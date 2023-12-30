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Новости Агрессия России против Украины Война
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Безуглая так воюет с Залужным, словно война с Московией уже закончилась, - Белесков

безугла

Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая четко дала понять, что ее цель — борьба с Главкомом ВСУ Валерием Залужным путем инсинуаций и абсурда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал аналитик фонда "Вернись живым", военный эксперт Николай Белесков.

Он заявил, что в Вооруженных силах действительно хватает проблем, однако устроенный Безуглой театр абсурда не имеет ничего общего с их решением. "Даже в мирное время этот театр абсурда в форме вульгаризированного демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны неприемлем. О военном времени и говорить нечего", - написал Белесков.

Ее противостояние Залужному он назвал "виртуальной войной, словно реальная война с Московией уже закончилась нашей полной победой".

Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" считает, что устроенная Безуглой информационная кампания по дискредитации Сил обороны работает на российскую пропаганду. Он опубликовал многочисленные скриншоты, на которых скандальные публикации нардепа распространяют вражеские СМИ и Z-паблики. Наиболее популярным у пропагандистов стал опрос, в котором Безуглая спросила подписчиков, готовы ли они отказаться от украинского гражданства в обмен на "иммунитет" от мобилизации.

Ранее военнослужащий и политик Юрий Гудыменко заявлял, что обратился относительно Безуглой в Службу безопасности Украины. По его мнению, ее деятельность имеет признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей), а также ст. 259 УК — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

"Нам очень необходима статья о преступном долб**изме в особо крупных размерах", - написал Гудыменко.

Комментируя скандальные изречения Безуглой, украинская писательница, член PEN и журналистка Зоя Казанжи заявила, что ее деятельность представляет угрозу государству и украинскому обществу.

"Я очень хорошо помню времена, когда все смеялись и издевались над Жириновским. Каким он был совершенно отбитым фриком. А потом он стал одним из тех, кто руководил сумасшедшим домом. Так что у нашей Марьяны, судя по всему, может все сложиться достаточно хорошо. У нее, не у нас", - писала Казанжи.

Напомним, в последние месяцы Безуглая сделала немало критических заявлений относительно Валерия Залужного и спровоцировала немало скандалов. Она обвиняла его в "отсутствии плана на 2024 год", в безразличии к жизни защитников, потому что "у него елка, дорогие сувениры, женщины". В своих сообщениях Безуглая называет генерала "золотым теленком" или вместо имени использует четыре звездочки, как на его погонах.

Безуглая была соавтором скандального законопроекта, позволявшего командирам убивать военных за неисполнение приказов. Через 20 дней после появления проекта его сняли с рассмотрения.

В комментариях к постам Безуглой военнослужащие писали, что на ее совести смерти бойцов. Утверждают, что именно Безуглая, в прошлом году решившая прокатиться по востоку Украины, отвлекала большую кучу ресурсов на свою охрану и пыталась руководить военными.

Военные также обвинили Безуглу в том, что ее скандальные заявления, в частности о мобилизации для женщин, с радостью использует пропаганда.

Автор: 

Гудыменко Юрий (39) Залужный Валерий (657) Штефан Анатолий (114) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+38
Нет, пани Марина, она хитрая , хитрожопая
И за ее словами
За всей грязью
Которую она вылила на Залужного
Стоит ПРЕЗИДЕНТ
Вы только задумайтесь!
Президент с помощью разных ТВАРЕЙ
ГНОБИТ ВОЕННОГО НОМЕР ОДИН !
Какую цель преследует ПРЕЗИДЕНТ,
Когда уничтожает репутацию выдающегося полководца?
Когда уже этому фарсу будет конец?
В истории войн еще не было
УХИЛЯНТА - ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Позорище на весь мир!
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30.12.2023 19:49
+23
дайте їй сельодки
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30.12.2023 19:43
+21
Вона хвора на всю голову. Просто забути її треба, на два тижні. Локалізувати хвору в етері.
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30.12.2023 19:30
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кацапа, пшёл вон... сначала свое муйло замочи, потом и голос подавай.
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30.12.2023 20:56 Ответить
Застрелись сам.
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30.12.2023 21:36 Ответить
Ухылянтам слово не давали.
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31.12.2023 08:30 Ответить
Якщо у безуглої прибрати волосся то вона доволі сильно схожа на ківу. Т
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30.12.2023 20:27 Ответить
Тарологи пророкують їй долю киви!
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30.12.2023 21:04 Ответить
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ЕЁ И ЕЁ БАРМАКА МОГУТ И ПОКАЛЕЧИТЬ ....
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30.12.2023 20:36 Ответить
Ці ***...кі кловуни замість дати Армії гроші та зброю які прої...ли за роки свого правління- ото такою хернь...ю займаються
Скоти та зрадники ..!!!
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30.12.2023 20:36 Ответить
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30.12.2023 20:38 Ответить
І вся тільки *******...
Де ж ті стада полум'яних "патріотів" з зеленкою та сміттєвими баками?
І Стерненко мовчить мов риба.

