Россияне ударили по предприятию в Одессе ракетой Х-59, - Силы обороны юга
Вечером 30 декабря россияне выпустили по Одессе авиационную управляемую ракету Х-59, попали по территории предприятия.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В предвечернее время враг нанес ракетный удар по Одессе. Из самолета тактической авиации, который заходил с акватории Черного моря, выпустил авиационную управляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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