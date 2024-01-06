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Новости За рубежом
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граница (4740) Польша (7474) Зварич Василий (14)

Движение к КПП "Медыка-Шегини" на польской границе сегодня вечером будет разблокировано, - посол Зварыч

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон

Движение грузовиков на дороге к пункту пропуска "Медыка-Шегини" польские фермеры разблокируют в субботу с 21 часов (по киевскому времени).

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, выразивший надежду на разблокирование границы в других пунктах пропуска в ближайшей перспективе, передает Цензор.НЕТ.

"Могу лишь подтвердить, что протестующие фермеры по результатам достигнутых договоренностей с министром сельского хозяйства Польши согласились приостановить протест на неопределенное время. По имеющейся информации с 20:00 польского времени движение через дорогу, ведущую к пункту пропуска "Медыка-Шегини", будет полностью восстановлено", - заявил Зварыч.

По его словам, это важный шаг, демонстрирующий эффективность действий правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

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"Надеемся, что и на других пунктах пропуска, где протестуют перевозчики, в ближайшие дни удастся достичь взаимопонимания и разблокировать движение. В условиях усиленных российских ракетных ударов по Украине, продолжение блокирования границы протестующими очень болезненно бьет по экономике Украины и вызывает ненужные эмоции в украинском обществе", - подчеркнул Зварыч.

Он добавил, что Украине крайне важно поддерживать дружеские отношения с Польшей, укреплять взаимное доверие и поддержку, усиливать крепкий союз в Европе, "поскольку спорами между Киевом и Варшавой пользуется только преступный путинский режим".
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Топ комментарии
+3
Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи. Джерело: https://biz.censor.net/n3465588


І яка тут проблема у відносинах Польщі та України? Чому ці пікетувальники не блокують кордон з Німеччиною? Завтра польські повії вийдуть блокувати кордон з Україною, бо в них у Польщі вимагатимуть довідку про доходи.
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06.01.2024 22:34
+2
Теперь напомню, с чего началось. Барыги (но не официальные трейдеры) покупали зерно у фермеров по 100-110 долларов за тонну (далее всё в долларах). Платили другим барыгам, которые держали фуры по 40-50. Потом продавали зерно в Польше переработчикам по 240-250. Сами поляки (их фермеры) продавали по 300-320 (меньше им нерентабельно).
Но "наши" барыги вдобавок имели "окно" на таможне, у погранцов, в с-ме Шлях и т.п.
И когда те же польские лохи стояли на границе сутками, наши барыги проезжали за полчаса. И кто бы это дело крышевал- и таможню с погранцами, и всё прочее без очереди.
Вопрос не для 73%.
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06.01.2024 21:14
+2
Чекаємо на кордоні шляхетних повій "проти Тайланду".
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06.01.2024 22:04
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Теперь напомню, с чего началось. Барыги (но не официальные трейдеры) покупали зерно у фермеров по 100-110 долларов за тонну (далее всё в долларах). Платили другим барыгам, которые держали фуры по 40-50. Потом продавали зерно в Польше переработчикам по 240-250. Сами поляки (их фермеры) продавали по 300-320 (меньше им нерентабельно).
Но "наши" барыги вдобавок имели "окно" на таможне, у погранцов, в с-ме Шлях и т.п.
И когда те же польские лохи стояли на границе сутками, наши барыги проезжали за полчаса. И кто бы это дело крышевал- и таможню с погранцами, и всё прочее без очереди.
Вопрос не для 73%.
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06.01.2024 21:14 Ответить
Потім ще хтось буде блокувати: польські виробники металів, олії. Ще й питання з,перевізниками не вирішено. І так по-новій. Пшеки, бачу, дуже хочуть дочекатися "русскава міра".
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06.01.2024 21:31 Ответить
Чекаємо на кордоні шляхетних повій "проти Тайланду".
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06.01.2024 22:04 Ответить
Головне, що створену попередниками проблему у відносинах Польщі та України, Туск вирішив "за власний кошт Польщі" - наданням дотацій та кредитів сільгоспвиробникам та збереженням с/г податку на рівні минулого року. Це показує його рівень, як політика.
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06.01.2024 22:11 Ответить
Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи. Джерело: https://biz.censor.net/n3465588


І яка тут проблема у відносинах Польщі та України? Чому ці пікетувальники не блокують кордон з Німеччиною? Завтра польські повії вийдуть блокувати кордон з Україною, бо в них у Польщі вимагатимуть довідку про доходи.
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06.01.2024 22:34 Ответить
Блокування кордону - це, звісно, не проблема. Це - бонус. Для *********.
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07.01.2024 09:05 Ответить
Читати вмієте, чи тільки писати? Я написав про проблему у відносинах Польщі та України, а не про проблему блокування кордону.
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07.01.2024 10:47 Ответить
Якщо для вас це не проблема у відносинах між країнами, то це ваше право на погляд на події.
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07.01.2024 10:49 Ответить
Питання коли цей цирк з блокуванням і розблокування закінчується і коли за це безумство через суди відшкодують ці клоуни збитки щоб іншим не кортіло.
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06.01.2024 22:32 Ответить
Польські суди, з якогось дива, визнають блокування кордону законним.
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06.01.2024 22:36 Ответить
Звісно визнають, але то рішення ЄС, дозвіл на перевезення, тимчасовий безвіз і польські суди це перша інстанція яка їде всупереч закону ЄС.
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06.01.2024 23:18 Ответить
 
 