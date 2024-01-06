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Оккупанты снова активизировались на Марьинском направлении и, несмотря на потери, пытаются окружить Авдеевку, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марїнка

В ряде российских подразделений, задействованных на Таврическом направлении, наблюдается очень низкий уровень морально-психологического состояния. Это связано со значительными потерями. Также участились случаи огня по своим.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В некоторых российских подразделениях вследствие значительных потерь очень низкий уровень морально-психологического состояния. Оккупанты напуганы, поэтому стреляют во все, что движется. Участились случаи огня по своим, как по пехоте, так и беспилотникам", - сказал Штупун.

Он отметил, что и дальше фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмовых и наступательных действиях.

"Разными способами саботируют участие в атаках российские экипажи бронетехники. Знают, что шанс выжить небольшой, ведь танки, БМП и БТРы поражают в атаке первыми", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он проинформировал, что потери врага за минувшие сутки составили 512 человек, 40 единиц военной техники и два оккупанта сдались в плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты вдвое увеличили количество атак на Таврическом направлении, еженедельно ВСУ берут в плен около 30 оккупантов, - Силы обороны

Штупун отметил, что российские оккупанты вновь активизировались на Марьинском направлении. Так, в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбито 15 атак. Не снижается количество авиаударов.

Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 15 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 37 боевых столкновений и совершил 778 артиллерийских обстрелов.

По его словам, противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, несет значительные потери, но пытается идти вперед. На тактическом уровне постоянно изменяет направления концентрации усилий. За прошедшие сутки наши воины отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино.

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Топ комментарии
+1
кто тебе это сказал, **** фсбшная?
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06.01.2024 13:36
+1
Наполеон нервно курит в сторонке
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06.01.2024 14:03
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А хто тоді штурмує наші позиції?
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06.01.2024 13:27 Ответить
кто тебе это сказал, **** фсбшная?
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06.01.2024 13:36 Ответить
то ти мабуть читаєшь і дивишься москальскі засоби масової брехні, бо українські державні інформагентства, якім я вірю більш ніж тобі, малюють зовсім іншу картину
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06.01.2024 14:02 Ответить
та ти ще провокатор і троль за суміцництвом, скотиняка!
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06.01.2024 15:28 Ответить
сейчас самое время загнать кацапам две цистерны метилового спирта
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06.01.2024 13:35 Ответить
Если Контр удара ЗСУ в направлении Горловки не будет чтобы срезать северный выступ, то Авдеевке каюк.
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06.01.2024 13:52 Ответить
Наполеон нервно курит в сторонке
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06.01.2024 14:03 Ответить
Спасибо ! Лайк.
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06.01.2024 19:01 Ответить
 
 