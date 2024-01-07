Ночью 7 января Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и ударных дронов в ряде областей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 7 января Воздушные силы ВСУ обнародовали информацию об опасности ударов баллистическими ракетами и ударными дронами по ряду областей Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Киевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие".
Позже добавилось такое сообщение: "Вражеские БПЛА движутся из Киевской области в направлении Винницкой области. Также угроза для Хмельнитчины!"
Затем в ВС подчеркнули: "Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!"
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Загроза балістики і аеродинаміки?