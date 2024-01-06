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Новости Война в Украине
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Зеленский (16534) россия (91256) замороженные активы (67)

300 миллиардов долларов замороженных активов РФ следует использовать в поддержку Украины. Ожидаем ощутимого прогресса в этом году, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 миллиардов долларов. Они должны быть использованы для поддержки Украины.

Об этом сообщил в твиттере (Х) президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора. Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден платить в конце концов. Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", - отметил Зеленский.

Читайте также: США и союзники продолжают переговоры о передаче Украине замороженных российских активов, - Кирби

Он также добавил, что в этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", – резюмирует глава государства.
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Топ комментарии
+47
А на Заході дивляться на те, що коять в країні дєрьмак і "узеленські", та думають: нащо нам фінансувати другу Угорщину чи, не приведи Боже, московію або КНДР?
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06.01.2024 12:07
+45
Чекають великого розпилу зелені.
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06.01.2024 12:14
+37
Мабуть, уже все поділено заочно?
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06.01.2024 12:07
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Страница 2 из 2
Ні хто і нічого цій владі давати не буде. Достатньо вже розікрали. Допомога, яка буде поступати, буде під посиленим контролем. Цим п'яти менеджерам вже не тільки українці не довіряють, їм вже в усьому світі не довіряють, знаючи про їх розкрадання та корупцію.
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06.01.2024 15:46 Ответить
Cіфіліс при владі про€бав два роки та всі гроші.
Тепер, Україна платить за це кров'ю.
https://www.youtube.com/watch?v=yR67p1nZUy0&ab_channel=SukhanovSerhii
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06.01.2024 15:48 Ответить
Аж півчать, так чекають дармових грошенят! Сумно зе-кишенькам без бюджетних грошей!
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06.01.2024 15:48 Ответить
ku*wa, ти не плескай язиком про це на цілий світ, а тихо на зустрічах проси про це союзників.

Бо плювати вони хотіли на твої публічні волання.

Це для них настільки ж складно, як для блаЗЄнського звільнити московських кротів "єрмака" й "татарова".
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06.01.2024 15:55 Ответить
Чувак уже возле кассы давно топчится
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06.01.2024 15:59 Ответить
Побачите ви ці гроші, коли рак на горі свисне. Це ж переважно не гроші державні, російської держави, а російських мільярдерів в масі своїй євреїв. А гроші євреїв- це святе і ніхто їх Україні не віддасть, бо на Заході рулять їх соплемінники. І весь цей інформаційний шум так і залиться шумом.
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07.01.2024 17:57 Ответить
дайте подайте
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06.01.2024 16:14 Ответить
очи честні пречестні а рукава вже закатані щоб зручніще було гроші грести. чи е тут хоч хтось хто віре в благородні наміри нашої влади яка пусте ці гроші на добробут та відродження країни???
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06.01.2024 16:46 Ответить
нахіба це зелупиння взагалі публікувати
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06.01.2024 16:46 Ответить
все старо - як цей світ...- може своїх злодіїв всіх часів від "корита" потрусимо...

https://youtu.be/IsohKoUt1Bg

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06.01.2024 16:53 Ответить
облизується як кіт на сметану
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06.01.2024 16:57 Ответить
Пиня щєлі очко розірве за ті гроші на німецькій хрест. Не можна їх давати зєлупиному кодлу, бо повернуться ті гроші назад у рашку.
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06.01.2024 17:25 Ответить
Поміж цими двома заявами 8 днів...
Влада, яку ви обрали...
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06.01.2024 17:27 Ответить
її можна були і міністром космонавтики призначити - результат був би той самий
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06.01.2024 22:10 Ответить
тобто, думаєте що кулєба не потягнув би міністерство космонавтики?
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06.01.2024 22:25 Ответить
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06.01.2024 22:50 Ответить
бывший министр воров и коррупционеров Резников в тюрьме?
нет?
ну тогда ожидай 300 млрд. дальше
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06.01.2024 17:33 Ответить
Зє!лупі аби тільки гроші давали, а само не шевелиця
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06.01.2024 17:54 Ответить
«У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст»
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06.01.2024 18:00 Ответить
Нелох нас тримає за дурнів, всі прекрасно розуміють, що чекає на фінанси які потраплять в брудні руки.
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06.01.2024 18:43 Ответить
06.‎01.‎2024 682 доба війни

87 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Для повного фінансування країни потрібно скорочувати витрати на утримання державного апарату.

