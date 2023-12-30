Россияне запустили четыре группы "Шахедов" из южного и северного направлений, - Воздушные силы

Вечером 30 декабря зафиксировано движение вражеских ударных БПЛА из южного и северного направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В 18.45 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed". Угроза Николаевской и Херсонской областям.

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"+ Днепропетровская. + Черкасская", - добавили Воздушные силы в 19.00.

"Вражеские БпЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговщины", - сообщили Воздушные силы впоследствии.

По данным Воздушных сил, ударные БпЛА на Черниговщине.

В 19.47 Воздушные силы сообщили о четырех группах БпЛА.

"Движение ударных БПЛА:

1. Из Черного моря в направлении Одесщины.

2. На границе Сумской и Черниговской областей, курсом западнее.

3. Часть БПЛА в Сумской области сменили курс на юг.

4. БПЛА из Херсонской области, курс северо-западный (Кривой Рог)", - говорится в сообщении.