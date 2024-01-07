Президент Евросовета Мишель досрочно уходит с должности, чтобы принять участие в выборах в Европарламент, - бельгийские СМИ

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении досрочно покинуть занимаемую должность и присоединиться с июня к бельгийской либеральной партии MR - Mouvement Réformateur (Реформисткое Движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью бельгийским СМИ.

В связи с озвученным решением Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда истечет его мандат.

"В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предвидеть это и принять решение о преемнике", - сказал он в интервью De Standaard, Le Soir и La Libre.

Вместе с тем, Мишель не уточнил, какую роль он хочет выполнять в Европейском парламенте. "Я хочу служить там, где могу быть полезен. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", - сказал он.

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Отмечается, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая в тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этот промежуток времени придется на президенство Венгрии, в которой кресло премьер-министра занимает Виктор Орбан. В то же время окончательное решение, кто конкретно займет должность президента Евросовета примут лидеры стран-членов ЕС.

Реформистское движение (фр. Mouvement Réformateur, MR) — либеральная франкоязычная политическая партия в Бельгии.

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