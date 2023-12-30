Нацслужба здоровья со следующего года будет оплачивать реабилитацию в зависимости от тяжести травмы, - Минздрав

В 2024 году Национальная служба здоровья будет оплачивать реабилитацию в зависимости от тяжести травмы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Очередное концептуальное изменение отражено в только что принятой правительством Программе медицинских гарантий на 2024 год. До сих пор существовал единый тариф на реабилитацию – 19 тысяч 769 гривен за цикл продолжительностью 14 дней. Он не зависел от тяжести травмы. Однако понятно, что пациенты с тяжелыми ранениями требуют гораздо больше внимания. Поэтому теперь благодаря изменениям, внесенным в Программу медицинских гарантий НСЗУ, оплата напрямую будет зависеть от тяжести травмы человека", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В Минздраве отметили, что в зависимости от тяжести и состояния пациента с травмой или ранением зависит продолжительность лечения, сложность реабилитации, ее маршруты, подходы и перечень вмешательств.

Наиболее сложными считаются повреждения головного мозга, множественные ампутации и травмы спинного мозга. Они нуждаются в максимальном привлечении как врачей, так и специалистов по реабилитации. При этом вся помощь должна предоставляться как можно раньше. И именно от ее профессиональности и своевременности в большей степени зависит эффективность процесса обновления.

Всего установлено четыре категории сложности реабилитационной помощи. Первая – самые тяжелые случаи. Она предполагает наличие двух диагнозов, связанных с травмами головного мозга, травмами спинного мозга и травмами внутренних органов. К этой категории будет применяться повышающий коэффициент 2,1. При этом каждый пациент будет иметь право на 8 циклов реабилитации в год продолжительностью не менее 14 дней. За каждую итерацию медучреждение будет получать более 41 тысячи 500 гривен.

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Вторая категория сложности предполагает наличие одного диагноза, который, в частности, относится к множественным ампутациям, травмам спинного и головного мозга. Каждый пациент будет иметь право на 8 циклов реабилитации в год. Их продолжительность – от 14 дней каждый. Для медучреждений, которые будут оказывать соответствующую помощь, будет применяться повышающий коэффициент 1,6. Следовательно, поставщики услуг будут получать более 31 тысячи 600 гривен.

Третий уровень сложности включает в себя широкий перечень диагнозов, предусматривающих умеренное ограничение функционирования. Для пациентов в этом случае предусмотрено до двух реабилитационных циклов в год, продолжительностью от 14 дней. За каждую итерацию медицинское учреждение будет получать 19 769 гривен.

Четвертый уровень сложности реабилитационной помощи касается незначительных ограничений функционирования, не входящих в первые три категории. Продолжительность реабилитации – 14 дней. Количество циклов – два в год. За каждый цикл медучреждение будет получать чуть более 15 тысяч 800 гривен.

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При этом в Минздраве отметили, что для детей, диагноз которых относится к третьему и четвертому уровню сложности реабилитационной помощи, предусмотрено не менее четырех циклов восстановления в год. Продолжительность каждого – от 14 дней.