Реагирование на домашнее насилие: мужчина, ударивший в лицо жену и дочь, не пришел в суд и получил штраф в 170 грн, - соцсети. СКРИНШОТ

В случаях, когда следует заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, правоохранители даже не беспокоятся, чтобы доставить подозреваемых, пострадавших и свидетелей в суд.

Об этом сообщил в фейсбуке Nick Feldman, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, что нужно знать об украинской полиции, суде и реагировании на преступления - в этом скриншоте. Напомню, что правоохранители часто в составе группы по пять-шесть мужчин любят осуществлять задержания и обыски у моделей, работающих на онлифанс и демонстрирующих свои привлекательности. Когда же нужно заниматься профилактикой и расследованием зафиксированного домашнего насилия, реальных притязаний - они даже не беспокоятся, чтобы доставить человека в суд", - пишет он.

Feldman также публикует соответствующий скриншот:

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