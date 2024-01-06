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Новости Происшествия
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ДТП (7443) блокпост (267) Клименко Игорь (285)

За 2023 год произошло 43 ДТП на блокпостах: 10 человек погибли, 39 получили ранения, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дтп

За 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате которых погибли 10 человек.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ДТП на блокпостах в 2023 году погибли 10 человек, еще 39 получили ранения.

"Причина этого в большинстве своем - состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости", - отметил Клименко.

В то же время Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты.

После таких трагических событий блокпосты дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской.

"Гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи, чтобы избежать таких ДТП и не стать жертвой недобросовестных водителей", - добавил Клименко.

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Скільки диверсантів спіймали на блок-постах? "Кракен" можно не рахувати, бо там трошки навпаки.
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06.01.2024 15:24 Ответить
Решили заработать на оборудовании блок постов, в 90 годах уже заставляли в МРЭО клеить светоотражающие ленточки....
Но во всем опять виноваты конечно несознательные граждане водители🙂
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06.01.2024 15:32 Ответить
Пяних дебілів--без комісії зразу в учебку і на передову. А можна і без учебки.
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06.01.2024 15:38 Ответить
Начать с соблюдения правил необходимо самим полицейских, начиная с внешнего вида включая министра ( щетина с бородой и т.д Зе стайл)
За установку временных строений на дорожном покрытии и знаков отвечает эксплуатант дороги, а не полиция устраивает анархию приводящую к ДТП водителей.
Делать виноватых из евреев,русских,наркоманов,цыган и далее по списку не нужно.
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06.01.2024 15:45 Ответить
Бувалий військовий скаже: шо так, як вони облаштовані і призначені, то чисто поліцейська тема. Чи вони потрібна взагалі - ні, бо по закону блокпости встановлюються на вїзді/виїзді на території, де введено воєнний стан, а він по всій території України.
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06.01.2024 22:11 Ответить
 
 