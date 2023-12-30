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Новости Война
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Силы обороны уничтожили два орудия "Пион", из которых Россия бьет по жилым кварталам Херсона, - ОК "Південь"

піон

Российские оккупационные войска продолжают максимально давить на прифронтовые территории Херсонщины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг не оставляет попытки максимально давить артиллерией… Мы продолжаем удерживать позиции и на левом берегу, 10 штурмов снова было против наших войск, но мы… продолжаем работу по расширению плацдарма. Также ночью враг применил ударные беспилотники, снова была атака, на этот раз она была сконцентрирована на самой Херсонщине, на прифронтовой территории.Там не удалось избежать попаданий, но попадания пришлись по тем населенным пунктам, где уже почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также попадание в самом Херсоне – это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. К счастью, информации о пострадавших людях нет", - сообщила Гуменюк.

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По ее словам, Силам обороны удалось уничтожить 2 орудия типа "Пион", РСЗО, которым враг бьет по жилым кварталам Херсона и другим населенным пунктам.

Гуменюк добавила, что в 4:39 начался очередной артиллерийский обстрел Херсона, уточняются последствия.

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"Силы ПВО смогли сбить ударные беспилотники типа "Шахед", 1 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине", – сказала Гуменюк.

Автор: 

уничтожение (6892) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4749)


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Просто отгебли лапті нерукоотводних пі..лєй.
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30.12.2023 21:04 Ответить
влупили наші по Белгороду - кацапня лютує...
прилетіло і белим городцям, а то ходять собі тудoм сюдом - а ну по норах, щюри!
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30.12.2023 21:12 Ответить
війна вона ж там в Україні, а в них яблоні в грудні квітуть...
вже не квітуть - сама паданка
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30.12.2023 21:14 Ответить
кацапня угрожає - "belgorod attack will not go unpunished"
я б не зневажав і раніше би напланував куди дітей...
14 жмурів на кацапії...
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30.12.2023 22:12 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.12.2023 21:13 Ответить
Херсон эвакуировать обязательно!!
Ну нет сейчас самолетов и ракет для глубокого наступления!! Как иначе людей спасти
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30.12.2023 21:25 Ответить
здоровья подохшим. слава Украине!
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30.12.2023 22:48 Ответить
Бьет или била?
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31.12.2023 03:21 Ответить
 
 