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Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты на Одесщину. ОВА просит жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в направлении Одесской области.
"Белгород-Днестровский район, находитесь в укрытиях! Это важно!", - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Воздушные силы о ракетной угрозе для Одесщины пока не информируют.
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показать весь комментарий06.01.2024 16:19 Ответить Мне нравится 0
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