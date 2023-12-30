Россияне запустили четыре группы "Шахедов" из южного и северного направлений, - Воздушные силы
Вечером 30 декабря зафиксировано движение вражеских ударных БПЛА из южного и северного направлений.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
В 18.45 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed". Угроза Николаевской и Херсонской областям.
"+ Днепропетровская. + Черкасская", - добавили Воздушные силы в 19.00.
"Вражеские БпЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы впоследствии.
По данным Воздушных сил, ударные БпЛА на Черниговщине.
В 19.47 Воздушные силы сообщили о четырех группах БпЛА.
"Движение ударных БПЛА:
1. Из Черного моря в направлении Одесщины.
2. На границе Сумской и Черниговской областей, курсом западнее.
3. Часть БПЛА в Сумской области сменили курс на юг.
4. БПЛА из Херсонской области, курс северо-западный (Кривой Рог)", - говорится в сообщении.
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і головне питання, до зеблазня: а де наші аналоги шахеди? коли ми будемо щодня їх запускати по російським болотам?
і відповідь: отакий ви президент