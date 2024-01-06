Движение к КПП "Медыка-Шегини" на польской границе сегодня вечером будет разблокировано, - посол Зварыч

Движение грузовиков на дороге к пункту пропуска "Медыка-Шегини" польские фермеры разблокируют в субботу с 21 часов (по киевскому времени).

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, выразивший надежду на разблокирование границы в других пунктах пропуска в ближайшей перспективе, передает Цензор.НЕТ.

"Могу лишь подтвердить, что протестующие фермеры по результатам достигнутых договоренностей с министром сельского хозяйства Польши согласились приостановить протест на неопределенное время. По имеющейся информации с 20:00 польского времени движение через дорогу, ведущую к пункту пропуска "Медыка-Шегини", будет полностью восстановлено", - заявил Зварыч.

По его словам, это важный шаг, демонстрирующий эффективность действий правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

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"Надеемся, что и на других пунктах пропуска, где протестуют перевозчики, в ближайшие дни удастся достичь взаимопонимания и разблокировать движение. В условиях усиленных российских ракетных ударов по Украине, продолжение блокирования границы протестующими очень болезненно бьет по экономике Украины и вызывает ненужные эмоции в украинском обществе", - подчеркнул Зварыч.

Он добавил, что Украине крайне важно поддерживать дружеские отношения с Польшей, укреплять взаимное доверие и поддержку, усиливать крепкий союз в Европе, "поскольку спорами между Киевом и Варшавой пользуется только преступный путинский режим".