Яйца для Минобороны по 17 грн: поставщица продуктов для ВСУ Глиняная купила отели в Хорватии, - СМИ

Поставщица питания для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.

Об этом пишет издание "NV Бизнес", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, знакомые с работой гостиничного бизнеса в Сплите источники проинформировали о том, что по меньшей мере три гостиницы в центре этого курортного города в Хорватии получили новую владелицу из Украины.

Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которая поставляет продукты питания Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года.

"До недавнего времени на позиции компаний, приближенных к ней и ее родственникам, не влияли ни смены министров обороны, ни президентов, ни полномасштабное российское вторжение на территорию Украины", - пишет издание.

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Журналисты выяснили, что с осени 2023 года женщина стала бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Именно эти фирмы обладают рядом гостиниц в Сплите, а именно:

- Бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше;

- Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек;

- Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек;

- Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

В 2023 году в отеле Mirari была произведена реновация, а возле Ora ведется строительство. По данным агентств недвижимости в Сплите, гостиницы с подобной локацией, имеющие 18 и более номеров, стоят от 2,5-3 млн евро. То есть для покупки четырех отелей в центре хорватского города нужно более 10 млн евро.

"Она сидела в холле и активно раздавала указания местному персоналу на украинском языке. Говорят, что у него где-то возле Белой Церкви есть мясоперерабатывающий завод", – рассказал на условиях анонимности собеседник издания.

Татьяна Глиняна лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы", которые в разное время были или являются крупными поставщиками продовольствия для военных. Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт" (8,16 млрд. грн. в 2020-2023 годах).

В актуальных контрактах с Минобороны цены продовольствия "Гранд консалта" завышены. В частности, в подписанном контракте за второе полугодие 2023 обычную гречку поставляли по цене 66 грн за килограмм. А в контракте на первые три месяца 2024 гречка стоит 50 грн за килограмм. В то же время розничные цены на гречку в этот период постоянно были в полтора-два раза меньше. В частности, в июле гречка стоила 48 грн, к концу года цена опустилась до 32 грн, а кое-где и до 26 грн за килограмм.

Также в состав "белоцерковской группы" входят и другие юрлица, зарегистрированные на других физлиц. В том числе ООО "Актив компани", которое в конце 2022 года получило самый дорогой подряд Минобороны стоимостью 13,16 млрд грн с яйцами по 17 грн и картофелем по 22 грн. Ее владелец Александр Дмитриевич является бизнес-партнером внука Глиняной Назария Березюка. Сам он является владельцем ООО "Мит микс", бенефициаром которого раньше была Татьяна Глиняная.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП расследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.