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Новости Происшествия
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насилие (364) Нацполиция (15732)

Реагирование на домашнее насилие: мужчина, ударивший в лицо жену и дочь, не пришел в суд и получил штраф в 170 грн, - соцсети. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

насилие,драка,избиение,кулак,мордобой

В случаях, когда следует заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, правоохранители даже не беспокоятся, чтобы доставить подозреваемых, пострадавших и свидетелей в суд.

Об этом сообщил в фейсбуке Nick Feldman, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, что нужно знать об украинской полиции, суде и реагировании на преступления - в этом скриншоте. Напомню, что правоохранители часто в составе группы по пять-шесть мужчин любят осуществлять задержания и обыски у моделей, работающих на онлифанс и демонстрирующих свои привлекательности. Когда же нужно заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, реальных притязаний - они даже не беспокоятся, чтобы доставить человека в суд", - пишет он.

Feldman также публикует соответствующий скриншот:

Реагирование на домашнее насилие: мужчина, ударивший в лицо жену и дочь, не пришел в суд и получил штраф в 170 грн, - соцсети 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыто 180 уголовных производств относительно содействия в уклонении от мобилизации работниками ТЦК и ВВК, - МВД
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Топ комментарии
+6
Якщо це дійсно правда - то це якесь дикунство в стилі Ірану, Афганістану і т.п. чому не місце в нормальній країні. З іншого боку, це всього лише допис в соцмережі, де писати можна все, що завгодно і тому без якогось реального підтвердження достовірності інформації стверджувати, що все це мало місце немає сенсу.
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06.01.2024 14:54
+6
Не пришел в суд, как и четверо потерпевших. Все норм.
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06.01.2024 14:56
+5
Плати 170 гривень і витворяй, що хочеш?
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06.01.2024 14:39
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Плати 170 гривень і витворяй, що хочеш?
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06.01.2024 14:39 Ответить
Ой як страшно... Рятуйте! Галя зі сковорідкою вбиває!
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06.01.2024 15:00 Ответить
А у меня иная неожиданная версия подобных фактов ну пендель под глазом то такое ВОТ похоронка на мужа и отца иное.. а судимых в армию не берут.... даже во время войне и включаем как предположение ну типа нарисовали фингал типа насилие одни голые слова жертвы и даже признание вины виноватым но что хуже 2 года условно с отсрочкой на 2 года или штраф... но приговором и судим по статусу... по уголовному делу или повестка ТЦК и на фронт???
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06.01.2024 16:03 Ответить
як з домашнім нассилям у владіміра путіна?
в росіі заборонено викликати поліцію коли чоловік б'є дружину
а також статтю про домашне насилля у росії - скасували
так шо кацапським жінкам і заяву писати не має кому і жалітися теж 🤡
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06.01.2024 15:39 Ответить
В окопи його,хай там оркам свою силу показує.
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06.01.2024 14:48 Ответить
зараз усі вироки судів варто розглядати через призму мобілізації...170 грн невелика сума, отже мобілізації уникнути не вдалось...очевидно сім,я розроблятиме інший план, щоби зберегти тата та чоловіка у сім,ї
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06.01.2024 16:51 Ответить
Те, що жінки вміють добряче дістати, якщо захочуть, це факт, але це не привід розпускати руки. А тут мова взагалі по п'яне бидло, яке явно було в неадекватному стані та загрожувало оточуючим.
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06.01.2024 15:00 Ответить
Так ему и надо мерзавцу. Будет знать в следующий раз.
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06.01.2024 14:49 Ответить
а німці 2000,00 як упаяють, то усі шолкові стають.
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06.01.2024 16:22 Ответить
Якщо це дійсно правда - то це якесь дикунство в стилі Ірану, Афганістану і т.п. чому не місце в нормальній країні. З іншого боку, це всього лише допис в соцмережі, де писати можна все, що завгодно і тому без якогось реального підтвердження достовірності інформації стверджувати, що все це мало місце немає сенсу.
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06.01.2024 14:54 Ответить
То не працюйте "онліфанс" і не будуть вас чоловіки обшукувати.
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06.01.2024 14:55 Ответить
ти придурок
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06.01.2024 16:23 Ответить
Не пришел в суд, как и четверо потерпевших. Все норм.
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06.01.2024 14:56 Ответить
Оскільки в нас пропагують гендери - пропоную ввести две гендери - перший - жінка - це істота , яка веде себе по жіночому , і друга - баба - особа з з зовнішніми жіночими статевими ознаками - але яка веде себе як бидло чи кінь з яйцями .

