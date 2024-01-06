Правительство Шотландии отказывается выделять средства на оплату жилья для беженцев из Украины

Правительство Шотландии отказывается выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily record.

Издание ссылается на письмо, которое в октябре 2023 года направили правительству руководители местных властей страны. Они требовали возмещения затрат на схему "суперспонсора", заработавшую в марте 2022 года. Эта схема позволила украинским беженцам получить разрешение на въезд и временное жилье.

Власти Шотландии сообщили, что только по этой схеме в страну прибыли 17 463 человека, многие из них были размещены в отелях и на круизных лайнерах. Правительство в прошлом году выделило 10 млн фунтов стерлингов на покрытие "дополнительных" расходов, связанных с краткосрочным проживанием беженцев.

В этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом.

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Секретарь Кабинета министров социальной справедливости Ширли-Энн Сомервилль заявила, что бюджет правительства остается "чрезвычайно сложным" и нужно принимать "трудные решения".

"По этой причине, к сожалению, я не могу согласовать продолжение финансирования "приемлемых расходов" в 2023-2024 годах", – сказала она.

Местные власти предупредили, что если не получат от правительства финансирования и будут покрывать расходы из собственных бюджетов, то это означает сокращение других услуг. В частности, в этом году они могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.

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