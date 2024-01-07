Силы обороны отразили атаки врага на 5 направлениях. За сутки - 45 боестолкновений, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Орехов, Пятихатки Запорожской области; Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не ввели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника возле Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника западнее Вербового, Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

Генштаб также информирует, что в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

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