І якщо при образі першої без сумніву - особин чоловічої статі потрібно суворо карати згідно закону . То дії стосовно другої особини - це питання відкрите ...
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06.01.2024 14:56 Ответить
Нарешті - а то я думав шо один такий бабіст ( як веде себе жінка це її право - головне шоб вона не була бабою ).
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06.01.2024 17:10 Ответить
Від ляпасів нема побоїв (синців і т.д.), то чого ще чекали?

Штраф - це оплата в бюджет.
Якщо потерпілі, які самі наплювали і не з'явились в суд, мали якість психологічні страждання від ляпасів - нехай окремо звертаються за компенсацією в суд. Поліція не займається моральною компенсацією.
Що, в Україні нема безкоштовної правової допомоги? От нехай нею скористаються, якщо чогось хочуть. Також в Україні вже кілька років (ще від Порошенка, здається) діють закони проти домашнього насильства, завдяки яким можна дуже сильно зіпсувати життя особі чоловічої статі - наприклад, домогтися, щоб йому заборонили наближатись до його власного житла (так, навіть якщо воно у нього єдине і якщо його дівчина, навіть не дружина, там з ним постійно проживає і вони мають спільний побут) на кілька місяців, можна до одного року. В Україні взагалі можна робити дуже цікаві маніпуляції "домашнім насильством".
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06.01.2024 15:03 Ответить
ха, німці запакують в кутузку, заплатиш за чистку кутузки і доставки тєла до неї як ха хотельний номер і таксі. а судове рішення прийде листом щастя в тищі 2000, 00 і теж в бюджет міста.
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06.01.2024 16:25 Ответить
тобі українська не рідна??? ляпас - це побой, але від нього немає слідів.
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06.01.2024 16:26 Ответить
Ну і що це за "гімно"? Де написано що поліція була зобов"язана судом на доставку винного та потерпілих до суду? Чергова "жарена сенсація" "з нічого"? Аби "срач розвести"?
Поліція прибула за викликом
Отримала пояснення
Дала направлення для зняття побоїв
Склала протокол
Підготувала матеріали про адмінправопорушення та направила їх до суду
А далі - на розсуд судді
До чого тут поліція? Вона не отримувала доручення від судді на примусову доставку учасників процесу до суду
То до чого тут поліція? Чи це для "писарчука" Nick Feldman - лише привід "жбурнуть лайном" в поліцію?
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06.01.2024 15:06 Ответить
Цей кобєліто проситься в штрафбат
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06.01.2024 15:11 Ответить
Когда женщина алкаша мужа скалкой прописывает звиздюлину это ок, заслужил. А наоборот низззяя. Надо больше женских вагонов, что еще больше подтверждать богоизбранность определенного пола.
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06.01.2024 15:16 Ответить
ляпас це звісно принизливо але це не "побої"
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
чи ви хотіли йому довічне дати за це?
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06.01.2024 16:01 Ответить
а тобто граблями махать своїми це в тебе як у кацапа в порядкє вещей? бьот значит любит и уважает.
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06.01.2024 16:29 Ответить
я такого не писав, не фантазуйте
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06.01.2024 16:41 Ответить
ляпас це звісно принизливо але це не "побої"
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
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06.01.2024 18:12 Ответить
я радий що ви опанували копіпасту
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06.01.2024 19:37 Ответить
а ти вивчив нове слово але ще не вмієш його приміняти?
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07.01.2024 13:21 Ответить
я лише хотів сказати що не варто робити клікбейтні статті із нічого
за ляпас не садять, а дають штраф
що й було зроблено

я жінок не бью
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07.01.2024 13:29 Ответить
1. коли нічого аргументувати, то починають себе вигорожувати "я не б"ю". тебе хтось звинуватив у чомусь, що ти як школярик оправдуватися почав?

2. ти так і не допер, про що мова: він ********* дохіра людей, не важливо, чи були сліди чи ні, а йому дали лише 170 гривнів штрафу. це смішно мало, баране!
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07.01.2024 18:05 Ответить
ти обісране хамло а не мавка
ссикло сдриснуло у німеччину та тявкає тут
іди до біса
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07.01.2024 18:19 Ответить
оо, ти визнаєш свою тупість? по коменту видно.

що мені робити, не тобі недоучу командувати.

