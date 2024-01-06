Мигранты, прибывшие из России, получали шпионские задания, - глава контрразведки Норвегии Танген

Среди мигрантов, которые в 2015 году прибыли из России в Норвегию через пограничный пункт пропуска Стурскуг, были люди, которые получали задания от иностранных спецслужб.

Об этом заявил руководитель контрразведки страны (PST) Атле Танген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы обнаружили, что службы иностранных государств отправляли людей на (шпионские) миссии", – рассказал руководитель контрразведки в своем подкасте.

В комментариях Танген подтвердил, что PST ранее не обнародовала эту информацию, но не сказал, что случилось с теми шпионами, которые были разоблачены.

"Об этих людях позаботились и обращались с ними по-разному. Я не хочу ничего говорить об их национальности", – сказал он.

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По словам главы контрразведки, он бы не использовал термин "шпионы" для описания людей, которых обнаружили, ведь это были не агенты разведки в традиционном понимании, а люди, которых разведывательные организации обманом или угрозами заставили выполнять задания.

"Незаконная разведка против беженцев и вербовка беженцев, направляющихся в Норвегию, с целью заставить их проводить здесь незаконную разведку, все еще актуальны. По этой причине мы не можем сейчас рассказывать об этом более подробно", – добавил Танген.

В 2015 году сирийцы, афганцы и иракцы, среди прочих, еженедельно сотнями приезжали на велосипедах к норвежской границе со стороны России в поисках убежища.

Ранее сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.