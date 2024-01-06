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Новости За рубежом
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беженцы (1467) Шотландия (58)

Правительство Шотландии отказывается выделять средства на оплату жилья для беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці

Правительство Шотландии отказывается выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily record.

Издание ссылается на письмо, которое в октябре 2023 года направили правительству руководители местных властей страны. Они требовали возмещения затрат на схему "суперспонсора", заработавшую в марте 2022 года. Эта схема позволила украинским беженцам получить разрешение на въезд и временное жилье.

Власти Шотландии сообщили, что только по этой схеме в страну прибыли 17 463 человека, многие из них были размещены в отелях и на круизных лайнерах. Правительство в прошлом году выделило 10 млн фунтов стерлингов на покрытие "дополнительных" расходов, связанных с краткосрочным проживанием беженцев.

В этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом.

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Секретарь Кабинета министров социальной справедливости Ширли-Энн Сомервилль заявила, что бюджет правительства остается "чрезвычайно сложным" и нужно принимать "трудные решения".

"По этой причине, к сожалению, я не могу согласовать продолжение финансирования "приемлемых расходов" в 2023-2024 годах", – сказала она.

Местные власти предупредили, что если не получат от правительства финансирования и будут покрывать расходы из собственных бюджетов, то это означает сокращение других услуг. В частности, в этом году они могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.

