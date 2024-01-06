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Генштаб ВС (4278) обстрел (20144)

В течение 6 января россияне нанесли 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 23 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сміла,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 6 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 27 боевых столкновений. В целолм, враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура".

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А хто "взрывал склады"?
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06.01.2024 21:04 Ответить
иди пасись на сруресурсы - и паси там свиноцабак...!
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06.01.2024 20:53 Ответить
А ти сам хто по національності?
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06.01.2024 21:09 Ответить
 
 