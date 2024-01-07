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Ночью 7 января Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и ударных дронов в ряде областей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Ночью 7 января Воздушные силы ВСУ обнародовали информацию об опасности ударов баллистическими ракетами и ударными дронами по ряду областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Киевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие".

Позже добавилось такое сообщение: "Вражеские БПЛА движутся из Киевской области в направлении Винницкой области. Также угроза для Хмельнитчины!"

Затем в ВС подчеркнули: "Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!"

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повідомляють про загрозу балістики та ударних дронів
Загроза балістики і аеродинаміки?
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07.01.2024 01:23 Ответить
Если "фокера" или "мессера" завалить - это вторая, а если что-то достать - это первая!
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07.01.2024 03:19 Ответить
Ворожі БПЛА рухаються з Київщини на Вінницю. Курва, а до Київщини їх на потязі привезли та запустили?
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07.01.2024 10:09 Ответить
 
 