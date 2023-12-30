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Новости Война
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Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы. ФОТО

харків

Войска РФ вечером 30 декабря нанесли удар по центру Харькова.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры. Подробности впоследствии", – рассказал Терехов.

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"На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии. Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте", - рассказал Синегубов.

Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы 01
Россияне ударили по центру Харькова: прилет в жилой дом, повреждена инфраструктура, 8 человек госпитализированы 02

Автор: 

обстрел (27071) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+22
кацапы твари конченные...
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30.12.2023 20:04
+11
ожидаемо. только мы уже за 2 года привыкли к такому, а для кацапов сегодня в новинку. Нужно продолжать лупить по белгороду, курску, брянску, воронежу, москве. пусть на своей шкуре почувствуют что такое война.
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30.12.2023 20:37
+11
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30.12.2023 20:40
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кацапы твари конченные...
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30.12.2023 20:04 Ответить
ожидаемо. только мы уже за 2 года привыкли к такому, а для кацапов сегодня в новинку. Нужно продолжать лупить по белгороду, курску, брянску, воронежу, москве. пусть на своей шкуре почувствуют что такое война.
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30.12.2023 20:37 Ответить
сумнівно. адепти "лупить в ответ по городах" мабуть не живуть в Харкові та інших прифронтових містах
ракет у с-300 у рашистів дуже багато, і ними можна промазати і влучати будинки, як завжди, а можна цілитися просто в центр, як сьогодні

і рашистам похер що по Білгороду були прильоти через роботу їх ППО

а якщо "лупить в ответ по городах" дуже наполегливо, всі знають що буде
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30.12.2023 20:56 Ответить
Да ти що. І що буде те, що ще не сталося?
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30.12.2023 21:05 Ответить
так зазвичай і буває. Ти не знав?
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30.12.2023 21:06 Ответить
"всі знають що буде". І що буде? Все, що могло бути вже було
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30.12.2023 21:12 Ответить
теж поставлю тобі лайк) за оптимізм, базований на когнітивних пастках
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30.12.2023 21:20 Ответить
Т.е когда они лупили по городу без повода это было ок? В след.раз они заявят что за каждый подбитый танк они будут бить по городу, предложишь перестать воевать? Только реальный перенос войны на их территорию может поменять мнение. Руские только силу понимают.
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30.12.2023 21:12 Ответить
100%.
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30.12.2023 21:14 Ответить
я згодний з усіма твердженнями. Але є цифри 25, 70, 120. І доступність засобів ураження. Я не знаю як ще пояснити. Якщо тобі до фронту більше 120, ти не зрозумієш. І далі пояснювати тут не хочу
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30.12.2023 21:16 Ответить
Кацапи, мокалі, московити, гобліни,рашисти - рускіє то для них ще комплмєнт.
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30.12.2023 22:01 Ответить
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30.12.2023 20:40 Ответить
Кацапські підораси вдарили по самій люксовій гостиниці Харкова на площі Свободи, центральніше центра Харкова бути не може.
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30.12.2023 21:59 Ответить
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30.12.2023 22:02 Ответить
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30.12.2023 22:02 Ответить
 
 