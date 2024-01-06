Число раненых в результате ракетного удара по Покровскому району возросло до 10, - ОВА

Число раненых в результате ракетного удара по Покровскому району возросло до 10 человек, спасательная операция продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире общенационального марафона руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил: "11 человек погибли и 10 ранены в результате удара по Покровскому району.

Среди погибших – 5 детей от 3 до 17 лет.

В Покровске и Ровно продолжается спасательная операция".

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