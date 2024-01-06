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Новости За рубежом
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мигранты (951) Норвегия (565) шпионаж (1222)

Мигранты, прибывшие из России, получали шпионские задания, - глава контрразведки Норвегии Танген

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

норвегія

Среди мигрантов, которые в 2015 году прибыли из России в Норвегию через пограничный пункт пропуска Стурскуг, были люди, которые получали задания от иностранных спецслужб.

Об этом заявил руководитель контрразведки страны (PST) Атле Танген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы обнаружили, что службы иностранных государств отправляли людей на (шпионские) миссии", – рассказал руководитель контрразведки в своем подкасте.

В комментариях Танген подтвердил, что PST ранее не обнародовала эту информацию, но не сказал, что случилось с теми шпионами, которые были разоблачены.

"Об этих людях позаботились и обращались с ними по-разному. Я не хочу ничего говорить об их национальности", – сказал он.

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По словам главы контрразведки, он бы не использовал термин "шпионы" для описания людей, которых обнаружили, ведь это были не агенты разведки в традиционном понимании, а люди, которых разведывательные организации обманом или угрозами заставили выполнять задания.

"Незаконная разведка против беженцев и вербовка беженцев, направляющихся в Норвегию, с целью заставить их проводить здесь незаконную разведку, все еще актуальны. По этой причине мы не можем сейчас рассказывать об этом более подробно", – добавил Танген.

В 2015 году сирийцы, афганцы и иракцы, среди прочих, еженедельно сотнями приезжали на велосипедах к норвежской границе со стороны России в поисках убежища.

Ранее сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.
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Топ комментарии
+16
Нет, билять, они шпили костелов приехали рассматривать.
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06.01.2024 17:29
+16
Вся Європа кишить кацапськими виплядками. А найбільше їх в Україні.
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06.01.2024 17:33
+10
та невже?
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06.01.2024 17:28
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та невже?
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06.01.2024 17:28 Ответить
Нет, билять, они шпили костелов приехали рассматривать.
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06.01.2024 17:29 Ответить
Вся Європа кишить кацапськими виплядками. А найбільше їх в Україні.
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06.01.2024 17:33 Ответить
Давно пора по ним "працювати",по всьому світу, але блд неначасі.
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06.01.2024 17:39 Ответить
Там усі 100% прибічники ху&ла та готові до активних дій.

Та 50-80% мають шпигунське завдання!
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06.01.2024 17:43 Ответить
Не всі прибічники ***** - багато прибічників Pax Kacapstania (тіко мир в значенні світ ).
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06.01.2024 17:54 Ответить
А як не шпиґувати, якщо в ЄС та США таке ліберальне законодавство?

Та й в'язниці в Норвегії такі, що в кацапії не кожний готель має такий комфорт.

І харчування нормальне.
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06.01.2024 17:55 Ответить
Атле Танген тільки про це почув? Тю, а чому я про це знала давно?
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06.01.2024 18:10 Ответить
Дебіли, більше приймайте всякої нечисті.
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06.01.2024 20:47 Ответить
Кожен кацап є шпигуном у яку б країну він не переїхав, відтак, це лайно має залишатися виключно в паРаші чи мігрувати в інші нужники типу Ірану, КНДР, Сирії і т.п.
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06.01.2024 20:53 Ответить
Рашистські мавпи мають бути ізольовані від цивілізованого світу.
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06.01.2024 21:38 Ответить
 
 