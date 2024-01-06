Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной
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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подписал соглашение с фермерами союза "Обманутое село" о прекращении блокады границы с Украиной в пункте пропуска "Медыка - Шегини".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Polsat News.
"В субботу министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Чеслав Секерский вместе с подкарпатским воеводой Терезой Кубас-Хул встретились с фермерами "Обманутого села", которые протестовали на пограничном переходе в Медыке. После 17:20 на пресс-брифинге Кубас-Хул объявила о подписании соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Polsat News в субботу вечером.
Отмечается, что Секерский пообещал выполнить все требования фермеров, среди них: активация субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования по ликвидным кредитам на 2,5 млрд злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.
"С подписанием соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медике приостанавливается на период, необходимый для проведения юридических и уведомительных изменений и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", - цитирует Polsat News текст согласшения.
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От думаю - якби не було України , і не було б кого блокувати , то як польські фермери добивалися б від своєї влади дешевих кредитів і зменшення податків . ??
Боюсь що тепер будь яке невдоволення , будь кого і будь чим , поляки будуть вирішувати блокуванням українського кордону .
А интересно в Беларусь грузовики с Польши нормально едут? А в Калининград? Кто в курсе?