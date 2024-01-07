ВСУ готовят в Украине специалистов для 30 иностранных образцов военной техники, - Генштаб

Вооруженные силы Украины имеют возможность готовить на территории украинского государства специалистов для 30 иностранных образцов вооружения и военной техники (ВВТ).

Об этом начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран заявил в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем работу по расширению мероприятий подготовки на иностранные образцы ВВТ и на нашей территории. Эта работа осуществляется путем одновременной подготовки со специалистами украинских инструкторов, которые будут готовить специалистов на территории Украины. Уже есть возможность готовить специалистов на нашей территории для более 30-ти образцов ВВТ", - сказал он.

По его словам, ВСУ в следующем году продолжат эту работу.

Генерал-майор рассказал, что продолжительность этой подготовки определяется сложностью применения того или иного образца ВВТ.

"Как пример, номер обслуживания М777 155 мм готовится неделю, при условии направления на подготовку для переобучения бывшего артиллериста. А экипаж танка Abrams готовится почти два месяца", - заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генштаба ВС Украины.

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Отвечая на вопрос, есть ли отличия в профессионализме военных, прошедших подготовку за рубежом и готовившихся в Украине, Таран отметил, что подготовка украинских военнослужащих, подразделений, штабов в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров стандартизирована по всем "видам" боевой подготовки согласно программам, по которым ВСУ осуществляют подготовку на территории Украины.

"Это не касается только подготовки на современные иностранные образцы ВВТ. Поэтому главным отличием является то, что овладевать более 130 специальностями по применению, эксплуатации и ремонту иностранных образцов ВВТ наши специалисты могут только в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров", - рассказал он.