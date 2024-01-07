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боеприпасы (1937) ПВО (1478) Игнат (522) Patriot (95)

Игнат не подтвердил информацию о возможных перебоях с поставками ракет для Patriot

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

patriot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию The New York Times о том, что США не смогут долго обеспечивать Украине поставки ракет для Patriot.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Рада, передает Цензор.НЕТ.

Однако Игнат отметил, что из-за регулярных атак РФ Украина постоянно будет испытывать дефицит ракет. Он уточнил, что с такой интенсивностью боевых действий, которое было 29 декабря и 2 января, Украине нужно будет больше боеприпасов для ЗРК Patriot. С помощью этих систем ПВО мобильные огневые группы сбивают крылатые и баллистические российские ракеты.

"Дефицит ракет у нас был, есть и будет всегда. Россия атакует огромным количеством средств воздушного нападения. Это и дроны – до сотни иногда доходит за сутки – и ракеты. Поэтому наше высшее военно-политическое руководство обращается к партнерам, чтобы ту потребность, которая есть после какого-то периода, пополнять в Украине для отражения воздушного нападения", – пояснил спикер.

Читайте также: Игнат о планах РФ оборудовать X-32 кассетными боеприпасами: Это можно сделать с любой ракетой

Также он добавил, что на территории Украины нельзя накапливать большое количество ракет, ведь россияне могут их атаковать.

"Нам нужно постоянно пополнять те ракеты, которые мы тратим. Эта тема очень остро стоит. Делается все для того, чтобы мы были с защитой", – подытожил Игнат.

Перед тем в The New York Times появилась статья, в которой говорилось, что у США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет в Patriot из-за нехватки финансирования.
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Топ комментарии
+7
Не буде ніяких перебоїв... що за істерика.. ще ї петріотів більше ставати..
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06.01.2024 23:22
+6
Панове, не слухайте кацапську ІПСУ, всього буде в досталь. Головне вірити і працювати за для перемоги.
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06.01.2024 23:54
+3
Як вже збало це шашличне блдство. Тіктокери будьоного одне пздять, західні недопартнери інше, а ігнат пздить що йому наказують зєрьмаки. І головне що всі вони пздять людям переслідуючи різну мету.
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06.01.2024 23:26
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Не буде ніяких перебоїв... що за істерика.. ще ї петріотів більше ставати..
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06.01.2024 23:22 Ответить
Як вже збало це шашличне блдство. Тіктокери будьоного одне пздять, західні недопартнери інше, а ігнат пздить що йому наказують зєрьмаки. І головне що всі вони пздять людям переслідуючи різну мету.
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06.01.2024 23:26 Ответить
Ігнат речник в курсі...???
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06.01.2024 23:28 Ответить
Ну, Ігнат, давай ,кажи, збреши шо небудь , як завжди. Повтори шось таке тіпа такіж самі яйця тільки у профіль.
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06.01.2024 23:43 Ответить
Звернись ще до шайгу. Як він збиває дрони над кораблями чи ЗРК.
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07.01.2024 09:36 Ответить
Панове, не слухайте кацапську ІПСУ, всього буде в досталь. Головне вірити і працювати за для перемоги.
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06.01.2024 23:54 Ответить
Не робіть з Ігната абрістовіча. А то втече.))
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07.01.2024 00:00 Ответить
шавки виють - караван йде.
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07.01.2024 09:37 Ответить
Ігнат , професіонал у своїй справі і завжди , як правило , говорить правду ,
це моя особиста точка зору 😕
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07.01.2024 00:06 Ответить
Ігнат принципово нічого не підтверджує, навіть форму земної кулі
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07.01.2024 00:51 Ответить
Ігнат спростував інформацію The New York Times

Як?
Клацнув пальцями - і її неначе й не було?
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07.01.2024 01:05 Ответить
там нормально бабла заслали, і NYT, спираючись на "анонімні джерела в уряді" готують спростування заяви Ігната.
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07.01.2024 01:13 Ответить
Взагалі не раджу кричати про надання зброї,це дурість чи навмисно, питання риторичне.
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07.01.2024 01:19 Ответить
Ігнат часом не посередник, що все знає?🤣
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07.01.2024 02:39 Ответить
Тут двояко може бути. І дезінформацію Ігнат підкидує. Це війна. Не вір написаному, як мені колисьмалому сказали. Памятаю до тепер.
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07.01.2024 02:53 Ответить
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины, - Салливан .Салливан неработает на этою газетионку . Он советник по национальной безопасности .А газетионка ,пишит то кто больше платит.
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07.01.2024 11:22 Ответить
 
 