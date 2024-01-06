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Зеленский (16534) оружие (9383)

Много метких вещей и все меньше спокойных ночей у россиян, - Зеленский об украинском оружии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина стремится расширить и увеличивать отечественное производство вооружения для устойчивого обеспечения сил обороны средствами поражения российских захватчиков. Многие успешные удары по вражеским целям были нанесены именно украинским оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

"Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - отметил президент.

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По его словам, идет интенсивная работа, чтобы в этом году Силы обороны и безопасности Украины могли базироваться в значительной части своих действий именно на отечественном производстве.

"И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что на каждое проявление российского террора и попытку России увеличить свое давление на Украину "будет наш адекватный ответ".
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Топ комментарии
+23
Багато пафосного 3,13здєжа. Дуже багато.
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06.01.2024 20:25
+19
Бла, бла... ні про що...
Він хіба сам не розуміє, що його пустопорожня брехня та обіцянки, не тільки не сприймаються людьми а і викликають огиду?
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06.01.2024 20:28
+15
Пройшло майже 2 роки війни.
Звичайно тобі повірять, клоун !
1.Весняний наступ.
2.Літній наступ.
3.Восени зайдемо в Крим...
А сьогодні уже менше спокійних ночей в росіян.
Як ти остогидив уже клоун !
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06.01.2024 20:32
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Робота така - речник ОПи, що напишуть те і промовить.
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06.01.2024 21:24 Ответить
Де 16 438 дронів?
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06.01.2024 21:26 Ответить
Ах, у нього, все *******. Ще понтер, і я здозну. Серце енд давленіє. Ніяк не можу попасти до мск нові ботінки замовити
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06.01.2024 21:29 Ответить
Пля... Йшов би ти, Вова, курсом руZZкага вайеннага карапля.
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06.01.2024 21:39 Ответить
Багато влучных речей по нашим оборонным предприятиям 29-го и 2-го числа. И молчит по этому поводу как рыба об лёд.
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06.01.2024 21:49 Ответить
"Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись"

"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.

Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.
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06.01.2024 21:50 Ответить
Коли воно вже перестане гундосити і викликати негативні емоції? Ти ж все зробив, щоб в нас не було ракет, систем ППО ПРО, бронетехніки, дронів і РЕБ і про щось ще тупо брешиш? Які "багато влучних речей", коли кацапи кожного дня вбивють по два десятки українців, руйнують міста і села, наносять ракетні і бомбові удари? Нам ще не кажуть про вбитих військових, яких ти залишив без необхідної зброї. Як тобі спокійно спиться і жреться, чи думаєш якщо будеш гарно говорити, то вже герой? Тобі як і кацапам ніхто не пробачить наслідки цієї війни!!!
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06.01.2024 21:54 Ответить
"Коли воно вже перестане гундосити і викликати негативні емоції?"... коли здохне накуй ця тварина
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06.01.2024 22:07 Ответить
патроний завод ?
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06.01.2024 21:55 Ответить
Яка бридка, огидна, жирна морда! Так і хочеться плюнути!
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06.01.2024 22:22 Ответить
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06.01.2024 22:34 Ответить
Панове ...якось тему елеганським чином відвернули від 🤡...через Ваші з'ясовування ,хто виннен хто вибачається , от шо робити мені, додому хочеться ,там самокатка класна , алюмініва залишилися ...мрію шоб 🤡 нарком , пішов нах , зі своєю бандою молодих регіоналів ...як це зробити ?приїду запишуся у масовку ...
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06.01.2024 23:54 Ответить
«Україна прагне розширити та збільшувати вітчизняне виробництво озброєння для сталого забезпечення Сил оборони» - всупереч ЗЄбуїнам і портновським «аудиторам», які зливають всю інфу кацапам.
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07.01.2024 08:00 Ответить
Це Цензор так подає чи найвеличніший намагається набір слів в речення скласти - багато влучних речей?
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07.01.2024 08:24 Ответить
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