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В США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет для Patriot из-за нехватки финансирования, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

patriot

Системы противовоздушной обороны Patriot спасли тысячи жизней украинцев, но у США могут возникнуть проблемы с поставкой ракет к ним из-за отсутствия финансирования.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, Пентагона и украинского военного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Военный ВСУ Владимир, работающий на Patriot, заявил, что эти системы необходимы Украине.

По его мнению, учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи.

Издание отмечает, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн. за штуку.

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Владимир подчеркнул, что благодаря западным союзникам Украине удалось создать над страной воздушный щит, и если Запад отвернется, то страна вернется к началу войны, "когда люди не выходили из укрытий, а российские оккупанты пытались превратить города в руины".

Напомним, комплексы Patriot, разработанные компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, в том числе США, Израиль, Германия, Испания и Германия. По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Также читайте: С помощью комплекса Patriot уже сбиты 15 российских "Кинжалов", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+19
Мораль сей басни такова что терроризм поддерживается всем миром раз вонючие ракеты для защиты от абсолютного зла являются такой проблемой.
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06.01.2024 16:35
+19
щось вони майже кожного дня почали неприкрито заохочувати мокшанів піднімати градус дій...
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06.01.2024 16:35
+17
США нужен новый Перл- Харбор, чтобы разчехлиться.
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06.01.2024 16:29
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Олігархи передають гроші в український бюджет - держава Україна купляє. Певно, якщо Україні до цього такі ракети просто дарували, то дозвіл на їх купівлю дадуть без проблем.

Олігархи передають гроші в український бюджет? "Ні, синку - це фантастика"
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06.01.2024 21:01 Ответить
я думаю, що декілька олігархів (не всі. звичайно. але двоє-троє) погодяться. Лиш би дозволили купити.
Але почитай вище, що пише Печерский Холм: Отут може бути зарита правда.
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06.01.2024 21:27 Ответить
Посилання на "Нью Йорк Таймс" - це як на напис в туалеті вокзалу.
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06.01.2024 21:21 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

1 ч

Незабаром всі відчують різницю між #хорошим #асфальтом і ракетними програмами які #Зеленський і #Ко позакривали перед війною!!! Відчують всі!!!!!!!!!!
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06.01.2024 21:30 Ответить
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