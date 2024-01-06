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Бизнесмен Долинский – Минобороны: У нас есть возможность уже поставить ВСУ 300 новых пикапов по почти себестоимости. Предлагаем сделать контракт без коррупционной составляющей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пікап

Бизнесмен и инвестор Денис Долинский сообщил Минобороны, что может поставить для сил обороны 300 новых пикапов по себестоимости от 25.950 евро до 29.500 евро. При этом Минобороны объявило тендер на закупку пикапов по 45 тыс. дол. Он предлагает Минобороны заключить контракт без коррупционной составляющей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемое Министерство обороны!

Официально заявляю, что у нас есть возможность уже поставить в ряды ВСУ – 300 новых пикапов по почти себестоимости без коррупционных составляющих, напрямую с завода производителя и склада в ЕС!

Также еще около 1-2 тыс новых пикапов в течение года можем законтрактовать!

При увеличении количества сможем думаю договориться с заводом о еще большей скидке!

Цена новых пикапов:

66 шт × Mitsubishi L200 GLX 4×4 Double Cab Pick-up - 28.350,00 €

43 шт × Mitsubishi L200 GL 4x4 Double Cab Pick-up - 25.950,00 €

188 шт × Nissan Navara 4x4 - 2.5D Double Cab Pick-up - 25.950,00€

25 шт x Toyota HiLux 2.4 D L Double Cab Pick-up – 29.500,00

Цены гораздо ниже, чем вы объявили в тендере в 45000$!

И ниже всех, кто может предложить на рынке данные комплектации и наличие!

Понимаем, что многие посредники и "прилипалы" бегают по миру и ищут как договориться с дилерами завысить цену, чтобы украсть у армии!

Поэтому публично предлагаем сделать вам контракт без коррупционной составляющей и обеспечить наших защитников транспортом!" - сообщил Долинский.

Бизнесмен Долинский – Минобороны: У нас есть возможность уже поставить ВСУ 300 новых пикапов по почти себестоимости. Предлагаем сделать контракт без коррупционной составляющей 01
Бизнесмен Долинский – Минобороны: У нас есть возможность уже поставить ВСУ 300 новых пикапов по почти себестоимости. Предлагаем сделать контракт без коррупционной составляющей 02
Бизнесмен Долинский – Минобороны: У нас есть возможность уже поставить ВСУ 300 новых пикапов по почти себестоимости. Предлагаем сделать контракт без коррупционной составляющей 03
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Топ комментарии
+71
"Пропонуємо зробити контракт без корупційної складової"

Скоро татаров пришле чортів "з обвинувальним у держзраді" за таку нахабну пропозицію.
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06.01.2024 22:56
+58
то це ж відкритий плювок прямо в рило янелоху...
і це побачуть єс та сша...
а він просить 300 ярдів дати йому!!!
а він міняти цю свою писдоту не хоче, так і сказав на пресконференції, НЕБУДУ!!!
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06.01.2024 23:06
+47
я як же тоді готелі на узбережжі Адріатичного моря?
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06.01.2024 23:00
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Натравлять на людину ТЦК.
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06.01.2024 23:35 Ответить
Чому ви вирішили, що він ухилянтишка?
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07.01.2024 01:42 Ответить
Нащо на фронті нові авто? Чи це для тцк-, яких ображали і типу відкупні...
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06.01.2024 23:35 Ответить
Як дивно і чітко фамілія співпадає з розумовими здібностями, Довбенко!
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07.01.2024 07:04 Ответить
Мав змогу слухати на НВ як волонтер не може дочекатись замовлених шибок для побитих від хвилі авто.
Як перекупи на олх підіймають ціни, знаючи що кордон блокують.
Знаю що маринують по три доби в потязі до відправки, а потім ще 30-40 км добирайтесь як завгодно.
Але вам щось в мойї аватарці не заходить..
Відчуваю високий інтелектуальні здібності, безумовно.
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07.01.2024 07:59 Ответить
Бізнесмен Долинський - Міноборони: У нас є можливість вже поставити ЗСУ 300 нових пікапів по майже собівартості. Пропонуємо зробити контракт без корупційної складової
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні


