Президент Эстонии Карис созывает заседание Совета гособороны для обсуждения войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Эстонии Алар Карис инициировал созыв на понедельник, 8 января, заседание Совета по государственной обороне, на котором обсудят последние события, связанные с полномасштабной войной России против Украины.
На заседании Совета по государственной обороне Эстонии, как ожидается, обсудят полномасштабную войну России против Украины, деятельность Эстонии в поддержку Украины, а также безопасность эстонских границ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии. В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и по иностранным делам, руководители МИД, Минобороны, МВД, Минюста и Минэкономики, а также командующий Силами обороны Эстонии.
Совет обсуждает и дает выводы по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны, объясняет ERR.
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Тому буде там Кулеба чи "Амеба" -- не має значення. Все одно всім заправлятиме "єрмак".
блаЗЄнський сказав, що тільки разом з ним можна позбавитися "єрмака"