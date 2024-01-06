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МИД об указе Путина о присвоении гражданства РФ украинским детям: такие ничтожные действия не создают никаких правовых последствий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс

4 января 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации". Такие действия ничтожны и не создают никаких правовых последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, документ предусматривает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению президента Российской Федерации, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление на поступление в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

Этот очередной "нормативно-правовой акт", помимо его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продолжения вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей - граждан Украины, находящихся во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора.

"Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел Украины в очередной раз отмечает, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины. Украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод.

Настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.

Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, являющегося одним из признаков геноцида, а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина, приняв необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия.

Как сообщалось, Путин издал указ о присвоении украинским детям гражданства России.
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Топ комментарии
+8
МЗС не хочет заодно высказаться, благодаря кому огромные территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши?
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06.01.2024 13:33
+6
Правових може й ні. А от потім, коли дітям змінять імена та прізвища - ти їх фіг знайдеш на просторах болот
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06.01.2024 13:32
+5
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06.01.2024 13:50
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Правила форума Совет форумчан
Правових може й ні. А от потім, коли дітям змінять імена та прізвища - ти їх фіг знайдеш на просторах болот
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06.01.2024 13:32 Ответить
Суд В Гаазі виписав ордер на владіміра путіна та бєлову за крадіжку українських дітей
Як тільки владіміра путіна заарештують - діти повернуться в рідну Україну
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06.01.2024 15:43 Ответить
Манкуртизм», «манкуртизация», как процес преврещения в послушних рабов.

МАНКУРТ - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве». В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным.

Неологизмы «манкуртизм», «манкуртизация», «деманкуртизация».
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06.01.2024 13:33 Ответить
МЗС не хочет заодно высказаться, благодаря кому огромные территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши?
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06.01.2024 13:33 Ответить
щодо указу ***** та наслідків....
приєднання криму, областей, признання всіх рускомовних громадянами оркостану...
на міжнародному рівні, як каже мзс, повна куйня....
***** прийшов на території які є куйня
обідечує людей та дітей через цю куйню.
і коли діти стали громадянами оркостану через указ про цю куйню поїдуть в другу країну,
*****ни будуть їх "захищати"
то як щодо правових наслідків??? від цих указів...
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06.01.2024 14:22 Ответить
"территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши"
бо винен в цьому владімір путін - який повинен бути зловленний згідно ордуру суда Гааги
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06.01.2024 15:45 Ответить
В уничтожении Армии и ракетной программы Украины в 2019-2022, отводе войск и разминировании всего виновато Ху#ло и нанятые им клоуны в украинской власти.
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06.01.2024 18:42 Ответить
"нікчемні"- це ушльопки з МЗС України під керівництвом кулєби.
Чому досі не зібрана ПАРЄ, чому досі не ініційовано зібрання ГА ООН?
ТРЕТІЙ!!!, ****, рік війни - і ПОХ цій "владі"
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06.01.2024 13:35 Ответить
Є ордер суда Гааги на арешт владіміра путіна та бєловой за крадіжку українських дітей
Що ще потрібно - тільки зловити путіна та виконати постанову Гаазького трибуналу
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06.01.2024 15:46 Ответить
Мусьє Макрон обіцяв організувати міжнародний суд над злочинцем путіним, йому зараз усі карти у руки.
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06.01.2024 13:36 Ответить
То вже не "клініка", то вже "паразитизм". Паразитів знищують!
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06.01.2024 13:39 Ответить
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06.01.2024 13:50 Ответить
глава моссад, пару днів тому, офіційно заявив, що всі, хто мав участь в теракту в ізраїлі, будуть знайдені та знищені. від рядового, до керівника. і, офіційно попередив, про це, матерів рядових учасників.
а, що ж, наша сбу?
ловить гопників в житомірі, та пильнує за ківою?
зате, дуже страшний малюк, на відосіках і обіцянках.
сбу, це оте кегебе, що пресує непокорених, та кришує бізнес та таможню, чи все ж таки, організація страху для ворогів україни?
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06.01.2024 13:50 Ответить
почему украинских детей вовремя не эвакуировали и они попали в кацапское рабство? этот вопрос должен адресоваться лично Данилову.
это преступление не только окупантов, но и безответственной украинской власти
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06.01.2024 13:57 Ответить
настав час вести вову на стадіон...
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06.01.2024 14:04 Ответить
Мы нiчого не втратили, то все клятi вороги покрали

Просто напоминаю
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06.01.2024 14:05 Ответить
Крадуть все, від унітазів до дітей
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06.01.2024 14:39 Ответить
 
 