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06.01.2024 23:36 Ответить
"Ти шо з глузду з'їхав чи шо?" (с)
20к відкату на кожному пікапі самі себе не зароблять.
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06.01.2024 23:37 Ответить
Фраза "без корупційної складової" звучить так само, як "без офісу преЗЕдента".
Це може бути розцінено, як заклик до замаху на офісно-преЗЕдентську владу ...
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06.01.2024 23:42 Ответить
Це може бути розцінено як спроба повалення конституційної влади в умовах військового стану.
Експертиза проводиться, СБУ та ДБР вже вивчають питання
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07.01.2024 13:42 Ответить
А как же откаты? Пока одни украинцы на фронте истекают кровью, чинуши и мусора в тылу изо всех сил гребут бабло, как в последний раз.
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06.01.2024 23:44 Ответить
Мені не зрозуміло, чому МО не може напряму закупити пікапи у виробника, а виставляє це на тендер в Україні.
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06.01.2024 23:53 Ответить
Щоб була поокладка,з відкатом всім!
Від зезидента до клерків у міністерствах.
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07.01.2024 01:38 Ответить
"вєчєр пєрєстайот бить томним"
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06.01.2024 23:57 Ответить
Чудова ідея, ціна по собівартості.
І все без рішал...
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07.01.2024 00:30 Ответить
Оце так днище)))))))))))))))))))))
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07.01.2024 00:42 Ответить
Для фронту нові пікапи не потрібні,бо це "расходняк"..Чергова оборутка від зелених підарів..
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07.01.2024 00:57 Ответить
потрібні всі, і нові, і не нові. ви трохи не уявляєте собі масштабів потреби.
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07.01.2024 01:45 Ответить
А як же офшори зе і його посіпак?!
А хто буде депутангів підгодовувавти?!
Ні! Дать зе от ті 300 лярдів на мародьорку! Терміново!
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07.01.2024 01:37 Ответить
Тобто, цей добродій пропонує МО жити на одну зарплату в 200-300 грн/міс, а за що ж вони будуть вілли і готелі купувати - це явна ЗРАДА-ЗРАДОНЬКА!
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07.01.2024 02:06 Ответить
Нічого не змінюється! Білі прийшли грабували, вбивали. Червоні з Чорними прийшли теж вбивали, грабували. Шоколадні вони також ніби то грабували. За ними прийшли ЗЕлені українофоби- корупціонери і теж почали грабувати і навіть під час війни, притому зовсім похерили суверенітет і територіальну цілісність України. І нічого не роблять проти того що прийшли і теж почали грабувати і вбивати їх колишні друзі прокляті три-колорові кацапи -окупанти фашиста )(уйла. Ну і куди і під кого простому Українцю податися? Дійсно настала пора щоб разом з усіма українськими патріотами, націоналістами, учасниками і ветеранами війни, активістами, волонтерами.... жорстко присікти таку злодійкувату анти-україську владу можновладців з грабіжників ЗЕбілів - корупціонерів. Так Українська влада повинна бути не з продажних злодюг із "Слуг , вона повинна бути тільки народною некорумпованою і проукраїнською.
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07.01.2024 06:20 Ответить
В США, на аукционе, можно за 7-10. 000$ взять джип с минимальными повреждениями, растаможивание для ВСУ не нужно, ремонт у волонтёров, пару тысяч и месяц времени. Зачем новые авто, на фронте машина живёт недолго. Генералам и их ****** нужны новые авто ?
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07.01.2024 06:25 Ответить
Де ви такі розумні з придбаними для фронту машинами, агов?! Балабол.
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07.01.2024 07:08 Ответить
Я що власник авто бізнесу? Я купив в США Джип Вранглер за 7000 $, заплативши за розмитнення 10.000 $, а без розмитнення чим не машина для ЗСУ ?
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07.01.2024 08:07 Ответить
Підкажіть тоді будь ласка, як може МО без укладання договору за гривні придбати автомобіль з аукціонах в США? Які є законні підстави для цього? Та ще потім хочете повісити на волонтерів ремонт такої рухдяді.
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07.01.2024 13:29 Ответить
МО і Уряд можуть створити державне підприємство яке буде закуповувати потримані авто за кордоном. Але Умеров і Шмигаль цього не зроблять, тому що це знищить всю схему "закупівель". Без корупційної складової ця система працювати не може.
