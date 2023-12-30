Безуглая так воюет с Залужным, словно война с Московией уже закончилась, - Белесков

Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая четко дала понять, что ее цель — борьба с Главкомом ВСУ Валерием Залужным путем инсинуаций и абсурда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал аналитик фонда "Вернись живым", военный эксперт Николай Белесков.

Он заявил, что в Вооруженных силах действительно хватает проблем, однако устроенный Безуглой театр абсурда не имеет ничего общего с их решением. "Даже в мирное время этот театр абсурда в форме вульгаризированного демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны неприемлем. О военном времени и говорить нечего", - написал Белесков.

Ее противостояние Залужному он назвал "виртуальной войной, словно реальная война с Московией уже закончилась нашей полной победой".

Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" считает, что устроенная Безуглой информационная кампания по дискредитации Сил обороны работает на российскую пропаганду. Он опубликовал многочисленные скриншоты, на которых скандальные публикации нардепа распространяют вражеские СМИ и Z-паблики. Наиболее популярным у пропагандистов стал опрос, в котором Безуглая спросила подписчиков, готовы ли они отказаться от украинского гражданства в обмен на "иммунитет" от мобилизации.

Ранее военнослужащий и политик Юрий Гудыменко заявлял, что обратился относительно Безуглой в Службу безопасности Украины. По его мнению, ее деятельность имеет признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей), а также ст. 259 УК — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

"Нам очень необходима статья о преступном долб**изме в особо крупных размерах", - написал Гудыменко.

Комментируя скандальные изречения Безуглой, украинская писательница, член PEN и журналистка Зоя Казанжи заявила, что ее деятельность представляет угрозу государству и украинскому обществу.

"Я очень хорошо помню времена, когда все смеялись и издевались над Жириновским. Каким он был совершенно отбитым фриком. А потом он стал одним из тех, кто руководил сумасшедшим домом. Так что у нашей Марьяны, судя по всему, может все сложиться достаточно хорошо. У нее, не у нас", - писала Казанжи.

Напомним, в последние месяцы Безуглая сделала немало критических заявлений относительно Валерия Залужного и спровоцировала немало скандалов. Она обвиняла его в "отсутствии плана на 2024 год", в безразличии к жизни защитников, потому что "у него елка, дорогие сувениры, женщины". В своих сообщениях Безуглая называет генерала "золотым теленком" или вместо имени использует четыре звездочки, как на его погонах.

Безуглая была соавтором скандального законопроекта, позволявшего командирам убивать военных за неисполнение приказов. Через 20 дней после появления проекта его сняли с рассмотрения.

В комментариях к постам Безуглой военнослужащие писали, что на ее совести смерти бойцов. Утверждают, что именно Безуглая, в прошлом году решившая прокатиться по востоку Украины, отвлекала большую кучу ресурсов на свою охрану и пыталась руководить военными.

Военные также обвинили Безуглу в том, что ее скандальные заявления, в частности о мобилизации для женщин, с радостью использует пропаганда.