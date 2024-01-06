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Один человек погиб в результате авиаудара РФ по Пивничному на Донетчине. ФОТОрепортаж (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром российские войска нанесли 2 авиаудара по Пивничному в Торецкой громаде Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"1 человек погиб в результате авиаудара по Пивничному Торецкой громады.
Утром россияне совершили по поселку 2 авиаудара, попали в жилую застройку.
На месте работают полиция и парамедики", – говорится в сообщении.
Позже он сообщил, что в результате авиаударов 1 человек погиб и еще 1 получил ранения.
"Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу".
Три дома подверглись частичному разрушению", - добавил Филашкин.
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Койот Восточноукраинский
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