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Байден (2383) Трамп (3348)

Байден в первом предвыборном выступлении резко осудил Трампа и напомнил о штурме Капитолия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,трамп

В первом выступлении своей предвыборной кампании 2024 года президент Джо Байден резко осудил своего предполагаемого оппонента Дональда Трампа, сказав, что демократия и основные свободы Америки окажутся под угрозой, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Президент Байден выступал в пятницу, 5 января, в окрестностях Филадельфии в своем родном штате Пенсильвания.

"Сегодня мы здесь, чтобы ответить на самый важный вопрос: является ли демократия все еще "священным делом" Америки?" – цитировал в выступлении Байден фразу первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Это не риторический, академический или гипотетический (вопрос). Является ли демократия все еще "священным делом" Америки, является самым актуальным вопросом нашего времени. И это суть выборов 2024 года", - подчеркнул Байден, обращаясь к избирателям.

В своем выступлении Байден вспоминал штурм Капитолия сторонниками тогда еще президента Дональда Трампа, которые 6-го января 2021 после выступления Трампа перед своими сторонниками пытались сорвать формальное признание избранного президента Джо Байдена. Трамп утверждал, что выборы были сфальсифицированы и призвал их не признавать, после чего часть людей пошла в здание Конгресса.

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"Впервые в нашей истории мятежники пришли остановить мирную передачу власти в Америке, разбивая окна, уничтожая дверь, нападая на полицию", – напоминал об этих событиях Байден.

В своей речи Байден заявил, что Трамп готов помиловать этих мятежников, если придет к власти. А если проиграет выборы, то снова может объявить выборы "сфальсифицированными".

"Кампания Дональда Трампа это о нем, а не об Америке, не о вас. Кампания Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы прийти к власти", – добавил Байден.

Он сказал, что Трамп провалил основной экзамен американских лидеров – доверять людям выбор избранных должностных лиц и выполнять их решения.

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Топ комментарии
+24
ну... у вас трохи каша в голові, бо порівнювати 19 лютого 2014 в Україні і те, що було в Капітолії - як кругле з червоним. Причини, мотиви, діючі сторони...
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07.01.2024 02:37
+10
обое рябое. Что для нас хуже, даже не знаю.
Может выберут все же кого-то 3-го и нормального.
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07.01.2024 01:40
+9
Для вас кацапських тролів напевно Трамп покраще буде бо він закоханий у смердючу під.орашку, а от для нас Українців Дядько Джо зробив доволі багато, і саме через те залишиться Президентом як мінімум один строк!
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07.01.2024 07:31
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Если бы не республиканцы демократы до сих пор жили бы одной дружной семьёй с афроамериканцами
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07.01.2024 07:38 Ответить
Я колись спитав у місцевого колеги, чому на Півдні чорні набагато спокійніші.
Він відповів що на Півдні народ просто вміє з чорними поводитися.
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07.01.2024 07:52 Ответить
трамп - це американський кім чен ир, самозакоханий тупий самодур
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07.01.2024 07:40 Ответить
Самодур Трамп отсыпал Украине джавелинов и ввел санкции против северных потоков, а демократ Обама в14-м году запретил продажу Украине любого вооружения американского производства
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07.01.2024 07:47 Ответить
100 джавелінів! Круто.

Тільки чому ви порівнюєте з Обамою, а не Байденом? Скільки Байден передав зброї Україні, а скільки Трапм? Чи, по-вашому, це Обама балотується на виборах президента у цьому році?
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07.01.2024 10:03 Ответить
А чому зараз сказали, що не будуть використовувати залишок 4.5млрд на зброю?
Будуть чекати поки Конгрес надасть нових грошей
По факту можна сказати, що з виділених грошей Конгресом 25.5млрд, Байден не скористався десь 6млрд.

То може Конгрес надає зброю Україні, а Байден просто виконавець?
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07.01.2024 11:17 Ответить
Ви хочете, щоб я вам пояснив роботу державних органів США? То ви звернулися не за адресою.

Я лише сказав, що порівнювати 100 джавелінів і десятки мрлд доларів - це як порівнювати х з пальцем.
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07.01.2024 12:01 Ответить
Якщо не можете пояснити, то не треба - а то ще не навмисно введете в оману.