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Топ комментарии
+34
Правильно, досить ухилянтів спонсорувати
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06.01.2024 11:57
+33
Тобто ті, хто залишився мають імунітет від ракет та обстрілів? Клас! Супер! Хтось виїхав з Бахмуту до Дніпра і працює в Україні, а хтось втік з Києва і бідкається, що не може повернутися в Україну, бо війна?
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06.01.2024 12:17
+29
є питання до біженців!!!
а працювати не пробували????
бо простий підрахунок показує що:
тим хто втік, тобто, хитросраким, гарантовано життя, житло, виплати, соцпакет і всі можливі пільги...
ще й була задумка виплатити допомогу при поверненні!!!
а тим хто не втік, ******* закони, постанови, правила та обов"язки
і більше НІКУЯ, від слова ЗОВСІМ!!!!!
наче все по чесному......
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06.01.2024 12:11
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Люди завжди втiкали вiд вiйни. тiж CШA збудували дезертири. Вiдкрий кордон тут залишиться млн 10-20.
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06.01.2024 13:21 Ответить
Після закінчення війни, ЄС закриє тимчасовий захист і примусово депорутє в Україну мінімум половину біженців. А новим туловіщам не буде підствав давати притулок. Така сама хєрня буде по США, Британії і Канаді.
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06.01.2024 13:25 Ответить
Вони навiть чурбанiв недепортують, украiнцiв якi легко асимiлюються i подавно. проклята теща уже укр.мовою з акцентом говорить.
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06.01.2024 13:33 Ответить
Ще раз, тимчасовий захист передбачає тимчасове перебування в країні, а не надання громадянства. Швейцарія, Фінляндія, Норвегія вже готові платити аби ці асимілянти виїхали. Великобританія, Данія, Нідерланди неодноразово заявляли, що укр біженці їм непотрібні після війни.
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06.01.2024 13:45 Ответить
Багато скористались Тими програмами? То уже втраченi люди. Жiнки плодородного вiку, дiти. Треба було кордон закривати для всix наглухо.
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06.01.2024 13:54 Ответить
треба до своїх людей відноситися по людськи і виїдуть лише одиниці. Скажімо як мої бувші сусіди вірмени.
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06.01.2024 14:10 Ответить
Непотрібні ті, які живуть на соціалку та не мають роботи після кількох років перебування в країні. А тих, хто працює - будуть хапати за руки-ноги і не відпускати. Повернеться не більше половини людей. У сина однокласник, його мама виїхала з Харкова. Зараз не працює, але ходить на курси. Дуже переживає, що виженуть з країни - шукає роботу. Але тут справді не так все просто для мам з малими дітьми - неможна залишати самих дітей дома, соціальних нянь не вистачає а комерційна няня обійдеться більше, ніж та мама заробить. От і змушені сидіти на соціалці мами з малими дітьми. А от якщо є і тато тут, то такі сім'ї в своїй більшості вже не на соціалці, а працюють, щонайменше хтось один із батьків.
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06.01.2024 16:40 Ответить
не депортує, хіба що незаконослухняних. За цей час багато будуть подавати на громадянство чи постійне перебування. А якщо там дитина родилася - то вважай ту сім'ю втрачено.
Є в ютубі один далекобійник Іван з Криму. Хитрюги не викинули українські паспорти і втекли на початку повномасштабної агресії через рашу, Мексику в штати. За півтора року вже взяв на виплату власного тягача. Йому закидали, що буде із своїх десяти тисяч в місяць багато податків сплачувати. То він сказав, що консультувався з бухгалтером - у сім'ї з чотирьох, де працює лише він (мама з дітьми) податків буде мізер. Хвалився, що через суд добився статусу біженця і скоріше всього останеться там вже надовго.
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06.01.2024 13:40 Ответить
Процедура громадянства у ЄС - мінімум на 8 років. За 2 роки ніхто не дасть громадянства
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06.01.2024 13:46 Ответить
а карту побиту?
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06.01.2024 14:06 Ответить
***, Польща - це не вся ЄС, невже неясно?
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06.01.2024 14:44 Ответить
Вот когда польская гиена покажет звериный оскал, тогда настанут серьёзные проблемы.
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06.01.2024 13:59 Ответить
Ну в оригинале статьи описано лишь отмена выплат компенсаций от гос бюджета местным.
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06.01.2024 14:01 Ответить
Правильно роблять,я пінсіонер нікуди не зможу рипнутися,а туди поїхали здоровенні корови разом зі своїми биками,а захищяти державу облом,трусліви тварюки.
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06.01.2024 14:02 Ответить
Тебя кто-то приковал к батарее?
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06.01.2024 16:23 Ответить
Їх потрібно взагалі депортувати.
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06.01.2024 14:12 Ответить
Слів немає... Нація дегенератів... "Всі хто виїхали - ухилянти, бики і халявщики, а я пенсіонер, хай повертаються мене захищати" Де ви, придурки таку статистику знайшли? Наприклад в Німеччині з мільйона лише 200 000 чоловіків призовного віку, а це не лише ухилянти, а і інваліди, військові після поранення, багатодітні батьки, ті які проживали у Німеччині до війни.
"Хай повертаються" а ви вже забезпечили їм куди повертатися? Побудували житло, маєте робочі місця, інфраструктуру?
"халявщики" якщо ти на пенсії, то ти такий самий халявщик як і вони...
"Ухилянти" якщо ти не на фронті, то ти нічим ***** не відрізняєшся.
