Байден в первом предвыборном выступлении резко осудил Трампа и напомнил о штурме Капитолия

В первом выступлении своей предвыборной кампании 2024 года президент Джо Байден резко осудил своего предполагаемого оппонента Дональда Трампа, сказав, что демократия и основные свободы Америки окажутся под угрозой, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Президент Байден выступал в пятницу, 5 января, в окрестностях Филадельфии в своем родном штате Пенсильвания.

"Сегодня мы здесь, чтобы ответить на самый важный вопрос: является ли демократия все еще "священным делом" Америки?" – цитировал в выступлении Байден фразу первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Это не риторический, академический или гипотетический (вопрос). Является ли демократия все еще "священным делом" Америки, является самым актуальным вопросом нашего времени. И это суть выборов 2024 года", - подчеркнул Байден, обращаясь к избирателям.

В своем выступлении Байден вспоминал штурм Капитолия сторонниками тогда еще президента Дональда Трампа, которые 6-го января 2021 после выступления Трампа перед своими сторонниками пытались сорвать формальное признание избранного президента Джо Байдена. Трамп утверждал, что выборы были сфальсифицированы и призвал их не признавать, после чего часть людей пошла в здание Конгресса.

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"Впервые в нашей истории мятежники пришли остановить мирную передачу власти в Америке, разбивая окна, уничтожая дверь, нападая на полицию", – напоминал об этих событиях Байден.

В своей речи Байден заявил, что Трамп готов помиловать этих мятежников, если придет к власти. А если проиграет выборы, то снова может объявить выборы "сфальсифицированными".

"Кампания Дональда Трампа это о нем, а не об Америке, не о вас. Кампания Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы прийти к власти", – добавил Байден.

Он сказал, что Трамп провалил основной экзамен американских лидеров – доверять людям выбор избранных должностных лиц и выполнять их решения.

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