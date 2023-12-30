Силы обороны уничтожили два орудия "Пион", из которых Россия бьет по жилым кварталам Херсона, - ОК "Південь"

Российские оккупационные войска продолжают максимально давить на прифронтовые территории Херсонщины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг не оставляет попытки максимально давить артиллерией… Мы продолжаем удерживать позиции и на левом берегу, 10 штурмов снова было против наших войск, но мы… продолжаем работу по расширению плацдарма. Также ночью враг применил ударные беспилотники, снова была атака, на этот раз она была сконцентрирована на самой Херсонщине, на прифронтовой территории.Там не удалось избежать попаданий, но попадания пришлись по тем населенным пунктам, где уже почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также попадание в самом Херсоне – это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. К счастью, информации о пострадавших людях нет", - сообщила Гуменюк.

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По ее словам, Силам обороны удалось уничтожить 2 орудия типа "Пион", РСЗО, которым враг бьет по жилым кварталам Херсона и другим населенным пунктам.

Гуменюк добавила, что в 4:39 начался очередной артиллерийский обстрел Херсона, уточняются последствия.

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"Силы ПВО смогли сбить ударные беспилотники типа "Шахед", 1 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине", – сказала Гуменюк.