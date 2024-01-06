РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9550 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 889 44
МВД (9221) оружие (9383) разрешение (93) Клименко Игорь (285)

Украинцы подали более 175 тыс. заявлений на получение разных видов разрешений на оружие, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зброя,пістолет

По состоянию на конец 2023 украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие.

Об этом в телеграме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В марте мы объявили о том, что полноценный запуск реестраРазрешение на оружие запланирован на июнь 2023 года.

После месяцев напряженной работы 23 июня ЕРЗ заработал, что позволило нам усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия и при этом упростить процесс его оформления для граждан", - говорится в сообщении.

Клименко рассказал, что на конец года украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 164 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений.

Также читайте: В Украине открыто около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации, - Клименко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
МВС України проти того щоб українці мали право на нарізну короткосвольну зброю для самозахисту
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
показать весь комментарий
06.01.2024 13:27
+9
Доки немає короткостволів і не змінене законодавство з чіткими визначеннями законного способу використання зброї - все це *****. Кажу, як власник вінчестера.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:29
+8
тцк хапає людей на вулицях, знімає відео і викладує в Інтернеті з метою зриву мобілізації
це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
показать весь комментарий
06.01.2024 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
готуються...
показать весь комментарий
06.01.2024 13:15 Ответить
Мисливська зброя та дрібнокаліберки. Може ще газови пістолети !
показать весь комментарий
06.01.2024 13:18 Ответить
Ви в курсі,що в нас під поняття "мисливська зброя" підпадають навіть гвинтівки в калібрі 50 BMG?
показать весь комментарий
06.01.2024 13:42 Ответить
Навіть довгоствольна армійська зброя, перероблена під одиночний вогонь.
показать весь комментарий
06.01.2024 20:26 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 13:21 Ответить
куди треба подавати заявку? чи сховати, до майдана?
показать весь комментарий
06.01.2024 13:22 Ответить
В 3 штурмову.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:31 Ответить
вона там. тому, питаю.
показать весь комментарий
06.01.2024 14:47 Ответить
тцк хапає людей на вулицях, знімає відео і викладує в Інтернеті з метою зриву мобілізації
це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
показать весь комментарий
06.01.2024 13:30 Ответить
З таким підходом тобі незабаром прийдеться відстрілюватися від воєнкоматов РФ.

Але, не думаю. Бо ти нікчема зараз, то будеш і тоді, коли нас виб'ють і до тебе додому прийдуть пі**ри.
показать весь комментарий
06.01.2024 14:36 Ответить
Ну от, бачиш? Ти в Голландії ховаєшся весь цей час (хоча, може, через VPN з Усть-Піздюйська Ханти-Мансійського уєзда).

В той час, коли я 20 місяців відбув без ротацій. Спочатку Ізюм, потім Кремінна. Звільнився недавно. Все. Юридично - дємбєль, хоч й на швидкому старті.

А от ти - якщо тільки не за 60 рочків, чи не інвалід - тоді ти, вибач, чмо звичайне.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:27 Ответить
Це ти на горищі никаєшся від ТЦК
А я в НЛ живу вже овердофіга років.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:28 Ответить
Взагалі то ти маєш рацію. Як раз зайнятий тим, що на горищі роблю мансардний поверх (з війни звичка - хоч якийсь роздовбаний курятник чи погріб обкласти пінопластом - але мати свій особистий закуток).

Але ж холодно зараз, зараза ))
показать весь комментарий
08.01.2024 14:03 Ответить
І з приводу "овердофіга". Багато хто з моїх побратимів до війни жив багато років хто в Іспанії, хто в Британії, хто в США, хто навіть в Аргентині. Але ж на початку війни повернулися.
показать весь комментарий
08.01.2024 14:07 Ответить
МВС України проти того щоб українці мали право на нарізну короткосвольну зброю для самозахисту
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
показать весь комментарий
06.01.2024 13:27 Ответить
Менти завжди були проти, як найголовніші вороги пересічних
показать весь комментарий
06.01.2024 13:34 Ответить
Коли я потрапив в зону бойових дій, зрозумів, що пістолет - нафіг потрібен, якщо ти не пов'язаний з криміналом.
показать весь комментарий
06.01.2024 20:24 Ответить
А мені хорватський XDm такий як на фото і патронів hollow point до нього
показать весь комментарий
06.01.2024 13:27 Ответить
Доки немає короткостволів і не змінене законодавство з чіткими визначеннями законного способу використання зброї - все це *****. Кажу, як власник вінчестера.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:29 Ответить
Якого вінчестера? Помпи чи карабінчика SXR (якщо не помиляюся з абревіатурою) ?
Ну так, фігня той закон.

