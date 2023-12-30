Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы. ФОТО

Войска РФ вечером 30 декабря нанесли удар по центру Харькова.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры. Подробности впоследствии", – рассказал Терехов.

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"На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии. Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте", - рассказал Синегубов.



