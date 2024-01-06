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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил две номинации на британскую премию BAFTA

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

bafta

Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова, "20 дней в Мариуполе", попал в длинный список британской премии BAFTA Film Awards сразу в двух номинациях — как лучший документальный фильм и лента на иностранном языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт премии.

В лонглисте обеих номинаций присутствуют по 10 фильмов.

Шортлисты опубликуют 18 января, а церемония награждения BAFTA (британского аналога "Оскара") состоится 18 февраля.

Напомним, что ранее "20 дней в Мариуполе" попал в два шортлисты премии "Оскар".

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.

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Гадка як у вас там короч дерьмо
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06.01.2024 22:38 Ответить
Дуже рекомендую подивитися цей док фільм. Він тяжкий, багато кадрів вже бачили у новинах, однак цю роботу треба подивитися по одній причині - аби ніколи, я підкреслюю, ніколи, не виникало бажання виправдати зепідра. Саме зепідр, як голова держави, винний у цій людській катастрофі, у цих десятках тисяч невинних смертей від рук рашистів. Бо він міг за тиждень-два принаймні попередити людей у прикордонних регіонах про необхідність евакуації, міг багато чого зробити, що зберегло б людські життя, а не зробив. Згідно кримінального кодексу України, злочином є не тільки якась дія, а також злочином є бездіяльність. Саме бездіяльність зепідра напередодні війни стала головною причиною трагедії Маріуполя та інших українських міст.
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06.01.2024 23:11 Ответить
Якби HMS Defender не зас*яв плити в Маріуполь цього фільма могло і не бути, впринципі!
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07.01.2024 00:00 Ответить
"30 дней в Бахмуте" ("20 дней в Мариуполе" - 2 сезон)...
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07.01.2024 01:38 Ответить
 
 