Пограничники подтвердили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин, поскольку участились случаи подделки документов

В Госпогранслужбе подтвердили, что из-за неоднократных подделок документов могут потребовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе многодетных отцов, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

В субботу в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что украинских мужчин, в том числе инвалидов 3-й группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

В частности, в сети появилось видео о том, как многодетный отец, до этого неоднократно пересекавший границу, на этот раз не выпущен без справки от ТЦК или военно-учетных документов. На видео девушка-пограничник говорит, что с 20:00 29 декабря "есть другое распоряжение".

"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были так требовательны, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетны, и вы пересекали (границу. – Ред.)", – сказала она.

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Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может потребовать военно-учетные документы с записью об отсрочке.

Демченко заявил: "Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах".

Ранее в субботу Демченко заверил, что "изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".

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