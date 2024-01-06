300 миллиардов долларов замороженных активов РФ следует использовать в поддержку Украины. Ожидаем ощутимого прогресса в этом году, - Зеленский

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов. Они должны быть использованы для поддержки Украины.

Об этом сообщил в твиттере (Х) президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора. Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден платить в конце концов. Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", - отметил Зеленский.

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Он также добавил, что в этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", – резюмирует глава государства.