Правительство Шотландии отказывается выделять средства на оплату жилья для беженцев из Украины
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Правительство Шотландии отказывается выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily record.
Издание ссылается на письмо, которое в октябре 2023 года направили правительству руководители местных властей страны. Они требовали возмещения затрат на схему "суперспонсора", заработавшую в марте 2022 года. Эта схема позволила украинским беженцам получить разрешение на въезд и временное жилье.
Власти Шотландии сообщили, что только по этой схеме в страну прибыли 17 463 человека, многие из них были размещены в отелях и на круизных лайнерах. Правительство в прошлом году выделило 10 млн фунтов стерлингов на покрытие "дополнительных" расходов, связанных с краткосрочным проживанием беженцев.
В этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом.
Секретарь Кабинета министров социальной справедливости Ширли-Энн Сомервилль заявила, что бюджет правительства остается "чрезвычайно сложным" и нужно принимать "трудные решения".
"По этой причине, к сожалению, я не могу согласовать продолжение финансирования "приемлемых расходов" в 2023-2024 годах", – сказала она.
Местные власти предупредили, что если не получат от правительства финансирования и будут покрывать расходы из собственных бюджетов, то это означает сокращение других услуг. В частности, в этом году они могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.
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Є в ютубі один далекобійник Іван з Криму. Хитрюги не викинули українські паспорти і втекли на початку повномасштабної агресії через рашу, Мексику в штати. За півтора року вже взяв на виплату власного тягача. Йому закидали, що буде із своїх десяти тисяч в місяць багато податків сплачувати. То він сказав, що консультувався з бухгалтером - у сім'ї з чотирьох, де працює лише він (мама з дітьми) податків буде мізер. Хвалився, що через суд добився статусу біженця і скоріше всього останеться там вже надовго.
"Хай повертаються" а ви вже забезпечили їм куди повертатися? Побудували житло, маєте робочі місця, інфраструктуру?
"халявщики" якщо ти на пенсії, то ти такий самий халявщик як і вони...
"Ухилянти" якщо ти не на фронті, то ти нічим ***** не відрізняєшся.
Люди жили, працювали і платили податки, щоб держава їх захищала, а коли держава не змогла це зробити і вони виїхали, щоб забезпечити собі безпеку самостійно, відразу знайшлося бидло яке може їх тільки обсирати....
Тобі тупому скоту в голову не приходить, що якщо вони всі знайдуть там роботу, то тобі дегенерату пенсію хєрами будуть видавати ...
І останнє погугліть співвідношення пенсіонерів не халявщиків і не ухилянтів до працюючих зараз, і особливо динаміку, вона Вам додасть "оптимізму"
Наступне якщо Ви знаєте скільки мені років, то змініть таблетки - Ви забагато "бачите"
"Еліта" вони ж "патріоти" жінки особливо чоловіки потрібні країні.
Слава Україні