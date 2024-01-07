Игнат не подтвердил информацию о возможных перебоях с поставками ракет для Patriot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию The New York Times о том, что США не смогут долго обеспечивать Украине поставки ракет для Patriot.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Рада, передает Цензор.НЕТ.

Однако Игнат отметил, что из-за регулярных атак РФ Украина постоянно будет испытывать дефицит ракет. Он уточнил, что с такой интенсивностью боевых действий, которое было 29 декабря и 2 января, Украине нужно будет больше боеприпасов для ЗРК Patriot. С помощью этих систем ПВО мобильные огневые группы сбивают крылатые и баллистические российские ракеты.

"Дефицит ракет у нас был, есть и будет всегда. Россия атакует огромным количеством средств воздушного нападения. Это и дроны – до сотни иногда доходит за сутки – и ракеты. Поэтому наше высшее военно-политическое руководство обращается к партнерам, чтобы ту потребность, которая есть после какого-то периода, пополнять в Украине для отражения воздушного нападения", – пояснил спикер.

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Также он добавил, что на территории Украины нельзя накапливать большое количество ракет, ведь россияне могут их атаковать.

"Нам нужно постоянно пополнять те ракеты, которые мы тратим. Эта тема очень остро стоит. Делается все для того, чтобы мы были с защитой", – подытожил Игнат.

Перед тем в The New York Times появилась статья, в которой говорилось, что у США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет в Patriot из-за нехватки финансирования.