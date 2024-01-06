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Новости Война в Украине
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обстрел (20144) Донецкая область (7133)

Один человек погиб в результате авиаудара РФ по Пивничному на Донетчине. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром российские войска нанесли 2 авиаудара по Пивничному в Торецкой громаде Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб в результате авиаудара по Пивничному Торецкой громады.

Утром россияне совершили по поселку 2 авиаудара, попали в жилую застройку.
На месте работают полиция и парамедики", – говорится в сообщении.

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Позже он сообщил, что в результате авиаударов 1 человек погиб и еще 1 получил ранения.

"Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу".

Три дома подверглись частичному разрушению", - добавил Филашкин.

Один человек погиб в результате авиаудара РФ по Пивничному на Донетчине 01
Один человек погиб в результате авиаудара РФ по Пивничному на Донетчине 02
Один человек погиб в результате авиаудара РФ по Пивничному на Донетчине 03
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Шахтарське селище. Років 25 депресивне. І скоро 10 років як на лінії фронту. Людям непозаздриш.
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06.01.2024 13:39 Ответить
путін памагі!
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06.01.2024 14:41 Ответить
Головне,що у тебе на Закарпатті,звідки " біженці" кажуть :" А може прилетить, тому ми і к мадярам прибігли в статусі " біженців", не вийшло:" Орбан ,допоможи".А взагалі то ,там і половина українську мову не знає...😸
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06.01.2024 18:59 Ответить
Нікто нє паставит бамбас на калєні
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06.01.2024 15:12 Ответить
 
 