Тоді по фактам, Конгрес надав, та не використав Байден
2022 PDA 11млрд - "згоріло" 1.6млрд, Байден не підписав до закінчення фінроку
2023 PDA 14.5млрд - "завищили" ціну на 6млрд, після того як республіканці знайшли влітку, то ці кошти не були використані до кінці фінроку. Зараз залишок 4.5млрд
2022-2023 USAI 20млрд - контратки заключили тільки на 10млрд, з поставками після 2025 року
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07.01.2024 12:11 Ответить
Як це співвідноситься зі 100 джавелінами, наданими Трампом?
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07.01.2024 12:23 Ответить
"порівнювати 100 джавелінів і десятки мрлд доларів - це як порівнювати х з пальцем"
не правильно порівнювати, тому що в одному випадку були надані повноваження та гроші Конгресом, а в іншому ні, або значно менше

правильно порівнювати, на скільки відсотків скористались наданими повноваженнями та грошима
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07.01.2024 12:54 Ответить
Ок, до чого ви ведете? Що Байден ворог України, а Трамп друг? Чи навпаки? Чи обидва вороги?
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07.01.2024 13:02 Ответить
Трамп такие "санкции" ввёл против Северных потоков, что с 6% готовности СП-2 в 2016 году он оказался построен на 95% в 2021 году!
А с Джавелинами ещё смешнее: под самый конец каденции Обамы Конгресс утвердил поставку их в Украину. И тут пришёл Трамп и заморозил всю помощь до тех пор, пока Украина не создаст уголовку против Байдена-младшего! Поднялся большой хай, Трамп получил первый импичмент и был вынужден разморозить поставку. Вот так Джавелины попали в Украину - не благодаря Трампу, а вопреки!
Но причинно-следственные связи же у нас никто не устанавливает! Что подтвердили наши выборы 2019 года...
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07.01.2024 10:19 Ответить
Дуже вірно відзначено - Трампа примусили грати за правилами.
Це набагато краще ніж Байдена, за якого все вирішують закулісні ляльководи.
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07.01.2024 10:43 Ответить
Кажете, закулісні ляльководи? А детальніше можна?
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07.01.2024 16:05 Ответить
Там я вище відсилав до статті у WP про наїзд Обами та Аксельрода.
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07.01.2024 18:44 Ответить
Зелені рептілоїди з Нібіру?!
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07.01.2024 18:49 Ответить
Сенатори.
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07.01.2024 19:51 Ответить
а байдена чого не примушують грати за правилами?
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07.01.2024 23:52 Ответить
За нього вже і так грають.
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08.01.2024 00:49 Ответить
Пнх, ватнік!
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11.01.2024 09:59 Ответить
Если б не республиканцы то господин Байден вполне мог выглядеть ещё более загорелым чем Обама
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07.01.2024 07:43 Ответить
А демократ Байден торжественно на камеру подписал лендлиз, а когда чернила высохли все перепутал и подтер этой бумажкой свою жопу
Поэтому по ленд-лизу не поступило даже одной стреляной гильзы
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07.01.2024 07:53 Ответить
Выборы , выборы , выборы
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07.01.2024 08:37 Ответить
За кого голосовать будем?
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07.01.2024 08:47 Ответить
Ви - ну точно не за Трампа.
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07.01.2024 08:56 Ответить
Російський електорат Трампа

