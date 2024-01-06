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Новости Война в Украине
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РФ не способна установить преимущество в воздухе, что подрывает ее операции, - британская разведка.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,авіація

Неспособность России установить преимущество в воздухе продолжает подрывать ее повседневные операции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в отчете британской разведки.

"22 декабря Силы обороны сбили три российских боевых самолета Су-34. После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18 общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм", – рассказали в разведке.

Как отмечается в отчете, "в последние дни Россия вновь усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до того, как были сбиты самолеты. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции".

Также читайте: Линия фронта или статична, или россияне очень постепенно продвигаются, - британская разведка
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Так ихний Вова уже ж объяснял: Это они ещё толком не начинали... Так, разминаются лениво.
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06.01.2024 13:59 Ответить
тому ф 16 будуть в 2015му
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06.01.2024 14:09 Ответить
Якби ж то!
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06.01.2024 14:17 Ответить
https://www.berlingske.dk/politik/dansk-f-16-donation-bliver-flere-********-forsinket-ukrainerne-er-ikke


Сказали, що затримка на півроку
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06.01.2024 14:35 Ответить
чес
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06.01.2024 14:14 Ответить
Переваги нема , а авіанальоти є , в великій кількості . І чомусь брехнею літаки не збиваються .
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06.01.2024 14:36 Ответить
В інших новинах

Янг пояснила, що адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

Тобто повноваження є на 4.5млрд, проте Байден використовувати не хоче

Мабуть також попросили Данію, на півроку затримати літаки
під привідом - інфраструктура не готова
https://www.berlingske.dk/politik/dansk-f-16-donation-bliver-flere-********-forsinket-ukrainerne-er-ikke

Ракети до петріота, не зможуть довго поставляти
https://www.nytimes.com/2024/01/06/world/europe/ukraine-patriots-us.html

З хороших новин, в пакеті на 60млрд, поміняли PDA України та Ізраілю
тепер Україні 13.6млрд (як в 2023 році без результата), а Ізраїлю 10млрд
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06.01.2024 14:39 Ответить
 
 