?
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30.12.2023 18:45 Ответить
Минобороны РФ: Противник наносил удар по центру Белгорода из натовских РСЗО «Вампир» и с применением ракет «Ольха» с кассетной боевой частью

РСЗО «Вампир» не натовска, а цілком "соціалістіческая" на озброєнні з 1972 р і має дальність 20 км - до Бєлгорода не дістане аж ніяк !
а "Вільха" то наша, могьом прімєнять
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30.12.2023 19:43 Ответить
+ 100 !
один серьойозний движ рашки в слабеньку країну НАТО і рашці фсьо

.

.
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30.12.2023 20:06 Ответить
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30.12.2023 18:46 Ответить
Взнали?
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30.12.2023 23:17 Ответить
Пи₴добол. Пропади пропадом.
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30.12.2023 18:46 Ответить
Купіть хтось йому карту .
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30.12.2023 18:46 Ответить
Вальта бубнового
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30.12.2023 18:54 Ответить
і даму пік, корабєльную
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30.12.2023 19:01 Ответить
...рєзіновую
плять, цирк дю ЗЄлєй
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30.12.2023 19:05 Ответить
йому, чи дермаковому дімі літвіну?
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30.12.2023 19:07 Ответить
ні дня без найвеличнішого
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30.12.2023 18:47 Ответить
Пилять, *****, какже я заждался этого гомнолога, виват, нах...
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30.12.2023 18:48 Ответить
І для кого цей відвертий ******* від ЗЄ?

Казав би вже, що і у 2022 не здав 20% території України одним махом.
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30.12.2023 18:48 Ответить
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30.12.2023 19:11 Ответить
А я чув, були такі міста Бахмут та Соледар.
Як там сміялись з кацапів, було смішно колись. А зараз мабуть їх виписали з конституції України.
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30.12.2023 18:49 Ответить
Щось курнув.
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30.12.2023 18:50 Ответить
Як завжди...
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30.12.2023 19:10 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політичний діяч **********, і Єрмак - пророк його!
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30.12.2023 18:51 Ответить
боГ !
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30.12.2023 19:04 Ответить
СтратеХ над картой.
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30.12.2023 18:52 Ответить
ЗЄля витирає з політичної карти Україні міста Соледар та Бахмут:
ми їх сдали, ми про них забули

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30.12.2023 19:08 Ответить
И как тут не вспомнить...
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30.12.2023 18:52 Ответить
Дійсно ліпше мовчати ніж щось сказати.
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30.12.2023 18:56 Ответить
вова, попроси свого халдєя подати тобі напівсиру мівіну - буше довго жувати, мовчки
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30.12.2023 19:10 Ответить
Выдающийся анализ от никогда не служившего с ВУС "делопроизводитель".
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30.12.2023 18:56 Ответить
е ні, у ЗЄлі унікальний ВУС: "дєзєртір-дєлопроізводітель", чотири рази
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30.12.2023 19:12 Ответить
Так ми ж в цьому році контрнаступали, що значить "не відступила"?
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30.12.2023 18:57 Ответить
В мене одне бажання на Новий Рік. Щоб кацапня, разом із зеленими повиздихла.

Всіх з прийдешніми святами)
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30.12.2023 18:57 Ответить
було б символічно, коли б дєрьмак з підопічним, википили собі таку фірму як "пітарелло" і продовжували б тоді взувати нарід на правах власності ))
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30.12.2023 18:57 Ответить
"зелений долбодятел".котрий втовкмачує українському народові і світовій спільноті прорашистські мантри .починаючи з 2016 року.
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30.12.2023 18:58 Ответить
Не смішно. Зе енд його друзяки просто здають нас, як можуть. Стараються.
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30.12.2023 18:58 Ответить
він нам ссить в очі прямою струєю . Щоб не дай боже не псувати настрій незламникам .

Бахмут, Соледар, Мар'їнка - втрачено, Авдіївка на межі (це сказав Залужний) .

І головне запитання , щеневтік - брехун ? чи непроглядно тупорилий? Бо якщо друге, то напевно 2024 знову дасть нові фортеці
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30.12.2023 18:58 Ответить
Він непроглядно тупорилий брехун
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30.12.2023 19:27 Ответить
А ці дурні гої схавають, міг би сказати шо з початку війни нічого не втратив
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30.12.2023 18:59 Ответить
Марїнка, Роботино, Бахмут...Це як?
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30.12.2023 19:01 Ответить
Це вже не схоже на лікарняний канабієс - це вже LSD - полусинтетическое психоактивное наркотическое вещество из семейства лизергамидов.
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30.12.2023 19:02 Ответить
Боневтік Фуйвтече
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30.12.2023 19:07 Ответить
Великі зміни після «виборів» Путіна, «ісщадіє ада» з Росії, армія РФ у списку ганьби ООН - Кислиця
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ev40PwaxI
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30.12.2023 19:09 Ответить
У зелёного нарколыги от кокса мозг усох, превратился в изюм.
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30.12.2023 19:09 Ответить
.. на перший погляд, ізюм, а по факту - сухенька какашка
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30.12.2023 19:18 Ответить
Ну откуда,скажите на милость, взяться изюму,если там с рождения насрано?
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30.12.2023 20:39 Ответить
Народ, чого ви це Бахмут, Соледар, Лисичанськ .... ? Головне ж інше. Скільки народу втратили. Чого вони за дурість "іншого" загинули ? Чого його оточення продовжує допомагати касапам й досі ? Не треба дивитись в очі *****. Подивись краще в очі Єрмака, Мар'янки та інших своїх АднАпартійців. Там ЗРАДА великими літерами світиться. Навколо скільки справжніх патріотів. Так, ні вони йому не потрібні !
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30.12.2023 19:13 Ответить
Зеленский назвал русских "человеческими отбросами". Первый эмоциональный срыв от президента.
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30.12.2023 19:15 Ответить
шо так і сказав мальчик із "простой совецкой єврєйской сем'ї" ?
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30.12.2023 19:19 Ответить
Мабуть накипело.
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30.12.2023 19:22 Ответить
- і русской прі том...
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30.12.2023 19:22 Ответить
а как же "какая разница" ?

