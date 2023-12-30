В течение 30 декабря россияне 11 раз безуспешно штурмовали плацдармы на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах на левом берегу Днепра вблизи Херсона по состоянию на 30 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери".
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