Люди жили, працювали і платили податки, щоб держава їх захищала, а коли держава не змогла це зробити і вони виїхали, щоб забезпечити собі безпеку самостійно, відразу знайшлося бидло яке може їх тільки обсирати....
Тобі тупому скоту в голову не приходить, що якщо вони всі знайдуть там роботу, то тобі дегенерату пенсію хєрами будуть видавати ...
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06.01.2024 14:38 Ответить
Хєр вони там знайдуть всі роботу. Як тільки скасують соціал, більшість повернеться. Хоча, нах вони нам здалися. Подивимся, чи держава і бізнес знайде роботу для тих мінімум півмільйона нас, які прийдуть з війни.
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06.01.2024 14:46 Ответить
У Вас дуже рожеві окуляри... Якраз такі рішення місцевих органів влади і будуть підштовхувати їх шукати роботу. Якщо півмільйона жінок знайдуть роботу то вони вивезуть півмільйона чоловіків. Нах здалися, ок, тільки не плачте коли Вам особисто скажуть те саме..... Ніхто не знає, чи прийдуть всі з війни працездатні.... В мене не вийшло..
І останнє погугліть співвідношення пенсіонерів не халявщиків і не ухилянтів до працюючих зараз, і особливо динаміку, вона Вам додасть "оптимізму"
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06.01.2024 14:57 Ответить
Не гугліть нічого. Нах статистику. До війни я був ФОП, 3 група. І, прекрасно знаю, що у нас відсотків 35-40 економіки було в тіні. Зараз ще більше, бо люди бояться працювати легально, особливо, чоловіки. Та й жінки - маленький соціал + робота вчорну - і, дивись, вже можна жити.
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06.01.2024 15:29 Ответить
Все що ви написали ніякого відношення до ситуації немає. Від того що хтось працює в тіні доходи пенсійного фонду не збільшуються. Тому тут статистика точно відображає стан речей. Навпаки те що Ви описали, ще більш ускладнює ситуацію. До війни на одного працюючого , який платить податки, було 2 пенсіонери, зараз скільки? Напевно 3.5 пенсіонера і 2 військових. Ви думаєте захід буде утримувати Україну вічно?
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06.01.2024 15:40 Ответить
Я так зрозумів щоб вони повернулися я тут в Україні повинен підготувати для них житло та робочі місця? А не жирно буде. Гроші що дае їм Шотландія краще направити до України. Ми це все тут зробимо без вас і тоді на х...н ви мені тут потрібні і ти в тому числі. Ти прекрасно розуміеш що мова не йде про військових на лікуванні. Не треба ними прикриватись.Тому що ти звичайний "патріот" ухилянт і тебе це заділо мабуть ще е совість.
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06.01.2024 15:01 Ответить
Ви не повірите але зараз для економіки найважливіший людський ресурс. Не пенсіонери, які побудували нам всьо, а ті хто будуть працювати - перебудовувати те всьо. І якщо умовна сім'я виїхала з Маріуполя в Європу, то так їх потрібно сюди заманити назад. Чи Ви вважаєте їх повними ідіотами, що вони повернуться самі? Не хочете, не потрібно. Вам просто доведеться працювати більше і продуктивніше, та за менші гроші, щоб забезпечити пенсіонерів, які построїли Вам всьо і щоб заробити на Велике Будівництво. Якщо Ви надієтесь на 300 млрд, то вони швидко закінчаться
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06.01.2024 15:26 Ответить
І ще одне, я не патріот, я дивлюся як Ви оскотинюєтеся і гризете одне одного, і пробую зупинити вас, бо ви все знову просрете. Але ви надто тупі, щоб це засвоїти....
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06.01.2024 15:31 Ответить
Ти придурок,наше покоління,наші отци та мами,наші діди построїли вам державу,а ви молоді дармоїди і ухилянти ще нас звинувачуете,придур.
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06.01.2024 14:41 Ответить
Те що ви настроїли, ухилянт і хвлявщик, недієздатне і виживає лише завдяки зовнішній допомозі, так що хвалитися немає чим, хіба олігархами....
Наступне якщо Ви знаєте скільки мені років, то змініть таблетки - Ви забагато "бачите"
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06.01.2024 15:02 Ответить
Зарплату не отримували за будівництво?
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06.01.2024 15:14 Ответить
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06.01.2024 15:30 Ответить
Всіх додому.
"Еліта" вони ж "патріоти" жінки особливо чоловіки потрібні країні.
Слава Україні
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06.01.2024 14:48 Ответить
Халява закінчилась
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06.01.2024 14:49 Ответить
Якби ЗАПАДЕНЦІ не здавали би жітло східнякам за 509 ДОЛЛЯРІВ ні хто б не поїхав у Шотландію! А так у Шотландії повно ЗАПАДЕНЦІВ які здали жітло і поїхали у ШОТЛАНДІЮ і небагато людей з від туди де іде війна!
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06.01.2024 16:09 Ответить
Прогнозовано, хоча умови Програми передбачали 3 роки фінансування житла. Шотландія не бідна, проте не зобов'язана надавати безкоштовне житло. Країна маленька, людей дуже багато, житла не вистачає і місцевим. Щодо пошуку роботи. Навіть із знанням мови, знайти нормальну роботу дуже складно. Варто розуміти, шотландці налаштовані націоналістично та консервативно, перевага місцевим або потрібні професійні рекомендації. Проте некваліфікована робота (склади, магазини, amazon і т.п.) з мінімальним англійським є. Повноцінні мовні курси є далеко не завжди ,а там де є переповнені і потрапити важко. Тому можливо порівняння з Німеччиною не завжди коректне. В будь-якому випадку, величезна подяка Шотландії за ту допомогу яку надала країна.
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07.01.2024 00:50 Ответить
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