В течение 30 декабря россияне нанесли 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины по состоянию на 18:00 30 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Всего враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.".

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