МИД об указе Путина о присвоении гражданства РФ украинским детям: такие ничтожные действия не создают никаких правовых последствий
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4 января 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации". Такие действия ничтожны и не создают никаких правовых последствий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, документ предусматривает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению президента Российской Федерации, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление на поступление в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.
Этот очередной "нормативно-правовой акт", помимо его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продолжения вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей - граждан Украины, находящихся во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора.
"Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Украины в очередной раз отмечает, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины. Украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод.
Настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.
Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, являющегося одним из признаков геноцида, а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина, приняв необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия.
Как сообщалось, Путин издал указ о присвоении украинским детям гражданства России.
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Як тільки владіміра путіна заарештують - діти повернуться в рідну Україну
МАНКУРТ - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.
В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве». В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным.
Неологизмы «манкуртизм», «манкуртизация», «деманкуртизация».
приєднання криму, областей, признання всіх рускомовних громадянами оркостану...
на міжнародному рівні, як каже мзс, повна куйня....
***** прийшов на території які є куйня
обідечує людей та дітей через цю куйню.
і коли діти стали громадянами оркостану через указ про цю куйню поїдуть в другу країну,
*****ни будуть їх "захищати"
то як щодо правових наслідків??? від цих указів...
бо винен в цьому владімір путін - який повинен бути зловленний згідно ордуру суда Гааги
Чому досі не зібрана ПАРЄ, чому досі не ініційовано зібрання ГА ООН?
ТРЕТІЙ!!!, ****, рік війни - і ПОХ цій "владі"
Що ще потрібно - тільки зловити путіна та виконати постанову Гаазького трибуналу
а, що ж, наша сбу?
ловить гопників в житомірі, та пильнує за ківою?
зате, дуже страшний малюк, на відосіках і обіцянках.
сбу, це оте кегебе, що пресує непокорених, та кришує бізнес та таможню, чи все ж таки, організація страху для ворогів україни?
это преступление не только окупантов, но и безответственной украинской власти
Просто напоминаю