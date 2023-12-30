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Новости Война
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Россияне ударили по предприятию в Одессе ракетой Х-59, - Силы обороны юга

харків

Вечером 30 декабря россияне выпустили по Одессе авиационную управляемую ракету Х-59, попали по территории предприятия.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В предвечернее время враг нанес ракетный удар по Одессе. Из самолета тактической авиации, который заходил с акватории Черного моря, выпустил авиационную управляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27071) Одесса (7878)


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Навіщо нам повідомили модель ракети? Як застосувати цю безцінну інформацію??
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30.12.2023 22:40 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, кто вам доктор, шо вы на нее запали...
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30.12.2023 22:56 Ответить
Це не для нас. Це для Арестовича. Він хоч і в Вашингтоні зараз, але рахувати російські ракети обов'язок остався. Дебіт-кредіт, панімаєтє-лі.
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30.12.2023 23:13 Ответить
бо х 22 це зовсім інші руйнування ніж х 59
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30.12.2023 23:22 Ответить
І тактична авіація Х-22 мабуть не бере.
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31.12.2023 01:26 Ответить
 
 