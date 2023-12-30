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Пограничники подтвердили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин, поскольку участились случаи подделки документов

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

В Госпогранслужбе подтвердили, что из-за неоднократных подделок документов могут потребовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе многодетных отцов, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

В субботу в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что украинских мужчин, в том числе инвалидов 3-й группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

В частности, в сети появилось видео о том, как многодетный отец, до этого неоднократно пересекавший границу, на этот раз не выпущен без справки от ТЦК или военно-учетных документов. На видео девушка-пограничник говорит, что с 20:00 29 декабря "есть другое распоряжение".

"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были так требовательны, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетны, и вы пересекали (границу. – Ред.)", – сказала она.

Читайте также: Пограничники отрицают, что не выпускают многодетных мужчин, но проверяют тщательно. ФОТО

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может потребовать военно-учетные документы с записью об отсрочке.

Демченко заявил: "Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах".

Ранее в субботу Демченко заверил, что "изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".

Читайте также: Изменений в правилах пересечения границы нет, - представитель Госпогранслужбы Демченко об уведомлении в соцсетях об усилении контроля

Автор: 

граница (5266) пограничники (1571) мобилизация (2757)


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Топ комментарии
+26
Проблеми немає, є проблема з беззаконням на кордоні, коли всраті прикордонники самостійно приймають рішення, що порушують конституційні права громадян.
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30.12.2023 20:14
+25
Дуже співчуваю сцикунам-ухилянтам. Народжені для економічного фронту, смузі та кохання, страждають,місяцями не виходячи з квартири.
Але коли нас доб'ють- ви все одно підете в окопи. За РФ, проти НАТО.
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30.12.2023 20:28
+21
На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня "є інше розпорядження."

Яке саме розпорядження, от яке? Дзвінок з Банкової?
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30.12.2023 20:06
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Я так розумію, що за тією ж логікою, виходячи з того, що дуже багато зрадників, крадіїв та просто мразот серед чиновників, особливо у ВР, нам теж можна ігнорувати закони, які вони пишуть?
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31.12.2023 01:33 Ответить
Документы о детях подделать можно. А справку из ТЦК нет. Логика.

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31.12.2023 10:46 Ответить
​Певица из Москвы Маслова, признавшаяся в любви к Путину, отдыхает в Карпатах

- украинцы в гневе В Украине разгорается скандал из-за приезда на курорт в Карпаты московской певицы Алины Масловой.

https://showbiz.dialog.ua/287383_1704013353 https://showbiz.dialog.ua/287383_1704013353

І де наші славні прикордонники?
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31.12.2023 11:23 Ответить
Ось ви тут чубитеся, а та зелена наволоч цього тільки й чекає. Це я про внутрішніх, своїх мудаків. Про ворога я мовчу - з ним все давно зрозуміло - кацапів треба нищити.
Це вступ.

Тепер стосовно цієї історії. От, скажіть мені, ви взагалі то знаєте, скільки в Україні ВСЬОГО інвалідів 3 групи? Скільки з них чоловіків, скільки жінок, і яка розбивка по віку, тобто скільки старших 60 років? І так же само про багатодітних батьків. Підкажу, в сухому залишку біля 3-4 дес. тис. чоловік. Інвалідів.
Якщо думаєте, що серед них багато липових, то помиляєтесь - майже всі липові 2 або 1 група і всі вони мають ще й кабінети в підмогу. Бо вони брали інвалідність заради пільг, а 3 група не дає майже ніяких пільг, крім однієї, що при ній можеш ще і працювати, тобто отримувати 2-3 тис. пенсії по інвалідності (50% від пенсії за віком) і ще зарплату.

Ви серйозно думаєте, що цих людей сотні тисяч? Ви взагалі розумієте, що це вкид, щоб "перевірити публіку"? Ось на що, я поки що не маю певної відповіді - гіпотези маю, однак поки що промовчу.

А то розвели тут деякі пафосні плачі щодо захисту Батьківщини. Ви ж повинні розуміти, що цих людей знову потрібна на ВЛК відправляти, а це величезні кошти, які краще використати на перевірку повністю справних людей. Що реально вони мають не просто так інвалідності, хоча можуть візуально вдаватися здоровими. Однак ви ж, я так розумію, коли пишете всякі нісенітниці, то в курсі, що більшість їх з серцевими хворобами, наприклад після інфарктів, інсультів, стенокардії чи тому подібне. І вони фізично навіть слабо працювати не можуть, бо помруть.

Можуть в воєнкомах папери і т.п. робити, але хто ж їх в воєнкоми візьме - там же "своїх хлопців" треба всунути.

Ось така історія.
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31.12.2023 15:39 Ответить
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