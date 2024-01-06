На зарплаты военным в 2024 году не хватает 430 млрд гривен, - Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
На заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год.
Об этом заявляет в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, дефицит составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение".
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+79 роман f858c103
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+55 Al Kap
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Пожалуйста, подождите...
ТІльки дурні з жопи на припіздент сподіваються на 300 млрд кацапських активів, та грошей від Байдена перед виборами, вангую "грантів" ми більше ніколи не отримаємо тільки кредити.
Ніхто за миску супу, з під палки, а до того йде, воювати не буде.
І взагалі ніхто навіть не замислюється що нас чекає після війни....таке враження що нікому це не потрібно, закінчення війни. А буде повна *****, і чим довше йде війна тим вона буде більшою.
Тобто ти пропонуєш здатися.
І так вояка чому не мобілізують мобіків в тил, а тих хто 2 роки воює на львівських чи закарпатських фронтах на схід... питання звісно риторичне.
Тягнути час коли потрібно діяти це у них така стратегія, щоб подовше тримати у стані війни.
Я так подозреваю, что у нас стратегией на государственном уровне никто не занимается. Поэтому все решения по факту свершившихся событий. Так ни войну не выиграть, ни экономику поднять или поставить на военные рельсы.
Наприклад, маємо 17 членів ЦВК, зарплата та виплати у них 200-300 тисяч гривень щомісяця кожному, за які заслуги не зрозуміло, вибори, раз на 5 років, а зараз взагалі не зрозуміло але ці рила утримують по 200-300 тисяч щомісяця
Скоро можна буде дізнатись як цебути в шкурі Німеччини у Першу Світову.
А Зе клоун хоче правити Україною і післі кінця свого президентського терміну 31 березня.
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
бюджет України на 2024 рік, без витрат на оборону: 1 трлн 400 млрд. грн.
Тобто зелена влада накрутила видатки по цивільним статтям бюджету в 1.5 рази. Це при тому, що територій і населення з 2019 року стало на 20% менше.
І не треба казати про курс долара: пенсії і виплати бюджетникам платять не в доларах, і зарплати в них, які були, такі і є.
Навіть якщо в уряді і не вкрадуть то грошей не тільки для зсу не вистачить але й на лікарів, вчителів, та пенсіонерів
Ось до чого призвела війна
А не буде зарплат і пенсій, не будуть комуналку оплачувати, не зможуть лікуватися хто хворіє
І також голодувати, тобто будуть економити на їжі
Це навіть важко уявити що буде далі...
Тому скоротіть кількість дошкільних закладів, оптимізуйте кількість шкіл до економічно-доцільного рівня або взвгалі переведіть на on-line всю освіту, скоротіть кільуість закладів вищої освіти, що лише друкують і видають дипломи та деруть шалені гроші як зі студентів на сесіях, так і з викладачів за укладання контрактів на роботу, скоротіть наукові установи які вже давно не наукові бо нічого не досліджують і не вносять свій внесок у державу, оптимізуйте або об'єднайте заклади культури, і гроші знайдуться. Все це марнотрацтво, що розпилює кошти в нікуди! Не буде забезпечене військо, зливайте панове воду!
Русня лише чекає коли в Україні настане економічний крах!
Може вона допоможе?
PS А сімей у рабів бути не повинно. Хай дружина з дітьми йде в метро милостиню просити!
Тоді і мобілізація краще піде. І добровольці знову з"являться.
пока есть обменные пункты в Украине печайте гривны для солдат и платите зарплату ,,,иначе сми ското поедите на передовую , если ваш любимый Валера придет к власти то он вас всех в кучу соберёт и на фронт отправит
В державі війна а тут багато лікарів, а немає кого лікувати багато хто поїхав з країни, вчителів, бо учнів мало.
Міські та сільські ради скорочувати
А військові не повині мати зарплату щоб тільки на комуналку вистачало
Вони повині достатньо заробляти бо захищають кожного громадянина України
А ще де взяти гроші?
В Україні багато пенсіонерів отримують по від 10 тисяч до 100 тисяч
Поставте пенсії 2 тисячі всім і нехай так і живуть як всі люди тоді головне що на військових буде вистачати
https://nashigroshi.org/2024/01/06/postachal-nytsia-iaiets-po-17-skupyla-hoteli-u-khorvatii/
До речі, Олексію Резнікову 57 років, тільки двоє дітей. Не інвалід. Як він покинув країну? Чому не на фронті?
І як тоді це корелюється з мобілізацією?!