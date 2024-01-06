Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил две номинации на британскую премию BAFTA
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Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова, "20 дней в Мариуполе", попал в длинный список британской премии BAFTA Film Awards сразу в двух номинациях — как лучший документальный фильм и лента на иностранном языке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт премии.
В лонглисте обеих номинаций присутствуют по 10 фильмов.
Шортлисты опубликуют 18 января, а церемония награждения BAFTA (британского аналога "Оскара") состоится 18 февраля.
Напомним, что ранее "20 дней в Мариуполе" попал в два шортлисты премии "Оскар".
"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.
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