ВСІ питання можна вирішити просто і легко -

скоротити на 50% фінансування державного апарату і отримати економію в $20 млрд. вирішивши всі бюджетні проблеми. "

Але влада вирішила пустити під ніж видатки на оборону і ЗСУ !
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06.01.2024 19:10 Ответить
Згідно прийнятого Державного бюджету України на 2024 рік (Документ 3460-IX) передбачений дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення"

Набрання чинності, відбулась 01.01.2024 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20#Text


Тобто Кабмін і міністерство оборони тихо обрізали бюджет ЗСУ ?
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06.01.2024 19:12 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політичний діяч **********, і Єрмак - пророк його!
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06.01.2024 19:15 Ответить
Хто йому розкаже,що ми ці гроши не отримаємо ніколи? Іх дістати неможливо!Жодна фінансова інституція на це не піде.Заморозити - будь ласка.Даже у Ірана не відібрали.Досить мусолити це лайно.Це марна надія,в яку дорослі не вірять.ХВАТИТЬ БРЕХАТИ! Після війни суд,договір,контрибуції- не раніше!Крапка.
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06.01.2024 19:39 Ответить
А не красти не пробували?
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06.01.2024 20:04 Ответить
Не ведіться на чергове "Золото Полуботка" . Зеленьський несе пургу ілікторату із єдиною метою- нічого не робити для мобілізації країни на війну, знову і знову купатися в оплесках дурнуватих виборців.
Йому вже давно пояснили, що кофіскувати активи у діючій юридичній систеиі - неможливо. Саме тому, був започаткований Нюрберський тнибунал, як додатковий механізм вчинити суд над німецькими злочинцями і примусової репарації,
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06.01.2024 20:15 Ответить
Раньше он меня раздражал, теперь кроме брезгливости ничего не вызывает
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06.01.2024 20:42 Ответить
Коли ОЦЕ вже стане не легитимним? А ,,Слуги пуйла" коли? Коли вже їх можна буде по-тихому розвішувати по каштанах?
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06.01.2024 20:44 Ответить
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ЦІ КОНФІСКОВАНІ ГРОШІ 300МЛРД ДОЛ ПЕРШОЧЕРГОВО І В ЗАКОННОМУ ПОРЯДКУ БУДУТЬ ВИДІЛЕНІ ОЛІГАРХАМ - БАГАТІЯМ України ЗІ СПИСКУ ФОРБС. ЇХНІ ЮРИСТИ ВЖЕ ДАВНО ПОДАЛИ МІЖНАРОДНІ ПОЗОВИ ЗА ЗНИЩЕННЯ та втрату ЇХ АКТИВІВ: ЗАВОДІВ, ЕЛЕВАТОРІВ, ЗЕМЕЛЬ, ЛІСІВ, МАЄТКІВ., і ціни цих активів високі та юридично правильно будуть обгрунтовані. Повіртетвсе буде юридично чисто та витончено. Прості УКРАЇНЦі не отримають нічого, або деякі за хабар чи відкат отримають кілька десятків тисяч грн за 3- кімнатну квартиру якій 20-50 років по залишковій балансовій вартості балансоутримувача, що складе 5-40 тис грн в кращому випадку ( в залежності від регіону). ЦЕ БУДЕ МЕГА АФЕРА СТОЛІТТЯ ТА ПРИЧИНА ПОЧАТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ОЛІГАРХІВ ТА МАФІОЗНИХ ГРУП.
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06.01.2024 21:15 Ответить
Напевно сплять, і бачать увісні цей кеш.)))
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06.01.2024 21:20 Ответить
гешефт
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06.01.2024 21:52 Ответить
зелене чмо, словосполучення "слід використати..." вякатимеш своєму дєрьмачілі, а дорослі дядьки без тебе, уйобка, розберуться!!
тобі СЛІД це затямити!!
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06.01.2024 21:53 Ответить
300 мільярдів доларів заморожених активів РФ слід використати на підтримку України. Очікуємо відчутного прогресу цього року, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3466019

