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Яйца для Минобороны по 17 грн: поставщица продуктов для ВСУ Глиняная купила отели в Хорватии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

готель

Поставщица питания для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.

Об этом пишет издание "NV Бизнес", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, знакомые с работой гостиничного бизнеса в Сплите источники проинформировали о том, что по меньшей мере три гостиницы в центре этого курортного города в Хорватии получили новую владелицу из Украины.

Глиняную называют лидером одной из крупнейших бизнес-групп, которая поставляет продукты питания Вооруженным силам Украины с декабря 1995 года.

"До недавнего времени на позиции компаний, приближенных к ней и ее родственникам, не влияли ни смены министров обороны, ни президентов, ни полномасштабное российское вторжение на территорию Украины", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о прозрачных закупках Минобороны. Вероятно, "яйца по 17 грн за шт" будут не единственной проблемой, - ЦПК

Журналисты выяснили, что с осени 2023 года женщина стала бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Именно эти фирмы обладают рядом гостиниц в Сплите, а именно:

- Бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше;

- Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек;

- Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек;

- Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

В 2023 году в отеле Mirari была произведена реновация, а возле Ora ведется строительство. По данным агентств недвижимости в Сплите, гостиницы с подобной локацией, имеющие 18 и более номеров, стоят от 2,5-3 млн евро. То есть для покупки четырех отелей в центре хорватского города нужно более 10 млн евро.

"Она сидела в холле и активно раздавала указания местному персоналу на украинском языке. Говорят, что у него где-то возле Белой Церкви есть мясоперерабатывающий завод", – рассказал на условиях анонимности собеседник издания.

Татьяна Глиняна лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы", которые в разное время были или являются крупными поставщиками продовольствия для военных. Это, в частности, ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт" (8,16 млрд. грн. в 2020-2023 годах).

В актуальных контрактах с Минобороны цены продовольствия "Гранд консалта" завышены. В частности, в подписанном контракте за второе полугодие 2023 обычную гречку поставляли по цене 66 грн за килограмм. А в контракте на первые три месяца 2024 гречка стоит 50 грн за килограмм. В то же время розничные цены на гречку в этот период постоянно были в полтора-два раза меньше. В частности, в июле гречка стоила 48 грн, к концу года цена опустилась до 32 грн, а кое-где и до 26 грн за килограмм.

Также в состав "белоцерковской группы" входят и другие юрлица, зарегистрированные на других физлиц. В том числе ООО "Актив компани", которое в конце 2022 года получило самый дорогой подряд Минобороны стоимостью 13,16 млрд грн с яйцами по 17 грн и картофелем по 22 грн. Ее владелец Александр Дмитриевич является бизнес-партнером внука Глиняной Назария Березюка. Сам он является владельцем ООО "Мит микс", бенефициаром которого раньше была Татьяна Глиняная.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП расследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.
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Топ комментарии
+65
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06.01.2024 14:59
+65
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06.01.2024 14:59
+51
Володя, ты еще не нажрался?
Твоя шобла еще не нажралась?
Вы хуже русни
****....те у своих
Мрази конченые
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06.01.2024 15:00
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Потужно та незламно, ***
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06.01.2024 15:51 Ответить
Кожен бізнесмен хоче продати свій товар подорожче. А от чому МО закупляло продукти по такій ціні - то вже друге питання і воно безпосередньо до Резникова, а тепер до Умерова.
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06.01.2024 15:56 Ответить
Це не бізнес - це бл.....ство на крові.....
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07.01.2024 16:45 Ответить
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06.01.2024 16:08 Ответить
https://youtu.be/X1ADfpy1hKg?si=I-6bZDKc_aTA2m6p...

