Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, есть жертва, информация уточняется, - ОВА
Российские оккупационные войска в субботу вечером произвели обстрел жилого дома в Херсоне, как следствие - один погибший.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Александр Прокудин.
"Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне", - говорится в его телеграм-канале.
По его словам, сейчас известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара.
"Информация уточняется", – отметил Прокудин.
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Чайка Київ
показать весь комментарий30.12.2023 20:37 Ответить Мне нравится 0
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