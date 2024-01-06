РФ не способна установить преимущество в воздухе, что подрывает ее операции, - британская разведка.
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Неспособность России установить преимущество в воздухе продолжает подрывать ее повседневные операции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в отчете британской разведки.
"22 декабря Силы обороны сбили три российских боевых самолета Су-34. После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18 общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм", – рассказали в разведке.
Как отмечается в отчете, "в последние дни Россия вновь усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до того, как были сбиты самолеты. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции".
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