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07.01.2024 09:02 Ответить
А оце називається - розповсюдження російських наративів. Підсвідоме, що ще гірше.
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07.01.2024 09:06 Ответить
Це фільм часів СРСР, в який в той час входила і УРСР.
Фільм прикольний. Не хочеш попрацювати?
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07.01.2024 12:35 Ответить
Я з цього фільму можу з десяток цитат накидати. Але не хочу і вам не рекомендую. Не надо федя, не надо.
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07.01.2024 13:08 Ответить
Я, з двацяток.
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07.01.2024 13:10 Ответить
Бачу, пані (чи тепер уже пан?) знову загубила ліки. Пані хоче в черговий деактив?
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07.01.2024 15:08 Ответить
Если бы оба этих старика были порядочными с остатками совести и разума - оба бы прекратили цепляться за власть и пошли бы на пенсию.
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07.01.2024 08:58 Ответить
В мене теж виникло подібне питання. Невже в США немає молодших політиків, вартих посади президента?
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07.01.2024 09:35 Ответить
У демократів - одни фріки. У республіканців - Ніккі Хейлі.
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07.01.2024 09:42 Ответить
то чого республіканці так вчепились за Трампа? Хіба їм не зрозуміло, що Хейлі автоматично виграє вибори однозначно, а Трамп токсичний і у нього шансів менше? Хейлі могла б нарешті повернути все, як і було завжди - республіканці яструби, а демократи - обами, а так Трамп перетворює республіканців на пародію демократів...
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07.01.2024 09:58 Ответить
Це і для мене загадка. Згідно з останніми опитуваннями (яким я, чесно, не дуже довіряю) Трамп переважає Байдена з різницею на 2%, Хейли переважає Байдена на 7%.
Два відсотки можна вкинути вночі, сім відсотків змахлювати неможливо.
Скоріш за все на Трампа зараз працює образ жертви.
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07.01.2024 10:01 Ответить
у вас нет соревнований между хейли и трампом? здравомыслящие люди выбрали бы ее и как все чудесно устроилось бы... но нет, вцепились в того трампа мертвой хваткой
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07.01.2024 23:56 Ответить
Верховный Суд США по Трампу пройдет 5 марта... пасодють или нет? Скорее всего да..., поскольку рыжий идиот попал канкретна со штурмом Капитолия... осталось штурмануть Статую Свободы 💲💰🗽,доллары Пыня прислал ...😁
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07.01.2024 09:33 Ответить
Більшість суддів Верховного Суду США призначено республіканськими президентами. 4 із 9 - призначено персонально Трампом.

Тому ваші прогнози не мають під собою підстав. Хоча я б хотів, щоб вони збулися.
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07.01.2024 10:08 Ответить
До речі, це той же самий Верховний Суд що у 2019 відмовився брати до розгляду справу про визнання виборів сенаторів у Джорджії недійсними через маніпуляції.
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07.01.2024 11:22 Ответить
Трамп призначив трьох судей - Gorsuch, Kavanaugh, Barrett.
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07.01.2024 11:24 Ответить
Так, дивився в укр. вікіпедії. В англійський мова дійсно йде про трьох.
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07.01.2024 12:03 Ответить
Чому рудий додік ще не сидить у в'язниці, а ходить та гавкає?

Невже американська Феміда не може з ним впоратися? Що взагалі відбувається ?
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07.01.2024 09:52 Ответить
Відбувається те що Гарланд за командою від ляльководів Байдена тягнув з кримінальним обвинуваченням три роки, щоб пік справи прийшовся напередодні виборів. Цей час настав.
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07.01.2024 10:04 Ответить
Поясніть, будь-ласка, чому ви за Трампа. Вам пох на Україну, чи ви знаєте щось таке, чого не знаємо ми? Поділіться, пліз.
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07.01.2024 10:10 Ответить
Ну дивні ж люди. Звідки взяли що я за Трампа? Я за нього жодного разу не голосував. Я за Клінтон голосував зціпивши зуби, бо вважав (і вважаю) Трампа не підходящим до президентства за багатьма причинами, включно з повним невіглаством і наївністю щодо міжнародної політики взагалі і України конкретно.
Я вам скажу проти чого я проти.
Я проти, щоб суду оголошувати будь кого злочинцем. Я проти організованого переслідування по висмоктаним з пальця причинам. Я проти махінацій на виборах. Я проти безпринципної пропаганди і правила "він падлюка, але він наша падлюка."
Я також проти втягнення українців у внутрішню політику США, тому що це може спровокувати негативні наслідки, як уже було під час невдалої ставки на Клінтон у 2016му.
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07.01.2024 10:29 Ответить
мы вообще не втягиваемся. Просто от того кого выберут американцы, может зависеть, будет ли Украина на карте мира. И нам на это как-то не по фиг
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07.01.2024 23:58 Ответить
Я ж вам вже казала, що не спілкуюсь з трампістами.