СОСАТЬ ТОБІ ВОВА - 31 БЕРЕЗНЯ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТВІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕРМІН.
Далі розпочинається полювання на твою голову.
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06.01.2024 21:55 Ответить
Ще не всі готелі в Хорватії скупили за яйця по 17 грн...
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06.01.2024 22:08 Ответить
Бутик-готель Mirari: 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
Готель Ora 4*: 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
Бутик-готель Luxe 4*: 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімната на 8 осіб.
Готель Posh 5*: 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Тетяна входить до складу «білоцерківської групи», одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд МО вартістю 13,16 млрд грн з «золотими яйцями».
І це... Не тільки за ЯЙЦЯПО17...
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06.01.2024 22:57 Ответить
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06.01.2024 23:19 Ответить
vislyuk vzhe ruchenyata spotnili potyrae
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06.01.2024 23:30 Ответить
От кого ты прогресса ожидаешь? Может работать начнеш??
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07.01.2024 01:09 Ответить
Він працює згідно оманським домовленностям!
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07.01.2024 07:32 Ответить
Воно ручки склало і чекає!!!
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07.01.2024 01:58 Ответить
Дайте нам заморожених кацапських грошей я їх розиорожу і відморожуся.
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07.01.2024 07:55 Ответить
Вибачте, але не вибачайте, 140 тис. Грн., мені тільки, а потім помножте на +-30 людей, не особ, а людей, а потім помножте на 2 роки)))))
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07.01.2024 09:05 Ответить
300 млрд буде витрачено не на перемогу у війні, а на фінансування мародера зепідра і його шапіто.
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07.01.2024 10:11 Ответить
На Западе давно прозрачно намекнули что не будут выдавать эти деньги Украине ни в виде денег ни в виде оружия. Поскольку Запад понесет репутационные потери и больше никто не понесет свои деньги в банки Запада и таким образом не будет инвестировать в Западную экономику. А для Запада своя экономика в 100 раз важнее чем миллион смертей Украинцев. Такой вот цинизм. Поддержка Украины это каждый жител из 50 стран коалиции должен раз в день отказаться от чашки кофе(2-3 доллара)-но даже на это они жадные и не хотят этого делать. Давайте судить по делам а не по словам. А дела говорят о том что я прав:каждый думает о своих интересах. Тем более Запад давно морально деградировал от собственого достатка и отсутствия войн и потрясений. Как Украина 30 лет деградировала продавая свое оружия и теряя обороноспособность
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07.01.2024 10:57 Ответить
Здрисни троль.
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07.01.2024 15:59 Ответить
Здрисни не здисни, а грошей не дадуть.
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08.01.2024 00:17 Ответить
ВОТ И ХВАТИТ ШУТИТЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО !!! НАРОДУ ШУТКИ НЕ НУЖНЫ, НАМ НУЖНЫ ВСЕ ВАШИ ДЕНЬГИ ДО КОПЕЙКИ !!! ГОНИТЕ БАБКИ !!!
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07.01.2024 11:40 Ответить
З 2004 року в Україні з'явилася величезна кількість російської агентури, результат - Донбас 2014 року, а ще раніше Крим.
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07.01.2024 12:47 Ответить
ще раніше, при кучмі.
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07.01.2024 22:42 Ответить
Цьому клоуну та дерьмаку ніхто грошей не дасть, бо будуть знову яйця по 17 і готелі в Хорватії. Йому не довіряють, він недоговороздатний.
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07.01.2024 14:54 Ответить
Спочатку треба побачити ЗВІТ по раніше отриманим МЛРД ДОЛ . Скільки вже в ОФШОРАХ? Коли питають про винищувачі F16, то гроші на придбання їх ВКРАДЕНІ!!! Коли вже ПОНАЖИРАЮТЬСЯ???Вони жирують на КРОВІ УКРАЇНЦІВ!!! МЕРЗОТА!!!
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07.01.2024 15:20 Ответить
От ганДОНа кусок , в твітері запостило , ***** друга маряня безмозгла .Вже забуло чмо , про валєру і маряню .ненавиджу покидька лицемірного .
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07.01.2024 15:58 Ответить
Звичайно ж. Іще ті гроші не спиз...или 🤬
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07.01.2024 16:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LRo05u6NseI&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
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07.01.2024 17:45 Ответить
ЗЕшобле из 300$ярдов России на счетах Запада нельзя давать НИ КОПЕЙКИ, всё под 100%контроль США и ЕС
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07.01.2024 17:46 Ответить
Отримавши 2 млрд $ від команди Порошенко, по вимогам України до газпрому у Стокгольмі, гнидка їх розікрав. По іншим вимогам України до газпрому у обсязі, майже, 30 млрд $, зеленский зробив так, шо Україна не має ні яких вимог до раші(ху..йла) і у майбутьньому Україна не зможе подати позови до Стокгольму по цим грошам. ( кращий вибір українців за 400 років). Ні в якому разі не можна, якшо буде рішення, давати ці, або якись інші кошти Україні - команда зеленского тіки і чекає на них( бо вже всі країни зрозуміли відоси зеленского - самому нічого не робити - розводити Европу та США на бабло та зброю. Чим більше розведе - тим більше залишиться ************, та вб'є більше українців.
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07.01.2024 18:50 Ответить
Только я вас прошу, исключительно техника, оружие, боеприпасы и минимум живых реальных денег ) потому, что... ну вы понимаете, искушение слишком велико )
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07.01.2024 19:33 Ответить
Роби прогрес, а не очікуй його. Задовбаб вже балачками пустопорожніми
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07.01.2024 19:59 Ответить
Як ще один тиловий пацюк прикурив сотні мільйонів на харчах Міноборони


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Зелена шобла вже немає, шо красти........................................ Хочуть подєрєбанити 300 мрд доларів!
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07.01.2024 21:31 Ответить
Як гарно сидить! Справді найвеличніший!
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07.01.2024 23:29 Ответить
ЗЕшобле из 300$ярдов России на счетах Запада нельзя давать НИ КОПЕЙКИ, всё под 100%контроль США и ЕС
https://www.youtube.com/watch?v=LRo05u6NseI
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08.01.2024 00:11 Ответить
Все нам/ему должны. Актер и сцена
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08.01.2024 00:22 Ответить
Он же юрист по образованию? Первокурсников и тот понимает, что это НЕ ВО ЗМО ЖНО!!!
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08.01.2024 07:03 Ответить
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