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обстрел (20144) ранение (3239) Покровск (83)

Число раненых в результате ракетного удара по Покровскому району возросло до 10, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровськ

Число раненых в результате ракетного удара по Покровскому району возросло до 10 человек, спасательная операция продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире общенационального марафона руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил: "11 человек погибли и 10 ранены в результате удара по Покровскому району.

Среди погибших – 5 детей от 3 до 17 лет.

В Покровске и Ровно продолжается спасательная операция".

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все мы знаем почему нет постов под этой новость...
напишу за всех...
молчаливая ненависть к свиноцабакам...!!!
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07.01.2024 00:14 Ответить
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07.01.2024 07:42 Ответить
 
 