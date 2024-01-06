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Новости За рубежом
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Польша (7474) фермер (141) пункт пропуска (658) блокирование (355)

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блокада,фура,кордон,польща,фури

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подписал соглашение с фермерами союза "Обманутое село" о прекращении блокады границы с Украиной в пункте пропуска "Медыка - Шегини".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Polsat News.

"В субботу министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Чеслав Секерский вместе с подкарпатским воеводой Терезой Кубас-Хул встретились с фермерами "Обманутого села", которые протестовали на пограничном переходе в Медыке. После 17:20 на пресс-брифинге Кубас-Хул объявила о подписании соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Polsat News в субботу вечером.

Отмечается, что Секерский пообещал выполнить все требования фермеров, среди них: активация субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования по ликвидным кредитам на 2,5 млрд злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"С подписанием соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медике приостанавливается на период, необходимый для проведения юридических и уведомительных изменений и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", - цитирует Polsat News текст согласшения.

Читайте также: Прекращение блокады границы: Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами
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Топ комментарии
+19
Це будь які кондоми зі своїми вимогами будуть бігати кордон перекривати
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06.01.2024 20:02
+14
А у польських вчителів ніяких претензій до свого уряду немає?
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06.01.2024 20:05
+13
То що виходить , грошики ***** - тю тю !!? Чи поляки повернуть .?
От думаю - якби не було України , і не було б кого блокувати , то як польські фермери добивалися б від своєї влади дешевих кредитів і зменшення податків . ??
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06.01.2024 20:02
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Це будь які кондоми зі своїми вимогами будуть бігати кордон перекривати
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06.01.2024 20:02 Ответить
То що виходить , грошики ***** - тю тю !!? Чи поляки повернуть .?
От думаю - якби не було України , і не було б кого блокувати , то як польські фермери добивалися б від своєї влади дешевих кредитів і зменшення податків . ??
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06.01.2024 20:02 Ответить
в понеділок інші курви блокуватимуть .
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06.01.2024 21:51 Ответить
хіба тільки вони виходять на протест проти рішень уряду. Я пам'ятаю, як вийшли французькі фермери. поліція пригнала водомети. Французи розізлилися і пригнали машини для внесення рідких органічних добрив. із повними цистернами. поліціянтам таке дуже не сподобалося і вони змушені були відступити. Певно не було там проросійського беркуту із криму і бомбасу.
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07.01.2024 08:57 Ответить
А у польських вчителів ніяких претензій до свого уряду немає?
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06.01.2024 20:05 Ответить
Якщо є то наші водії- далекобійники взнають першими .
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06.01.2024 20:08 Ответить
А польські курви всім задоволені?
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06.01.2024 20:41 Ответить
Дурний приклад - заразний . !
Боюсь що тепер будь яке невдоволення , будь кого і будь чим , поляки будуть вирішувати блокуванням українського кордону .
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06.01.2024 20:47 Ответить
Вчителі поки сидят тихо, а ось любителі пива вже на легкому старті.
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06.01.2024 20:44 Ответить
А як там фермери союзу "Ошуканий хутір"?
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06.01.2024 20:13 Ответить
Теперь надо бы с перевозчиками договорится...
А интересно в Беларусь грузовики с Польши нормально едут? А в Калининград? Кто в курсе?
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06.01.2024 20:21 Ответить
Виступ соліста фермерського союзу "40років без врожаю" Івана Голодного з піснею "коли ж ми в х@я хліба наїмося" здається відміняється.
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06.01.2024 20:22 Ответить
Грёбаный цирк - решают чисто свои внутренние проблемы , а блокируют Украину . Вместо того , чтобы их разогнать за антигосударственные деййствия , с ними подписывают соглашение . Да ещё и разблокировка очень сомнительная , липовая какая-то .
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06.01.2024 20:30 Ответить
Їм цього не можна забувати цей ніж в спину, навіть мадяри притомніші пропускають а румуни взагалі почали будувати автостраду з своїх портів до України
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06.01.2024 22:10 Ответить
Отак помаленьку поляки викопали собі могилу... Колись це вилізе їм боком.
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06.01.2024 20:41 Ответить
 
 