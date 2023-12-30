В Конгрессе США до сих пор нет соглашения о помощи Украине, - переговорщик от демократов Мерфи

В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению о безопасности границы с Мексикой и помощи Украине.

Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы по тексту соглашения.

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Он отметил, что демократы намерены заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.

"Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложна, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем ее на наше собрание", – сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.

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"Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса связаны друг с другом", - резюмировал политик.