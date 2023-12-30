В Конгрессе США до сих пор нет соглашения о помощи Украине, - переговорщик от демократов Мерфи
В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению о безопасности границы с Мексикой и помощи Украине.
Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы по тексту соглашения.
Он отметил, что демократы намерены заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.
"Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложна, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем ее на наше собрание", – сказал Мерфи.
Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.
"Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса связаны друг с другом", - резюмировал политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=qFzdlrx1-vo
Початок о 20.00
Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
Правда, це стосується тільки тих, хто тут не на зарплаті від ЗЕрмака.
Які реальні варіанти?
це демократи бояться
адміністрація сказала, скоротити лендліз від республіканців і скоротили з "до перемоги" на "до 1 жовтня 2023"
адміністрація сказала, зняти республіканського спікера за голосування допомоги Україні, і незадовго до закінчення лендізу зняли за підтримки демократів та тільки 8х республіканців
республіканці внесли влітку подовження лендлізу на 2024 рік, підтримали тільки 71 республіканець, і 0 демократів, як сказала адміністрація
- час грає проти путіна.
- путін програв авантюрою в Ізраїлі, бо Байден запросив Україні 60 млрд
- двопартійна підтримка США
А всі ці балачки про агентів можна нівілювати поразкою росії, а відповідно і фсб.
Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше. В Угорщині керує теж агент кремля і що це заважа тримати цю країну в ЄС та НАТО?
Мова йде про допомогу по типу лендлізу, з тисячами одиниць техніки. Але її чомусь так і не надали, лише показали якийсь підписаний папірець.
"Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше"
- 2-га Світова Війна... Чехи, Австрійці, Поляки, Французи ... - не дуже боронили свої землі. Вони массово покинули їх, та дозволили фашистам окупувати свої страни. Це дозволило у найкоротші строки надати можливість виясняти, а хто сильніший, великим гравцям.
- Будапештський Меморандум... Україна дозволила обобрати себе, віддавши єдине, що моглоб зберегти її територію - ядерний щит. Вона сама підірвала шахти для пуску стратегічних ракет, вивела з ладу стратегічні ракети, позбулася стратегічної авіації, подарила Росії величезну кількість танків, арти, тактичної авіації, гвинтокрилів.... Це все перевело її з великих світових гравців у клуб маленьких та слабких.
- Претендент на місце Президента основного великого гравця, який би міг допомогти українцям вистояти - людина яка не лояльна Україні, яка новорічні побаження виразила побажанням гнити в аду усім хто не за нього.... (західна толерантність.).
Що можна зробити в цій ситуації, щоб вистояти? Думаю, треба як можна більше і скоріше вивести свої війска, людей - на територію стран НАТО (як це зробили европейці під час 2-ї Світової). Нехай, свого старого маразматика, росіяни ще раз перевиберуть і він погоне їх на війну з НАТО. От тоді, разом з НАТО, українці зможуть отримати перемогу. Нехай американці виберуть свого божевільного Президентом, хай він їм зробить голодомори, ГУЛАГи..., тоді вони будуть по другому цінити Будапештсткий меморандум, Хельсінські домовленності, толерантність...