А достатньо одного відморозка з обрізком труби, щоб Безугла залишок життя тільки слину пускала.
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30.12.2023 20:39 Ответить
вони чекають, коли когось з адептів Євросолідарності переклинить.
А самі "забули" (в лапках) про свою обіцянку «Если будет надо - снесем Зелю», але ж ми пам'ятаємо взяті ними зобов'язання...
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30.12.2023 21:26 Ответить
Нажаль електорат ЗЄ здатен тільки яєчко собі знести.
Вони навіть своє життя опанувати не здатні і постійно чекають чудо-президента, який це зробить за них.

Мова не про них.
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30.12.2023 21:52 Ответить
Та що ви кажете, воно воює? Де би був її язик, якби не вказівки з ОПи? Воюють зєрмаки, а оці всі зелені шмакодявки відпрацьовують конверти.
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30.12.2023 20:39 Ответить
«"Нам конче необхідна стаття КК про злочинний ********** в особливо великих розмірах", - написав Гудименко»(с)

Погоджуюсь. Підтримую.
Але першим, до кого має бути застосована ця стаття - це до Зеленського. Наступним кроком - до дермака. Безумна - в третій черзі; і, можливо, не перша в цій третій черзі.
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30.12.2023 20:42 Ответить
Как же хочется ****** лопатой по этой тупой роже.
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30.12.2023 20:46 Ответить
та перестаньте ви . люди є різні - розумні , та не дуже , є безуглі , та безмозглі , а є ще - безугла .як казав Дудаєв **** гавкає а караван іде .
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30.12.2023 20:46 Ответить
Шмара безглузда звичайна
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30.12.2023 21:10 Ответить
Патрон укуси ее, щоб не гавкала
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30.12.2023 21:19 Ответить
Мать її ніхто не іпе...І кнурь десь пропав...
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30.12.2023 21:21 Ответить
Природня безмежна тупість поєднана з гіперактивністью та владними повноваженнями - це страшна сила направлена на знищення нашої держави.
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30.12.2023 21:38 Ответить
Это да, инициативные идиоты опасны )
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30.12.2023 23:47 Ответить
Треба дати юридичну оцінку її діям і позбавляти депутатського стутусу.
А тоді - ласкваво просимо до кутузки за перешкоджання ЗСУ під час війни.
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30.12.2023 21:44 Ответить
Что такое Безуглая всем понятно, но из Залужного святого тоже не делайте, Остащенко его человек, что уже о многом говорит.
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30.12.2023 22:17 Ответить
И заметьте Остащенко спокойно попивает кофе, никакого уголовного дела нет. А ты вали подыхай в такой армии.
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30.12.2023 22:19 Ответить
ТП не понимает, что сейчас её пользуют, а завтра первой же сольют ))))
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30.12.2023 23:45 Ответить
Як на мене, то це дуже красномовний бігборд майбутнім виборцям про те, кого вибирати чи ні. АРХ М
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31.12.2023 00:48 Ответить
Стара .изда ...
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31.12.2023 01:02 Ответить
"симпатишная"
с*ка это пц какой-то
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31.12.2023 01:32 Ответить
Кто такая М. Безуглая ? классический персонаж - с 1919 г. : необразованная ,примитивная, нахальная и требующая абсолютной власти ,надеть кожанку и дать парабелюм в деревяной кобуре - точная копия красной комисарши 1919 года.
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31.12.2023 01:42 Ответить
Я удивился что такие люди еще есть в Украине про М. Безуглую , которая слепила -написала проект , для ВСУ : Если военыий ВСУ невыполняет приказ вышестоящего командира ..... РАСТРЕЛЯТЬ ! ! ! . Очень хорошо что в Думе отбросили и неначали расматривать.
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31.12.2023 01:52 Ответить
Мелким шрифтом: если депутат предлагает антинародные решения - расстрелять.
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31.12.2023 04:12 Ответить
Безмозгла як еталон тупості всієї влади...та і тих, хто цю владу і обрав
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31.12.2023 06:25 Ответить
Нет хуже в политике "УБЕЖДЕННОЙ" ДУРЫ!
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31.12.2023 06:25 Ответить
"...Народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла чітко дала зрозуміти, що її ціль - боротьба із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним шляхом інсинуацій та абсурду..."

В цій боротьбі їй активно допомагають жителі Троєщини , які віддали свій голос за цю потвору.
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31.12.2023 07:22 Ответить
сжечь ведьму!
но она красивая..
ладно
********. Ты на нее смотрел?
не. Ой. Жжем
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31.12.2023 18:17 Ответить
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