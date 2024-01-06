Много метких вещей и все меньше спокойных ночей у россиян, - Зеленский об украинском оружии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина стремится расширить и увеличивать отечественное производство вооружения для устойчивого обеспечения сил обороны средствами поражения российских захватчиков. Многие успешные удары по вражеским целям были нанесены именно украинским оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.
"Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - отметил президент.
По его словам, идет интенсивная работа, чтобы в этом году Силы обороны и безопасности Украины могли базироваться в значительной части своих действий именно на отечественном производстве.
"И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет", - подчеркнул он.
Президент также отметил, что на каждое проявление российского террора и попытку России увеличить свое давление на Украину "будет наш адекватный ответ".
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"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.
Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.