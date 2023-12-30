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Новости Помощь Украине
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В Конгрессе США до сих пор нет соглашения о помощи Украине, - переговорщик от демократов Мерфи

кріс,мерфі

В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению о безопасности границы с Мексикой и помощи Украине.

Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы по тексту соглашения.

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Он отметил, что демократы намерены заключить соглашение после 8 января, когда все законодатели вернутся с каникул.

"Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложна, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем ее на наше собрание", – сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что большой контингент республиканцев в Палате представителей до сих пор выступает против помощи Украине.

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"Я делаю все возможное, но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса связаны друг с другом", - резюмировал политик.

Автор: 

Конгресс США (1233) помощь (7794) Мерфи Крис (12)


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Топ комментарии
+19
Вже пора конгресу дати пряму відповідь, або ми отримуємо допомогу, або вони отримують СССР2 і відправляти Арахамію на переговори з РФ.
Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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30.12.2023 19:50
+13
За два роки війни ми ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
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30.12.2023 19:57
+9
Ось виявляється що означає "постукати знизу в дно". Це теперішня влада в США.
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30.12.2023 19:54
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МОБІЛІЗАЦІЯ ТА ВІЙНА 2024 | ЮРІЙ БУТУСОВ НАЖИВО 30.12.23
https://www.youtube.com/watch?v=qFzdlrx1-vo
Початок о 20.00
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30.12.2023 19:47 Ответить
Вже пора конгресу дати пряму відповідь, або ми отримуємо допомогу, або вони отримують СССР2 і відправляти Арахамію на переговори з РФ.
Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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30.12.2023 19:50 Ответить
За два роки війни ми ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
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30.12.2023 19:57 Ответить
Скільки раз казати одне і те ж - не читай і не слухай ЗЕбуїна на ніч! І головне - не будь, як Мар'яна.
Правда, це стосується тільки тих, хто тут не на зарплаті від ЗЕрмака.
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30.12.2023 20:43 Ответить
И в чем она не права?
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30.12.2023 20:58 Ответить
Непродуктивно!
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30.12.2023 20:48 Ответить
А що продуктивно, зібрати ще 500 тис. мобілізованих і без потрібного озброєння поховати їх в окопах на сході, офігенна така продуктивність..., а вже потім відправити на мирні перемовини Арахамію у москву?...
Які реальні варіанти?
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30.12.2023 21:01 Ответить
А ти думаєш, що *****, коли захопить Україну, то війна закінчиться? Агрохімії Абрамович вже забашляв, замість перемовин з кацапами він втече у теплі края. Приклад населення "ЛДНР" нікого нічому не навчив. Хто не встигне втекти з України, всіх відправлять на наступну війну
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30.12.2023 23:13 Ответить
За два роки війни ми не зробили того, що мали почати робити у перші тижні.
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30.12.2023 21:06 Ответить
То що не зробили мене не цікавить, що робити зараз?
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30.12.2023 21:07 Ответить
Не красти, не брехати, прибрати зрадників і робити власну зброю, заборони на використання якої не буде апріорі. І, звичайно, повернути бойових офіцерів і генералів.
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30.12.2023 21:15 Ответить
Така доля? Війна совісті не пробудила? Пробудила, але не в усіх. Влада аморальна.
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30.12.2023 21:26 Ответить
Не реально, для цього потрібно показові страти, тих хто брешуть і крадуть, а не звільнення з посади... бо у нас 90% всіх чиновників все своє життя лізуть по кар'єрній драбині з однією метою, щоб потім коли буде змога урвати... і тільки лише страх їх реального фізичного знищення може змінити ситуацію... суспільство ще до цього не готове, хоча думаю ті хто бачать смерть своїх побратим в окопах щодня і знають, що вони платять своїм життям, також і за це щоб чиновники мали змогу і далі красти, будуть тільки за..., як мабуть і значна частина суспільства...
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30.12.2023 21:24 Ответить
Ось виявляється що означає "постукати знизу в дно". Це теперішня влада в США.
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30.12.2023 19:54 Ответить
американці чітко виконують"підкилимні" домовленості з куйло,по "переділу" України ,і створеня з України буферу ,між країнами НАТО І ЄС кладовищами сотень тисяч могил знароду України .та захисників між ними і 3,14дерацією
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30.12.2023 19:55 Ответить
Її і не буде , усі республіканці бояться трампа.
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30.12.2023 19:56 Ответить
А потрібно щоб почали боятися СССР2.
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30.12.2023 19:58 Ответить
республіканці не бояться
це демократи бояться
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30.12.2023 20:26 Ответить
Пересічного конгресмена (а їх 435) глобальні питання хвилюють мало. Його хвилює власне переобрання у відносно маленькому окрузі, зануреному у свої проблеми. Для республіканців переобрання також залежить від підтримки безумовного лідера партії - Д. Трампа, тому вони тримають партійну лінію.
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30.12.2023 20:02 Ответить
Тоді нехай чітко озвучать, допомоги не буде..., нехай Україна відправляє переговорників в РФ і завершує війну капітуляцією... тоді США отримають велику Російську Імперію, ціль існування якої буде лише одна знищення США, за "братовбивчу війну", яку вони розв'язали...
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30.12.2023 20:16 Ответить
Ти хто таке, щоб відправляв договірників задля закінчення війни-капітуляцією,ти що,заморився дуже,провокатор козлорилий?
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30.12.2023 20:35 Ответить
Ти чого не на фронті?
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30.12.2023 21:17 Ответить
Хто тобі,паскуді сказав що я не на фронті?
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31.12.2023 04:37 Ответить
навпаки, це у демократів більше партійної дисципліни
адміністрація сказала, скоротити лендліз від республіканців і скоротили з "до перемоги" на "до 1 жовтня 2023"
адміністрація сказала, зняти республіканського спікера за голосування допомоги Україні, і незадовго до закінчення лендізу зняли за підтримки демократів та тільки 8х республіканців
республіканці внесли влітку подовження лендлізу на 2024 рік, підтримали тільки 71 республіканець, і 0 демократів, як сказала адміністрація
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30.12.2023 20:33 Ответить
як там казали?

