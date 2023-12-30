В этом году Украина не отступила ни на одном направлении, - Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое заседание Ставки верховного главнокомандующего в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Итоговая Ставка в этом году. Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше.

С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения сил обороны на грядущий год.

В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины".

Смотрите также: На заседании Ставки, которое длилось три часа, обсудили разные аспекты обороны, - Зеленский. ВИДЕО