У Німеччині зараз таких недоклепаних дофіга набігло і туплять один в один як ти.
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07.01.2024 19:17 Ответить
до речі, у Німеччині такий баран отримав 2000 штрафу, чисто листом щастя, без походів в суд просто на основі заяви постраждалих, ніхто на вирок не ходив, заяви і протоколу було достатньо.
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07.01.2024 19:20 Ответить
Домашнє насилля - це пистець.. пару років назад тьощу нах конкретно послал. Приїхала поліція, два судових засідання і - нічого.. а грошей з бюджету списали - тисячі.. *******..
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06.01.2024 16:08 Ответить
ібо нехєр ))) в Німеччині і без засідання свій штраф листом щастя отримаєш.
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06.01.2024 16:27 Ответить
Де ви там насилля побачили?
Ляпаса дав, які неженки...
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06.01.2024 16:13 Ответить
ти чо кацап чи колхозник український? нєхєр своїми крєвєтками махать. хоча махають саме ті, у кого мозок в нижній півкулі.
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06.01.2024 16:28 Ответить
Я за рівноправ'я. Бо коли жінка лупить чоловіка сковорідкою, це веселий народний анекдот. А коли навпаки, то лемент на весь світ.
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06.01.2024 17:05 Ответить
Логіка - при співрозмірному зрості жінки як правило важать менше.
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06.01.2024 17:17 Ответить
З меншою вагою можна теж знатних тріндюлєй виписати...

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06.01.2024 18:04 Ответить
Тутка якби трохи підміна понять - жіночка трохи має тойво, ну тойво.
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06.01.2024 18:08 Ответить
у совків має тойво.
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06.01.2024 18:15 Ответить
вага має сенс у проф спорті коли супротивники однаково підготовлені
у житті має сенс хто точніше та швидше проведе удар у щелепу
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06.01.2024 19:38 Ответить
у цивілізації взагалі немає поділу на чоловік і жінка, це саме за те, що кацапська пропаганда вссикається - в основі лежить ЛЮДИНа, а не стать.
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06.01.2024 18:13 Ответить
Це у ліваків-довбойобів немае. А в біології є.
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06.01.2024 18:58 Ответить
ти від нерозуміння теми вирішив похизуватися знаннями з біології? і похєр, що до теми не підходить. мовчати - значить програти. совок ти прибацаний, продукт української постсовкової школи, тобто придурок.
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07.01.2024 13:24 Ответить
Жінки можуть розмножуватися і без чоловіків - а так різниці немає .
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06.01.2024 19:45 Ответить
Пане Юрій,ви не дочитали,чи по життю такий прибитий?Воно вдарило дитину.Це чоловічий поступок?Значить ваші діти-не "неженкі"?В таких випадках,в Європі,дітей забирають в прийомні сім*ї.
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06.01.2024 17:22 Ответить
Ювенальна юстиція те саме лайно що і трансгендерність. Змусив дитину прибрати в хаті, мале гівно пише скаргу в суд..... Скоро батьки взагалі втратять любі важелі впливу на дітей.
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06.01.2024 19:00 Ответить
Логіка - то ви в нас вже велике тойво ( виж не народилися дорослим ).
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06.01.2024 19:50 Ответить
Правопорушників потрібно одразу відправляти на фронт, нехай виправляються,
вангую, що бааючих робити порушення стане менше
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06.01.2024 16:29 Ответить
Арiя для подонкiв?
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06.01.2024 17:13 Ответить
Сімейні стосунки в кожній родині складні але при тому мають одну особливість.Одну-єдину для всіх родин.Це коли в оті стосунки втручається третя сторона - родина моментально об"єднується і виступає проти цієї третьої сторони єдиним фронтом.
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06.01.2024 16:49 Ответить
Пане Туркеш-так вони і поступили.Ніхто не пішов в суд.Тепер дружно виплатять і таткові 170 грн.,і судовий збір...
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06.01.2024 17:24 Ответить
Треба було подати на неї в суд. За домашнє насильство. )))

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06.01.2024 17:55 Ответить
Чоловік міг просто потримати її руки - а якшо не вистачило розуму так поступити то це його проблеми .
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06.01.2024 18:11 Ответить
Чоловік міг просто потримати її руки
********
Тобто, пропонуєте застосовувати боксерський прийом входження в клінч?
Цікавий метод.
Але це вже можуть кваліфікувати, як харасмент.
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06.01.2024 18:29 Ответить
На відео видко як вона його лупцювала - то про який там шось можна друкувати .
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06.01.2024 18:41 Ответить
ниркИ краще від ляпасів(хуків) яки вона намагається провести
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06.01.2024 19:41 Ответить
має право. але совки того не зроблять. бо це ж жінка - створіння, яке може тебе бити і жінкою почуватися лиге на 8 березня
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06.01.2024 18:16 Ответить
Особисто я вважаю, що як чоловіки, так і жінки один одного варті.
І оцінювати людей треба винятково за їх вчинками, не зважаючи на те, шо в них між ногами.

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06.01.2024 18:39 Ответить
а тепер це треба ще вчилкам донести, щоб вони маму з вчителькою не плутали.
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06.01.2024 19:13 Ответить
До речі на парашці найбільша тривалість життя в кавказьких республіках. Видно патріархат іде на користь як чоловікам, так і жінкам.
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06.01.2024 22:19 Ответить
 
 