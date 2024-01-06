Президент Эстонии Карис созывает заседание Совета гособороны для обсуждения войны в Украине

Президент Эстонии Алар Карис инициировал созыв на понедельник, 8 января, заседание Совета по государственной обороне, на котором обсудят последние события, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

На заседании Совета по государственной обороне Эстонии, как ожидается, обсудят полномасштабную войну России против Украины, деятельность Эстонии в поддержку Украины, а также безопасность эстонских границ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии. В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и по иностранным делам, руководители МИД, Минобороны, МВД, Минюста и Минэкономики, а также командующий Силами обороны Эстонии.

Совет обсуждает и дает выводы по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны, объясняет ERR.

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