Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты на Одесщину. ОВА просит жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в направлении Одесской области.

"Белгород-Днестровский район, находитесь в укрытиях! Это важно!", - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Воздушные силы о ракетной угрозе для Одесщины пока не информируют.

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