вова, ти коли брешеш, носа не три.
розумію, хочеться, але не три

.
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30.12.2023 19:52 Ответить
Час міняти стратегію . Цінністю мають стати не прапорці на карті - картинки пабєд на брєдофоні для лохтората . А збереженні життя українських воїнів .
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30.12.2023 19:16 Ответить
Можливо він і сам вірить в те, що говорить,а воно не співпадає з реальністю.Так буває,коли до президента підпускають тільки перевірених "журналістів" з олігархічного телемарафону.
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30.12.2023 19:20 Ответить
В мене тільки три слова:
Боже, яке кончене.
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30.12.2023 19:24 Ответить
Воно відірване від реальності, схоже що "мівіна" в бункері була не першої свіжості.
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30.12.2023 19:28 Ответить
а те, що ми втратили в цьому році, то був від'ємний наступ?
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30.12.2023 19:29 Ответить
******" заява(А якщо в січні впаде Авдіївка,то це поразка але в 2024 році?(((
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30.12.2023 19:31 Ответить
"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо"-зе.
Тобто,Бахмут і Соледар не здали,повернули Чорне і Азовське море,а вчорашня масштабна ракетна атака-фікція?
І це він-генералам на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
І ніхто не заперечив найвеличнішому п.
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30.12.2023 19:32 Ответить
Їбать, яке воно кончене ...
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30.12.2023 19:34 Ответить
Афуеть
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30.12.2023 19:36 Ответить
Работино кацап отбил назад?
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30.12.2023 19:37 Ответить
Якесь марення кожного разу!
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30.12.2023 19:40 Ответить
Ми нічого не втратили, просто Пуйло кордон пересунув.
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30.12.2023 19:41 Ответить
Діма Літвін може писати дуже якісні красиві тексти.
Але ж і настільки брехливі.
Проблема в тому, що ті тексти з суфлеру читає актор Зе.
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30.12.2023 19:43 Ответить
Не отступали, а тихонечко отодвигали границы как говорили в Квартале.
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30.12.2023 19:45 Ответить
Воно хоч зрідка поиходить до тями?
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30.12.2023 20:30 Ответить
цинічні люди.. 2024 рік ( на жаль ) буде ще одним Роком Покладених Життів. Роком Змагання Кількістю.
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30.12.2023 21:08 Ответить
ноющий? переживаешь за кацарылых
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30.12.2023 21:13 Ответить
пошёл нах предатель
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30.12.2023 21:10 Ответить
А що там Марянку (не Безмозглу) вже повернули???
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30.12.2023 21:41 Ответить
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30.12.2023 22:42 Ответить
Кхм ... Вообще-то клоуны целый год гундосили про наступ и анонсировали "кофепитие в Ялте", а не про героическое неотступление !
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31.12.2023 00:43 Ответить
Дежав'ю. Тут пам' ятаю, а тут ні. Але більш всього, що навіть забуває те, що говорив учора.
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31.12.2023 00:57 Ответить


Поднимите ему веки!
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31.12.2023 02:16 Ответить
Дайте ему правильный листок, клоун!!!
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31.12.2023 08:00 Ответить
В самом Бахмуте, из которого "не отступили", в его окрестностях, как и в окрестностях Соледара, который тоже "не сдали", погибло огромное число украинских воинов. А эта тварь походя, как бы между прочим, заявляет, что нигде не отступили. То есть для этой мрази кровопролитные бои, огромные потери в мясных атаках, чтобы оно могло попиариться на "нэзламности", чтобы на дебильном марафете рассказывали те, кто позже смоется за границу, про "фортэцю Бахмут", ничего не значат. Для него это мелочи, про которые можно забыть. Все больше убеждаюсь, какое оно конченое.
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31.12.2023 08:16 Ответить
Не буде великим перебільшенням,коли його назвуть найбільшим зрадником в історії країни,включаючи гетьманів,які присягнули царю і йому з ермом дадуть звання героя рф,хоча зрадником себе не вважатиме,а скаже: я громадянин рф і виконував завдання своєї країни.
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31.12.2023 09:20 Ответить
 
 