У вас що, проблеми з психікою, чи що? Як можна було голосувати за Клінтон, як ви тут постійно кажете, а на Цензорі тягнути за трампона, як тоді, так і зараз. Неадекватна поведінка та кількість коментарів у темах про трампа доводить, що ви ку-ку та на зарплаті. Бо безкоштовно так тролити ніхто не буде.
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07.01.2024 10:34 Ответить
Див. мій коментар вище щодо "тагнути за Трампа."
Якщо хто вже і неадекватний то це ті хто сьогосекундну політичну доцільність ставить вище принципів цивілізованої поведінки і права.
Потім вони не розуміють, чому щось пішло не так (наприклад наїзд Трампа на Зеленського) у 2018мую)
Вчіться же хоч на своїх помилках, я вже мовчу про чужі.
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07.01.2024 10:40 Ответить
цікаво, чому це не хочуть оприлюднюувати
під приводом, що бояться за інформатора
https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=750
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07.01.2024 11:25 Ответить
більше подробиць
https://youtu.be/TyJU_FDoakU?t=511
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07.01.2024 11:33 Ответить
Хто зна. Там взагалі чорті що відбувається. Оце недавно в Білому Домі в захищеній зоні знайшли пакет кокаїну. Хтось на столі забув. Шукали, шукали, ну ніяк не зрозуміють, хто кокаїн приніс через п'ять рядів охорони, 100500 камер, хімічні аналізатори повітря, і всі апарати МРТ.
Обличчя протестанів 6го січня розпізнали на камерах і викотили сотні кримінальних справ.
А пакет кокаїну так і лишається загадкою природи.

Official Statement on the Investigation of a Substance Found in the White House
Published By
U.S. Secret Service Media Relations
Published Date
2023-07-13
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07.01.2024 11:46 Ответить
була така історя...

мабуть підкинули
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07.01.2024 12:13 Ответить
Чому ви лізете з коментарями про внутрішні справи США, у яких нічого не розумієте?
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07.01.2024 11:25 Ответить
Vедана ! Ти штолє?
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07.01.2024 11:34 Ответить
Що, одна пряма звивина не працює?
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07.01.2024 11:49 Ответить
Шо, відьма, скучила за мною?

Що таке «звивина»?
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07.01.2024 12:22 Ответить
пані Ведана з канади. 100 років її уже не чув
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07.01.2024 12:03 Ответить
Скажу по секрету, тільки никому не кажіть: пані Вагіна з Канади змінила стать і зараз трампить під чоловічим ніком.
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07.01.2024 14:13 Ответить
Альо, Голлівуд, чому досі не зняли фільм про преза, якиі підбурював на захоплення влади, сценарій готовий
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07.01.2024 10:14 Ответить
У Трампа зараз два варіанти - або він веде її ЗАГС стає президентом, або вона його до прокурора сідає в тюрму до кінця життя. Людей з такою життєвою дилемою навіть близько не можна підпускати до виборів президента, бо захопивши владу, вони її вже не віддадуть, для них це буде питання життя чи смерті.
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07.01.2024 10:17 Ответить
Я б не лив тут лайно на Трампа, вже один клован догавкався, що двопартійної підтримки немає.
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07.01.2024 11:27 Ответить
Ну звісно, Трамп почитає коментарі на цензорі і "обідиться".

Люди можуть писати що завгодно, але на рівні держви втручання не має бути.
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07.01.2024 12:06 Ответить
Трамп то і не читає, але впевнений, його помічники відслідковують негатив по різних країнах. Беруть рейтингові видання та складають аналітику. А якщо вже й на рівні держави втручання...
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07.01.2024 12:16 Ответить
Байден лучше бы выполнил свою же предвыборную программу : "при его правлении с ху.лом будет покончено". Президентский срок подходит к концу , ху.ло на месте, напало на Украину. Байден ОТКАЗАЛ в поставках оружия по Закону о Ленд Лизе. Поэтому , слушать тупую болтовню этого маразматика не имеет смысла. Не видать ему второго срока, место Байдена на свалке Истории.
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07.01.2024 11:58 Ответить
вівці, що просрали Україну в 2019, дають поради США, пздц канава, ви навіть у зе-гною всі лохи та тряпки.
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07.01.2024 14:19 Ответить
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