Бизнесмен Долинский – Минобороны: У нас есть возможность уже поставить ВСУ 300 новых пикапов по почти себестоимости. Предлагаем сделать контракт без коррупционной составляющей

Бизнесмен и инвестор Денис Долинский сообщил Минобороны, что может поставить для сил обороны 300 новых пикапов по себестоимости от 25.950 евро до 29.500 евро. При этом Минобороны объявило тендер на закупку пикапов по 45 тыс. дол. Он предлагает Минобороны заключить контракт без коррупционной составляющей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемое Министерство обороны!

Официально заявляю, что у нас есть возможность уже поставить в ряды ВСУ – 300 новых пикапов по почти себестоимости без коррупционных составляющих, напрямую с завода производителя и склада в ЕС!

Также еще около 1-2 тыс новых пикапов в течение года можем законтрактовать!

При увеличении количества сможем думаю договориться с заводом о еще большей скидке!

Цена новых пикапов:

66 шт × Mitsubishi L200 GLX 4×4 Double Cab Pick-up - 28.350,00 €

43 шт × Mitsubishi L200 GL 4x4 Double Cab Pick-up - 25.950,00 €

188 шт × Nissan Navara 4x4 - 2.5D Double Cab Pick-up - 25.950,00€

25 шт x Toyota HiLux 2.4 D L Double Cab Pick-up – 29.500,00

Цены гораздо ниже, чем вы объявили в тендере в 45000$!

И ниже всех, кто может предложить на рынке данные комплектации и наличие!

Понимаем, что многие посредники и "прилипалы" бегают по миру и ищут как договориться с дилерами завысить цену, чтобы украсть у армии!

Поэтому публично предлагаем сделать вам контракт без коррупционной составляющей и обеспечить наших защитников транспортом!" - сообщил Долинский.