Та лишь бы не Порошенко...хуже не будет, войны не будет..крутой видос от Сергея Пояркова...🔱🇺🇦🥇💪✊🕊️🕊️🕊️
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06.01.2024 16:12 Ответить
Не , ну причём тут Зеленский и зелёная власть ! Это всё Порошенко виноват !
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06.01.2024 16:18 Ответить
а представте вышестоящая цепочка сколько украла и что да ничего все продолжается
Это называется геноцид народа умертвление через корупцию и воровство мы сами разрешили чтоб нас убивали эти мародеры
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06.01.2024 16:28 Ответить
купила чотири готельчіка
один єрмакові
один шиферу
один рєзнікову
та останній собі
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06.01.2024 16:30 Ответить
Хоч, хто може знайти й знешкодити. Щурі всередині роблять більше лиха, ніж ворог ззовні
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06.01.2024 16:33 Ответить
Без прокладок, ніяк.
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06.01.2024 16:46 Ответить
Міністерство крадіїв та корупціонерів
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06.01.2024 16:53 Ответить
Допоки цей конкретний приклад на призвіще "глиняна" не впаде з висоти власного зросту-на мобілізацію українців немає чого розраховувати.
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06.01.2024 17:18 Ответить
Одні ризикують життям в окопах, інших хочуть в ті окопи загнати..., щоб влада продовжувала і далі красти... доки влада не змінить свого ставлення до корупції, не почне розстрілювати корупціонерів в окопах нема що робити..., під час війни не має життя корупціонера мати жодної цінності... вкрав у держави, зрадив народ, отримуй кулю в потилицю... тільки тоді люди зрозуміють, що країна міняється, стає справедливою і за неї варта покласти-ризикувати своїм життям на війні...
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06.01.2024 17:23 Ответить
знову і знову нагадую- це 73% тих без мізків виборців за зелену плісняву, війну, шалену корупцію, смерті українців це ваша 100% провина. Слава ЗСУ!
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06.01.2024 17:24 Ответить
Це все Порошенко наживається на війні, саме тому вона досі триває!
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06.01.2024 17:31 Ответить
А Гончаренко бідкається у ВР про нестачу грошей для військових . Так от же де грошики ! І таких пані та панів , як ця пані , ну просто до біса і це тільки за останні декілька років . А за тридцять два ?!
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06.01.2024 17:55 Ответить
Ночами різьбила, вдень продавала - хатинку купила.
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06.01.2024 18:18 Ответить
4 доходні хатинки 4 та 5 **((((
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06.01.2024 18:22 Ответить
тепер хто це все кришуе? так довго триматись біля годівниці це треба супер дах мати
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06.01.2024 18:26 Ответить
сам по собі факт вдалого бізнесу в Європі української підприємниці це не погано. А по яйцям що перетворились на фаберже відкривайте кримінальні справи і головне доведіть до кінця
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06.01.2024 18:51 Ответить
Ніх собі новина...!
А ,пане Гетьманцев- то кажете Нова Стратегія-2030...?!!!
Щоб потім із бюджету України ось так...?!!!
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06.01.2024 19:08 Ответить
Ця війна ніколи не закінчиться…, на тій, маленькій, наживався тільки Порошенко , а на цій наживаються вже всі, навіть нікому невідомі до цієї війни глиняні баби..
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06.01.2024 19:11 Ответить
яєчко до яєчка
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06.01.2024 19:13 Ответить
І яєчко від яєчка.. Там усі в тємі ! рєзнікофф звісно трішки заможніший, ну , а сам сонцесяйний... Ну там вже важко уявити ( яник з своїм золотих батоном, що злидень ))).
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06.01.2024 19:22 Ответить
А ви воюйте. А якшо не воюєте, то сцикуни і ми вас всеодно змусимо.
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06.01.2024 20:10 Ответить
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06.01.2024 21:14 Ответить
J.O.

@JohnnOwl

·

1 ч

В ответ

@Shtirlitz53

а коли буде вибачатись Рєзніков, що зробив контент для росії про яйця по 17? Адже кури, що іх знесли вже по Хорватїї бігають.
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06.01.2024 21:16 Ответить
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06.01.2024 21:19 Ответить
Нє удівльон. Перемоги України навіть за обрієм не видно. Зелені тварі все для цього зробили, роблять і будуть робити.
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06.01.2024 21:20 Ответить
Хлопці, ви такі потужні, зробіть хоч щось
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06.01.2024 21:33 Ответить
Вже роблять - на форумі пишуть 🤣
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06.01.2024 22:17 Ответить
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО Зе ВЛАДА РОБИТЬ ТАКІ БЄСПРЄДЄЛИ БО МАЄ ЯКИЙСЬ МІЦНИЙ ДАХ.
Потєря страха теж рахується, бабки туманять розум кому хош, але здається українського аналогу Массаду з його ліквідацієй зрадників нам не бачити - нащі люди без дозволу зверху і таргана не задавлять
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06.01.2024 22:16 Ответить
Якщо знайдеться мій "свинарчук" я піду (з посади)!
Старанно сцяв він у очі телепузикам.
Їх уже сотні і що?
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07.01.2024 06:59 Ответить
Скоро этих мразей,вместе с тцк народ уничтожать начнет.Суки горите в аду,под свои вопли зрада,зрада.Весь народ вас тварей ненавидит,закрыть в Раде и поджечь вместе с их баблом.
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07.01.2024 08:14 Ответить
Понятно,что ее не трогали новьіе министрь. Кєш с лимоном занесла и поставляй дальше. Война войной,а гроши по рассписанию.У нас такие расхваленньіе спецслужбьі Буданова,могли бті уничтожить и заводик и часть имущества.
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07.01.2024 08:43 Ответить
Порохоботы вонючие отрабатывают 30 рублей кремля.
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07.01.2024 10:13 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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07.01.2024 11:30 Ответить
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