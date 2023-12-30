Пограничники подтвердили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин, поскольку участились случаи подделки документов
В Госпогранслужбе подтвердили, что из-за неоднократных подделок документов могут потребовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе многодетных отцов, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".
В субботу в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что украинских мужчин, в том числе инвалидов 3-й группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.
В частности, в сети появилось видео о том, как многодетный отец, до этого неоднократно пересекавший границу, на этот раз не выпущен без справки от ТЦК или военно-учетных документов. На видео девушка-пограничник говорит, что с 20:00 29 декабря "есть другое распоряжение".
"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были так требовательны, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетны, и вы пересекали (границу. – Ред.)", – сказала она.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может потребовать военно-учетные документы с записью об отсрочке.
Демченко заявил: "Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах".
Ранее в субботу Демченко заверил, что "изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".
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І де наші славні прикордонники?
Це вступ.
Тепер стосовно цієї історії. От, скажіть мені, ви взагалі то знаєте, скільки в Україні ВСЬОГО інвалідів 3 групи? Скільки з них чоловіків, скільки жінок, і яка розбивка по віку, тобто скільки старших 60 років? І так же само про багатодітних батьків. Підкажу, в сухому залишку біля 3-4 дес. тис. чоловік. Інвалідів.
Якщо думаєте, що серед них багато липових, то помиляєтесь - майже всі липові 2 або 1 група і всі вони мають ще й кабінети в підмогу. Бо вони брали інвалідність заради пільг, а 3 група не дає майже ніяких пільг, крім однієї, що при ній можеш ще і працювати, тобто отримувати 2-3 тис. пенсії по інвалідності (50% від пенсії за віком) і ще зарплату.
Ви серйозно думаєте, що цих людей сотні тисяч? Ви взагалі розумієте, що це вкид, щоб "перевірити публіку"? Ось на що, я поки що не маю певної відповіді - гіпотези маю, однак поки що промовчу.
А то розвели тут деякі пафосні плачі щодо захисту Батьківщини. Ви ж повинні розуміти, що цих людей знову потрібна на ВЛК відправляти, а це величезні кошти, які краще використати на перевірку повністю справних людей. Що реально вони мають не просто так інвалідності, хоча можуть візуально вдаватися здоровими. Однак ви ж, я так розумію, коли пишете всякі нісенітниці, то в курсі, що більшість їх з серцевими хворобами, наприклад після інфарктів, інсультів, стенокардії чи тому подібне. І вони фізично навіть слабо працювати не можуть, бо помруть.
Можуть в воєнкомах папери і т.п. робити, але хто ж їх в воєнкоми візьме - там же "своїх хлопців" треба всунути.
Ось така історія.