Трохи в **** зараз. Дозвіл закінчився в травні того року, зараз в відпустці, хочу подовжити (бо пісєц законослухняний). Так вимагають по загальним правилам. Йди, проходь психіатра з наркологом ))

Ок. Знайшов клініку (все під ключ). Сидить жіночка - лікар. Розговорилися - після контузії рк тому звільнили за непридатністю, назад хоче. Переговорили за все ))) Але ж все одно - зайва 1000 грн за 127/о. От якого хрєна?
показать весь комментарий
06.01.2024 14:33 Ответить
харда в РС)
показать весь комментарий
06.01.2024 14:55 Ответить
ПРигадую, до самої війни в Ібісі з'явилися турецькі помпові вінчестери за американською ліцензією. Прикольні. Але Хатсан не гірший ))
показать весь комментарий
06.01.2024 15:01 Ответить
Второй фронт хотят открыть.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:30 Ответить
- діду, у вас пістолет є?
-- та нема...
- а автомат у вас є?
-- та нема...
- а гранатомет у вас є?
-- от чого нема того нема!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:33 Ответить
Ось і ресурси для мобілізації!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:38 Ответить
Мало.
показать весь комментарий
06.01.2024 15:12 Ответить
Прокурор добавить
показать весь комментарий
06.01.2024 15:19 Ответить
Тупиш.
показать весь комментарий
06.01.2024 15:39 Ответить
А сколько ее пододрали на месте боев если только у полтавчан забрали 11 танков и один БТР.
показать весь комментарий
06.01.2024 13:40 Ответить
Практика показує, що коли населення МАСОВО володіє зброєю, у ДЕРЖАВНИХ ЧИНОВНИКІВ набагато менше порушення закону. Їхні судді , прокурори і депутати РОЗУМІЮТЬ, що може бути кара за злочин!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:51 Ответить
Сміюсь в голос Особливо твої фантазії "підтверджують" Мексика і Гватемала, у котрих рівень коррупції ще більший ніж в Україні
показать весь комментарий
06.01.2024 15:00 Ответить
на фото недосяжна мрія, люди купляють рушниці... але починати продавати пістолети потрібнго після закону про зброю та самозахист!
показать весь комментарий
06.01.2024 13:59 Ответить
ок, оце все (175 тисяч) - вже готовий ротаційний резерв, і зброю їм треба видати за державний рахунок
показать весь комментарий
06.01.2024 14:54 Ответить
++

Згоден. Підписаний на більшість збройових груп (бо до війни постійно катався на стрільбища та полігони).

Так от, презирливо ставлюся до усіх цих ухилянтів та "бійців економічного фронту". Але, коли бачу тих усіх цивільних любителів АРок, снайпінгу чи МКПСних пострілушок з помпами - реально зносить дах.

От як так можна? Чмошники, що корчать з себе тактикульщиків )) І в цей же час сцуться мобілізації..
показать весь комментарий
06.01.2024 14:59 Ответить
Постріляти десь на полігончику з АРки і зробити з нею фоточку щоб потім дівкам показувати це одне,а на фронт уже не має дурних йти. Ухилянти індивідууми хитрожопі
показать весь комментарий
06.01.2024 15:07 Ответить
Любов до зброї не означа любов до зеленського, можливо навіть навпаки )
показать весь комментарий
06.01.2024 15:09 Ответить
Частина з цих людей уже служить. Я хз наскільки вона велика але думаю що досить вагома( сам коли служив то стикався з тим що багато людей робили собі дозволи на травмати)
показать весь комментарий
06.01.2024 15:15 Ответить
У мене є MP 40 Зареєструють?
показать весь комментарий
06.01.2024 15:09 Ответить
Пане І. Клименко!

1.Списки власників зброї передайте ТЦК і СП.
2. Зробіть отвір на кителі та отримайте орден від агента Буратіно за креативне вирішення питання мобілізації. Той зрозуміє, якщо зможете пояснити.
3. Спиляйте мушкуна свому наградному пістолеті, щоб вам не пошкодило сфінктер при зустрічі з мобілізованими.
4. Аплодисментів не треба.

Місцевий хоплофоб...
показать весь комментарий
06.01.2024 15:32 Ответить
 
 