Оккупанты снова активизировались на Марьинском направлении и, несмотря на потери, пытаются окружить Авдеевку, - Силы обороны

В ряде российских подразделений, задействованных на Таврическом направлении, наблюдается очень низкий уровень морально-психологического состояния. Это связано со значительными потерями. Также участились случаи огня по своим.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В некоторых российских подразделениях вследствие значительных потерь очень низкий уровень морально-психологического состояния. Оккупанты напуганы, поэтому стреляют во все, что движется. Участились случаи огня по своим, как по пехоте, так и беспилотникам", - сказал Штупун.

Он отметил, что и дальше фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмовых и наступательных действиях.

"Разными способами саботируют участие в атаках российские экипажи бронетехники. Знают, что шанс выжить небольшой, ведь танки, БМП и БТРы поражают в атаке первыми", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он проинформировал, что потери врага за минувшие сутки составили 512 человек, 40 единиц военной техники и два оккупанта сдались в плен.

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Штупун отметил, что российские оккупанты вновь активизировались на Марьинском направлении. Так, в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбито 15 атак. Не снижается количество авиаударов.

Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 15 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 37 боевых столкновений и совершил 778 артиллерийских обстрелов.

По его словам, противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, несет значительные потери, но пытается идти вперед. На тактическом уровне постоянно изменяет направления концентрации усилий. За прошедшие сутки наши воины отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино.

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