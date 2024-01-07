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Новости За рубежом
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Президент Евросовета Мишель досрочно уходит с должности, чтобы принять участие в выборах в Европарламент, - бельгийские СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении досрочно покинуть занимаемую должность и присоединиться с июня к бельгийской либеральной партии MR - Mouvement Réformateur (Реформисткое Движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью бельгийским СМИ.

В связи с озвученным решением Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда истечет его мандат.

"В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предвидеть это и принять решение о преемнике", - сказал он в интервью De Standaard, Le Soir и La Libre.

Вместе с тем, Мишель не уточнил, какую роль он хочет выполнять в Европейском парламенте. "Я хочу служить там, где могу быть полезен. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", - сказал он.

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Отмечается, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая в тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этот промежуток времени придется на президенство Венгрии, в которой кресло премьер-министра занимает Виктор Орбан. В то же время окончательное решение, кто конкретно займет должность президента Евросовета примут лидеры стран-членов ЕС.

Реформистское движение (фр. Mouvement Réformateur, MR) — либеральная франкоязычная политическая партия в Бельгии.

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Топ комментарии
+4
Тепер російський агент Орбан очолить Єврораду, ось це так підісрав Мішель.
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07.01.2024 00:49
+1
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 00:53
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Тепер російський агент Орбан очолить Єврораду, ось це так підісрав Мішель.
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07.01.2024 00:49 Ответить
Так.
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07.01.2024 02:56 Ответить
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 00:53 Ответить
Ринок завжди правий і ставить все на свої місця.
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07.01.2024 05:24 Ответить
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07.01.2024 09:46 Ответить
А чого ж не наступного року, не потім якось? Без розлогих обговорень та консультацій?
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07.01.2024 01:02 Ответить
Що таке? Щурі розбігаються?
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07.01.2024 02:23 Ответить
Чи Міша чи Сеня один хрін м*якотілі.
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07.01.2024 05:26 Ответить
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 09:49 Ответить
Голобородько следом...поставим Резникова...😁😁
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07.01.2024 10:05 Ответить
 
 