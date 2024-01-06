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Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты на Одесщину. ОВА просит жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в направлении Одесской области.

"Белгород-Днестровский район, находитесь в укрытиях! Это важно!", - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Воздушные силы о ракетной угрозе для Одесщины пока не информируют.

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Іноді русня не запускає ракети, а імітує їх запуск і політ засобами РЕБ, в результаті цілі просто розчинюються без сліду.
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06.01.2024 16:19 Ответить
 
 