За 2023 год произошло 43 ДТП на блокпостах: 10 человек погибли, 39 получили ранения, - МВД

За 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате которых погибли 10 человек.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ДТП на блокпостах в 2023 году погибли 10 человек, еще 39 получили ранения.

"Причина этого в большинстве своем - состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости", - отметил Клименко.

В то же время Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты.

После таких трагических событий блокпосты дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской.

"Гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи, чтобы избежать таких ДТП и не стать жертвой недобросовестных водителей", - добавил Клименко.

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