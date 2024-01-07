Байден в первом предвыборном выступлении резко осудил Трампа и напомнил о штурме Капитолия
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В первом выступлении своей предвыборной кампании 2024 года президент Джо Байден резко осудил своего предполагаемого оппонента Дональда Трампа, сказав, что демократия и основные свободы Америки окажутся под угрозой, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Президент Байден выступал в пятницу, 5 января, в окрестностях Филадельфии в своем родном штате Пенсильвания.
"Сегодня мы здесь, чтобы ответить на самый важный вопрос: является ли демократия все еще "священным делом" Америки?" – цитировал в выступлении Байден фразу первого президента США Джорджа Вашингтона.
"Это не риторический, академический или гипотетический (вопрос). Является ли демократия все еще "священным делом" Америки, является самым актуальным вопросом нашего времени. И это суть выборов 2024 года", - подчеркнул Байден, обращаясь к избирателям.
В своем выступлении Байден вспоминал штурм Капитолия сторонниками тогда еще президента Дональда Трампа, которые 6-го января 2021 после выступления Трампа перед своими сторонниками пытались сорвать формальное признание избранного президента Джо Байдена. Трамп утверждал, что выборы были сфальсифицированы и призвал их не признавать, после чего часть людей пошла в здание Конгресса.
"Впервые в нашей истории мятежники пришли остановить мирную передачу власти в Америке, разбивая окна, уничтожая дверь, нападая на полицию", – напоминал об этих событиях Байден.
В своей речи Байден заявил, что Трамп готов помиловать этих мятежников, если придет к власти. А если проиграет выборы, то снова может объявить выборы "сфальсифицированными".
"Кампания Дональда Трампа это о нем, а не об Америке, не о вас. Кампания Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы прийти к власти", – добавил Байден.
Он сказал, что Трамп провалил основной экзамен американских лидеров – доверять людям выбор избранных должностных лиц и выполнять их решения.
Пожалуйста, подождите...
Він відповів що на Півдні народ просто вміє з чорними поводитися.
Тільки чому ви порівнюєте з Обамою, а не Байденом? Скільки Байден передав зброї Україні, а скільки Трапм? Чи, по-вашому, це Обама балотується на виборах президента у цьому році?
Будуть чекати поки Конгрес надасть нових грошей
По факту можна сказати, що з виділених грошей Конгресом 25.5млрд, Байден не скористався десь 6млрд.
То може Конгрес надає зброю Україні, а Байден просто виконавець?
Я лише сказав, що порівнювати 100 джавелінів і десятки мрлд доларів - це як порівнювати х з пальцем.
Тоді по фактам, Конгрес надав, та не використав Байден
2022 PDA 11млрд - "згоріло" 1.6млрд, Байден не підписав до закінчення фінроку
2023 PDA 14.5млрд - "завищили" ціну на 6млрд, після того як республіканці знайшли влітку, то ці кошти не були використані до кінці фінроку. Зараз залишок 4.5млрд
2022-2023 USAI 20млрд - контратки заключили тільки на 10млрд, з поставками після 2025 року
не правильно порівнювати, тому що в одному випадку були надані повноваження та гроші Конгресом, а в іншому ні, або значно менше
правильно порівнювати, на скільки відсотків скористались наданими повноваженнями та грошима
А с Джавелинами ещё смешнее: под самый конец каденции Обамы Конгресс утвердил поставку их в Украину. И тут пришёл Трамп и заморозил всю помощь до тех пор, пока Украина не создаст уголовку против Байдена-младшего! Поднялся большой хай, Трамп получил первый импичмент и был вынужден разморозить поставку. Вот так Джавелины попали в Украину - не благодаря Трампу, а вопреки!
Но причинно-следственные связи же у нас никто не устанавливает! Что подтвердили наши выборы 2019 года...
Це набагато краще ніж Байдена, за якого все вирішують закулісні ляльководи.
Поэтому по ленд-лизу не поступило даже одной стреляной гильзы
Фільм прикольний. Не хочеш попрацювати?
Два відсотки можна вкинути вночі, сім відсотків змахлювати неможливо.
Скоріш за все на Трампа зараз працює образ жертви.
Тому ваші прогнози не мають під собою підстав. Хоча я б хотів, щоб вони збулися.
Невже американська Феміда не може з ним впоратися? Що взагалі відбувається ?
Я вам скажу проти чого я проти.
Я проти, щоб суду оголошувати будь кого злочинцем. Я проти організованого переслідування по висмоктаним з пальця причинам. Я проти махінацій на виборах. Я проти безпринципної пропаганди і правила "він падлюка, але він наша падлюка."
Я також проти втягнення українців у внутрішню політику США, тому що це може спровокувати негативні наслідки, як уже було під час невдалої ставки на Клінтон у 2016му.
У вас що, проблеми з психікою, чи що? Як можна було голосувати за Клінтон, як ви тут постійно кажете, а на Цензорі тягнути за трампона, як тоді, так і зараз. Неадекватна поведінка та кількість коментарів у темах про трампа доводить, що ви ку-ку та на зарплаті. Бо безкоштовно так тролити ніхто не буде.
Якщо хто вже і неадекватний то це ті хто сьогосекундну політичну доцільність ставить вище принципів цивілізованої поведінки і права.
Потім вони не розуміють, чому щось пішло не так (наприклад наїзд Трампа на Зеленського) у 2018мую)
Вчіться же хоч на своїх помилках, я вже мовчу про чужі.
під приводом, що бояться за інформатора
https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=750
https://youtu.be/TyJU_FDoakU?t=511
Обличчя протестанів 6го січня розпізнали на камерах і викотили сотні кримінальних справ.
А пакет кокаїну так і лишається загадкою природи.
Official Statement on the Investigation of a Substance Found in the White House
Published By
U.S. Secret Service Media Relations
Published Date
2023-07-13
мабуть підкинули
Що таке «звивина»?
веде її ЗАГСстає президентом, або вона його до прокурорасідає в тюрму до кінця життя. Людей з такою життєвою дилемою навіть близько не можна підпускати до виборів президента, бо захопивши владу, вони її вже не віддадуть, для них це буде питання життя чи смерті.
Люди можуть писати що завгодно, але на рівні держви втручання не має бути.