Когось відправляють на передок віддавати життя за державу, а в МО у тилу не береться за роботу, якщо в ній не закладений "відкат" 50-100%
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07.01.2024 13:51 Ответить
Смішно таке читати. Державне підприємство теж не зможе за гривні купляти якісь автомобілі з аукціонів у США, а потім ще організовувати їх доставку, а ще про волонтерів, котрі потым будуть ремонтувати цей хлам... Незалежно від того, що такі автівки не живуть довго на війні, краще щоб вони були нові, та не ламалися в самий непідходящий момент.
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10.01.2024 22:27 Ответить
Та генералам ті пікапи і нові нахер не потрібні, не їх рівень! А от "батькам-комбатам і комбригам" саме воно для того що ви написали! Бо возить ППЖ на старому корчі, якось воно не того!
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07.01.2024 14:11 Ответить
..где же зенелохи-боневтикы харчеваться будут, им без пропитания никак нельзя
наголосувалы, блин, на нашу голову Вырок-2019
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07.01.2024 07:36 Ответить
Ви що з ума зійшли, як тоді умарову поповнювати закордонні рахунки оп?
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07.01.2024 08:24 Ответить
Якщо купувати за собівартістю, прийдеться податок новий вводити «на корупцію».
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07.01.2024 08:26 Ответить
Ніхто з Вами контракт заключати не буде, коментарі правильні. Міноборони та зе -команда ще дбр та сбу на вас направлять. Ось побачите, чекаємо на реакцію.
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07.01.2024 08:42 Ответить
Оце попало міністерство! Не позаздриш, такий жирний шматок з-під носа тягнуть патріоти...
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07.01.2024 08:57 Ответить
Одного не розумію. Умеров же татарин. Невже серед них теж є крадії і хапуги? Якщо так, то чому Джемілєв з татарами не поставить його на місце? Чи це вже відрізаний "зеленими" шматок...
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07.01.2024 09:01 Ответить
Умеров це один із гаманців який тримає і фінансує їх кримськотатарський Меджеліс і автономію в Україні разом із Джемілєвим і Чубаровим.
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07.01.2024 13:59 Ответить
Скільки Херпідовці будуть наживтися на горі Україні? Де наші ДБР і НАБУ? Невже всі також до кінця позеленіли?
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07.01.2024 09:45 Ответить
А навіщо купувати з заводу ,коли п'ятирічних без кожі та рожі для генералів,можна купити в 2-3рази більше.Якщо на передові то ніхто не знає скільки він прослужить.
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07.01.2024 10:17 Ответить
Згоден з Олексійом Турчин! То обов'язково в "целофані"? А як що будуть п'ятирічні і в два, три рази більше?
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07.01.2024 11:06 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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07.01.2024 11:29 Ответить
Рік тому ліцо ОПи Притула анонсував покупку британських розвідмашин за певну ціну. Вони виявились втричі дорожчими чим при закупці Порохом. Корейки з МО купують як повелось ще з давніх давень -беруть ціни в магазині в Польщі, створюють прокладку, прокладка купує у виробника, а не в розніцу, включає маржу і перепродує МО. Корейкі тільки відсівають таких маркитантів, як заявник. Там все готово - є свої Фунти,Берлаги, Альхени і прочая.
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07.01.2024 11:34 Ответить
Смілива людина, вирішила оте зелене лайно без "законного" прибутку залишити, тож тепер... що? Ні нерухомості за кордоном не придбати, ні машинку для коханки, ні трусиків з брюліками для коханок... Це ж загроза національній безпеці!
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07.01.2024 11:42 Ответить
В МОУ без гешефта ніяк не можна..
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07.01.2024 13:24 Ответить
Чому у країни відсутній прозорий механізм висування недовіри владі та окремим суб'єктам чиновницьтва та іншої наволочі у владних гілках , нормальним буде також механізм заборони повернення до владних важелів для ціх субьектів....
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07.01.2024 13:31 Ответить
Скоро знайдуть переписку з росією на контракти і взагалі суцільну зраду. А народ поведеться. Це ж масмедіа та СБУ, а вонт не брешуть
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07.01.2024 17:25 Ответить
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