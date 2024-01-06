Много метких вещей и все меньше спокойных ночей у россиян, - Зеленский об украинском оружии

Украина стремится расширить и увеличивать отечественное производство вооружения для устойчивого обеспечения сил обороны средствами поражения российских захватчиков. Многие успешные удары по вражеским целям были нанесены именно украинским оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

"Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - отметил президент.

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По его словам, идет интенсивная работа, чтобы в этом году Силы обороны и безопасности Украины могли базироваться в значительной части своих действий именно на отечественном производстве.

"И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что на каждое проявление российского террора и попытку России увеличить свое давление на Украину "будет наш адекватный ответ".