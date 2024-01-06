МИД об указе Путина о присвоении гражданства РФ украинским детям: такие ничтожные действия не создают никаких правовых последствий

4 января 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации". Такие действия ничтожны и не создают никаких правовых последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, документ предусматривает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению президента Российской Федерации, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление на поступление в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

Этот очередной "нормативно-правовой акт", помимо его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продолжения вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей - граждан Украины, находящихся во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора.

"Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел Украины в очередной раз отмечает, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины. Украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод.

Настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.

Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, являющегося одним из признаков геноцида, а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина, приняв необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия.

Как сообщалось, Путин издал указ о присвоении украинским детям гражданства России.