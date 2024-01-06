За 2023 год произошло 43 ДТП на блокпостах: 10 человек погибли, 39 получили ранения, - МВД
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За 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате которых погибли 10 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате ДТП на блокпостах в 2023 году погибли 10 человек, еще 39 получили ранения.
"Причина этого в большинстве своем - состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости", - отметил Клименко.
В то же время Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты.
После таких трагических событий блокпосты дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской.
"Гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи, чтобы избежать таких ДТП и не стать жертвой недобросовестных водителей", - добавил Клименко.
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Но во всем опять виноваты конечно несознательные граждане водители🙂
За установку временных строений на дорожном покрытии и знаков отвечает эксплуатант дороги, а не полиция устраивает анархию приводящую к ДТП водителей.
Делать виноватых из евреев,русских,наркоманов,цыган и далее по списку не нужно.