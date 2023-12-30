Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы. ФОТО
Войска РФ вечером 30 декабря нанесли удар по центру Харькова.
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры. Подробности впоследствии", – рассказал Терехов.
"На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии. Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте", - рассказал Синегубов.
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ракет у с-300 у рашистів дуже багато, і ними можна промазати і влучати будинки, як завжди, а можна цілитися просто в центр, як сьогодні
і рашистам похер що по Білгороду були прильоти через роботу їх ППО
а якщо "лупить в ответ по городах" дуже наполегливо, всі знають що буде