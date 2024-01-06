Украинцы подали более 175 тыс. заявлений на получение разных видов разрешений на оружие, - МВД

По состоянию на конец 2023 украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие.

Об этом в телеграме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В марте мы объявили о том, что полноценный запуск реестраРазрешение на оружие запланирован на июнь 2023 года.

После месяцев напряженной работы 23 июня ЕРЗ заработал, что позволило нам усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия и при этом упростить процесс его оформления для граждан", - говорится в сообщении.

Клименко рассказал, что на конец года украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 164 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений.

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