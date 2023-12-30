Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, есть жертва, информация уточняется, - ОВА

Российские оккупационные войска в субботу вечером произвели обстрел жилого дома в Херсоне, как следствие - один погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Александр Прокудин.

"Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне", - говорится в его телеграм-канале.

По его словам, сейчас известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара.

"Информация уточняется", – отметил Прокудин.

Смотрите также: В Херсоне в результате попадания "Шахеда" повреждено здание, где размещается представительство омбудсмана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж