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Новости Война в Украине
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Президент Эстонии Карис созывает заседание Совета гособороны для обсуждения войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каріс

Президент Эстонии Алар Карис инициировал созыв на понедельник, 8 января, заседание Совета по государственной обороне, на котором обсудят последние события, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

На заседании Совета по государственной обороне Эстонии, как ожидается, обсудят полномасштабную войну России против Украины, деятельность Эстонии в поддержку Украины, а также безопасность эстонских границ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии. В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и по иностранным делам, руководители МИД, Минобороны, МВД, Минюста и Минэкономики, а также командующий Силами обороны Эстонии.

Совет обсуждает и дает выводы по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны, объясняет ERR.

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Молодцы Эсти. Я не являясь Украинцем однако выражу своё мнение со стороны-Кулеба реально слабый руководитель мида и его нужно гнать кхерам.
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06.01.2024 21:37 Ответить
у нас всім, в тім числі й зовнішньою політикою, керує ніким не обрана людина без жодних прописаних повноважень. Він називається "єрмак".

Тому буде там Кулеба чи "Амеба" -- не має значення. Все одно всім заправлятиме "єрмак".
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06.01.2024 21:44 Ответить
ну так гоните ермака ! Сдаёт он же Украину. Чего ждёте....
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07.01.2024 11:53 Ответить
А як його вигнати, коли він формально ніхто?

блаЗЄнський сказав, що тільки разом з ним можна позбавитися "єрмака"
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07.01.2024 15:56 Ответить
"Президент Эстонии Карис созывает заседание Совета гособороны для обсуждения войны в Украине" - ПРАВИЛЬНО боитесь эстонцы. В случае если паРашка попрёт на Эстонию, а она конечно попрёт, вас НИКТО защищать НЕ будет. Ещё Макрон 5 лет назад сказал НАТО - сдохло. А маразматик Байден уже штаны свои найти не может, не говоря уже про выход со сцены. Так что МОЛИТЕСЬ на Украину, а лучше ТРЕБУЙТЕ для ЗСУ - оружия. Остальное - пустой трёп.
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07.01.2024 11:52 Ответить
 
 