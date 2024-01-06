Украинцы подали более 175 тыс. заявлений на получение разных видов разрешений на оружие, - МВД
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По состоянию на конец 2023 украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие.
Об этом в телеграме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"В марте мы объявили о том, что полноценный запуск реестраРазрешение на оружие запланирован на июнь 2023 года.
После месяцев напряженной работы 23 июня ЕРЗ заработал, что позволило нам усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия и при этом упростить процесс его оформления для граждан", - говорится в сообщении.
Клименко рассказал, что на конец года украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 164 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений.
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це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
Але, не думаю. Бо ти нікчема зараз, то будеш і тоді, коли нас виб'ють і до тебе додому прийдуть пі**ри.
В той час, коли я 20 місяців відбув без ротацій. Спочатку Ізюм, потім Кремінна. Звільнився недавно. Все. Юридично - дємбєль, хоч й на швидкому старті.
А от ти - якщо тільки не за 60 рочків, чи не інвалід - тоді ти, вибач, чмо звичайне.
А я в НЛ живу вже овердофіга років.
Але ж холодно зараз, зараза ))
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
Ну так, фігня той закон.
Трохи в **** зараз. Дозвіл закінчився в травні того року, зараз в відпустці, хочу подовжити (бо пісєц законослухняний). Так вимагають по загальним правилам. Йди, проходь психіатра з наркологом ))
Ок. Знайшов клініку (все під ключ). Сидить жіночка - лікар. Розговорилися - після контузії рк тому звільнили за непридатністю, назад хоче. Переговорили за все ))) Але ж все одно - зайва 1000 грн за 127/о. От якого хрєна?
-- та нема...
- а автомат у вас є?
-- та нема...
- а гранатомет у вас є?
-- от чого нема того нема!
Згоден. Підписаний на більшість збройових груп (бо до війни постійно катався на стрільбища та полігони).
Так от, презирливо ставлюся до усіх цих ухилянтів та "бійців економічного фронту". Але, коли бачу тих усіх цивільних любителів АРок, снайпінгу чи МКПСних пострілушок з помпами - реально зносить дах.
От як так можна? Чмошники, що корчать з себе тактикульщиків )) І в цей же час сцуться мобілізації..
1.Списки власників зброї передайте ТЦК і СП.
2. Зробіть отвір на кителі та отримайте орден від агента Буратіно за креативне вирішення питання мобілізації. Той зрозуміє, якщо зможете пояснити.
3. Спиляйте мушкуна свому наградному пістолеті, щоб вам не пошкодило сфінктер при зустрічі з мобілізованими.
4. Аплодисментів не треба.
Місцевий хоплофоб...