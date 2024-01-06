В США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет для Patriot из-за нехватки финансирования, - The New York Times

Системы противовоздушной обороны Patriot спасли тысячи жизней украинцев, но у США могут возникнуть проблемы с поставкой ракет к ним из-за отсутствия финансирования.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, Пентагона и украинского военного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Военный ВСУ Владимир, работающий на Patriot, заявил, что эти системы необходимы Украине.

По его мнению, учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи.

Издание отмечает, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн. за штуку.

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Владимир подчеркнул, что благодаря западным союзникам Украине удалось создать над страной воздушный щит, и если Запад отвернется, то страна вернется к началу войны, "когда люди не выходили из укрытий, а российские оккупанты пытались превратить города в руины".

Напомним, комплексы Patriot, разработанные компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, в том числе США, Израиль, Германия, Испания и Германия. По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

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