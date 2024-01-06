Реагирование на домашнее насилие: мужчина, ударивший в лицо жену и дочь, не пришел в суд и получил штраф в 170 грн, - соцсети. СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В случаях, когда следует заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, правоохранители даже не беспокоятся, чтобы доставить подозреваемых, пострадавших и свидетелей в суд.
Об этом сообщил в фейсбуке Nick Feldman, информирует Цензор.НЕТ.
"Все, что нужно знать об украинской полиции, суде и реагировании на преступления - в этом скриншоте. Напомню, что правоохранители часто в составе группы по пять-шесть мужчин любят осуществлять задержания и обыски у моделей, работающих на онлифанс и демонстрирующих свои привлекательности. Когда же нужно заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, реальных притязаний - они даже не беспокоятся, чтобы доставить человека в суд", - пишет он.
Feldman также публикует соответствующий скриншот:
Пожалуйста, подождите...
в росіі заборонено викликати поліцію коли чоловік б'є дружину
а також статтю про домашне насилля у росії - скасували
так шо кацапським жінкам і заяву писати не має кому і жалітися теж 🤡
І якщо при образі першої без сумніву - особин чоловічої статі потрібно суворо карати згідно закону . То дії стосовно другої особини - це питання відкрите ...
Штраф - це оплата в бюджет.
Якщо потерпілі, які самі наплювали і не з'явились в суд, мали якість психологічні страждання від ляпасів - нехай окремо звертаються за компенсацією в суд. Поліція не займається моральною компенсацією.
Що, в Україні нема безкоштовної правової допомоги? От нехай нею скористаються, якщо чогось хочуть. Також в Україні вже кілька років (ще від Порошенка, здається) діють закони проти домашнього насильства, завдяки яким можна дуже сильно зіпсувати життя особі чоловічої статі - наприклад, домогтися, щоб йому заборонили наближатись до його власного житла (так, навіть якщо воно у нього єдине і якщо його дівчина, навіть не дружина, там з ним постійно проживає і вони мають спільний побут) на кілька місяців, можна до одного року. В Україні взагалі можна робити дуже цікаві маніпуляції "домашнім насильством".
Поліція прибула за викликом
Отримала пояснення
Дала направлення для зняття побоїв
Склала протокол
Підготувала матеріали про адмінправопорушення та направила їх до суду
А далі - на розсуд судді
До чого тут поліція? Вона не отримувала доручення від судді на примусову доставку учасників процесу до суду
То до чого тут поліція? Чи це для "писарчука" Nick Feldman - лише привід "жбурнуть лайном" в поліцію?
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
чи ви хотіли йому довічне дати за це?
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
за ляпас не садять, а дають штраф
що й було зроблено
я жінок не бью
2. ти так і не допер, про що мова: він ********* дохіра людей, не важливо, чи були сліди чи ні, а йому дали лише 170 гривнів штрафу. це смішно мало, баране!
ссикло сдриснуло у німеччину та тявкає тут
іди до біса
що мені робити, не тобі недоучу командувати.
У Німеччині зараз таких недоклепаних дофіга набігло і туплять один в один як ти.
Ляпаса дав, які неженки...
у житті має сенс хто точніше та швидше проведе удар у щелепу
вангую, що бааючих робити порушення стане менше
********
Тобто, пропонуєте застосовувати боксерський прийом входження в клінч?
Цікавий метод.
Але це вже можуть кваліфікувати, як харасмент.
І оцінювати людей треба винятково за їх вчинками, не зважаючи на те, шо в них між ногами.