- час грає проти путіна.

- путін програв авантюрою в Ізраїлі, бо Байден запросив Україні 60 млрд

- двопартійна підтримка США
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30.12.2023 20:11 Ответить
Чомусь ніхто не бачить і такий фактор як примус зеленського до виборів...США та ЄС різко усвідомили шо наркоми з ОПи, приведуть війну і на Захід, тоді прийдеться воювати і з Китаєм ,але зеленський потвора, він не піде у відставку, бо гарантії має від фсб ...він вирок, який вибрали українці ,зеленський це небезпечний 🤡 для світу , так як і ху.ло , всі почали це розуміти ,ми ще будемо винуваті перед всіма що вибрали такого президента ...
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30.12.2023 20:33 Ответить
Щоб переобрати Зе потрібно закінчити війну, а щоб її закінчити потрібна допомога. Якщо допомоги нема, навіщо путіну припиняти війну?
А всі ці балачки про агентів можна нівілювати поразкою росії, а відповідно і фсб.
Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше. В Угорщині керує теж агент кремля і що це заважа тримати цю країну в ЄС та НАТО?
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30.12.2023 20:57 Ответить
Допомога ніяк не допомагає закінчити війну.
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30.12.2023 21:18 Ответить
Звісно що тридесятки Абрамсів які їхали 8 місяців не дуже допоможуть, хоча й за це подяка.
Мова йде про допомогу по типу лендлізу, з тисячами одиниць техніки. Але її чомусь так і не надали, лише показали якийсь підписаний папірець.
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30.12.2023 21:32 Ответить
Так всім вже стало зрозуміло, що такої допомоги точно не буде. Була б хоч якась, але навіть вона не гарантована.
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30.12.2023 21:39 Ответить
А я що написав вище?
"Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше"
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30.12.2023 21:43 Ответить
Це називається ситуативне партнерство. США свої інтереси залишила просто покинувши Афганістан, в якому нагадаю гинули їхні солдати. І тупнути тут ножкою уже не вийде, як ******* наші можновладці. Стратегічні помилки минулого не виправити солодкими лозунгами та заявами.
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30.12.2023 20:36 Ответить
Дурні йолопи...
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30.12.2023 20:48 Ответить
Ну предоставьте хотя бы ситни тысяч глубоких озабоченностей!!!
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30.12.2023 20:55 Ответить
Історичні події:
- 2-га Світова Війна... Чехи, Австрійці, Поляки, Французи ... - не дуже боронили свої землі. Вони массово покинули їх, та дозволили фашистам окупувати свої страни. Це дозволило у найкоротші строки надати можливість виясняти, а хто сильніший, великим гравцям.
- Будапештський Меморандум... Україна дозволила обобрати себе, віддавши єдине, що моглоб зберегти її територію - ядерний щит. Вона сама підірвала шахти для пуску стратегічних ракет, вивела з ладу стратегічні ракети, позбулася стратегічної авіації, подарила Росії величезну кількість танків, арти, тактичної авіації, гвинтокрилів.... Це все перевело її з великих світових гравців у клуб маленьких та слабких.
- Претендент на місце Президента основного великого гравця, який би міг допомогти українцям вистояти - людина яка не лояльна Україні, яка новорічні побаження виразила побажанням гнити в аду усім хто не за нього.... (західна толерантність.).

Що можна зробити в цій ситуації, щоб вистояти? Думаю, треба як можна більше і скоріше вивести свої війска, людей - на територію стран НАТО (як це зробили европейці під час 2-ї Світової). Нехай, свого старого маразматика, росіяни ще раз перевиберуть і він погоне їх на війну з НАТО. От тоді, разом з НАТО, українці зможуть отримати перемогу. Нехай американці виберуть свого божевільного Президентом, хай він їм зробить голодомори, ГУЛАГи..., тоді вони будуть по другому цінити Будапештсткий меморандум, Хельсінські домовленності, толерантність...
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30.12.2023 21:10 Ответить
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30.12.2023 23:11 Ответить
Якщо не буде допомоги, то дайте людям вижити. Відкрийте кордони.
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31.12.2023 00:31 Ответить
Хто тебе тримає-бери та виїжджай.
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31.12.2023 04:38 Ответить
 
 