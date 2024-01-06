300 миллиардов долларов замороженных активов РФ следует использовать в поддержку Украины. Ожидаем ощутимого прогресса в этом году, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов. Они должны быть использованы для поддержки Украины.
Об этом сообщил в твиттере (Х) президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор.
"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора. Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден платить в конце концов. Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что в этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.
"На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", – резюмирует глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Тепер, Україна платить за це кров'ю.
https://www.youtube.com/watch?v=yR67p1nZUy0&ab_channel=SukhanovSerhii
Бо плювати вони хотіли на твої публічні волання.
Це для них настільки ж складно, як для блаЗЄнського звільнити московських кротів "єрмака" й "татарова".
https://youtu.be/IsohKoUt1Bg
Влада, яку ви обрали...
нет?
ну тогда ожидай 300 млрд. дальше
87 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Для повного фінансування країни потрібно скорочувати витрати на утримання державного апарату.
ВСІ питання можна вирішити просто і легко -
скоротити на 50% фінансування державного апарату і отримати економію в $20 млрд. вирішивши всі бюджетні проблеми. "
Але влада вирішила пустити під ніж видатки на оборону і ЗСУ !
Набрання чинності, відбулась 01.01.2024 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20#Text
Тобто Кабмін і міністерство оборони тихо обрізали бюджет ЗСУ ?
Йому вже давно пояснили, що кофіскувати активи у діючій юридичній систеиі - неможливо. Саме тому, був започаткований Нюрберський тнибунал, як додатковий механізм вчинити суд над німецькими злочинцями і примусової репарації,
тобі СЛІД це затямити!!
СОСАТЬ ТОБІ ВОВА - 31 БЕРЕЗНЯ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТВІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕРМІН.
Далі розпочинається полювання на твою голову.
Готель Ora 4*: 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
Бутик-готель Luxe 4*: 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімната на 8 осіб.
Готель Posh 5*: 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
Тетяна входить до складу «білоцерківської групи», одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд МО вартістю 13,16 млрд грн з «золотими яйцями».
І це... Не тільки за ЯЙЦЯПО17...
=================================================
Зелена шобла вже немає, шо красти........................................ Хочуть подєрєбанити 300 мрд доларів!
https://www.youtube.com/watch?v=LRo05u6NseI