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После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает обстреливать территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после вечерней атаки "Шахедами" россияне взялись за тяжелую артиллерию. Ударили из нее по Никопольщине.

"Ночью с полдесятка снарядов попали по Красногригорьевской громаде. Людей не задело. Другие же последствия выясняют", - информирует глава региона.

После этого, как отмечает Лысак, оккупанты направили на район еще и беспилотник. Его уничтожили наши защитники.

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По уточненной информации, вчера в Днепре из-за БПЛА врага возникло два возгорания. Огонь усмирили чрезвычайники.

"В целом в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание. Уничтожены 4 авто, 12 – побиты", - говорится в сообщении.

После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 01
После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 02
После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 03
После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 04
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Хай вони кацап'е повиздихає
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07.01.2024 12:48 Ответить
От твоих пожеланий они не сдохнут! Все вопросы к обоссанным союзникам нашим.
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07.01.2024 13:23 Ответить
А кто твои обоссанные союзники? Ты с кем то заключал договора о военном сотрудничестве? Или ты просто зеленый ******, который пытается свои проебы переложить на людей и страны, которые тебе ******** ничего не дложны?
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07.01.2024 13:44 Ответить
Квартальному клоуну который, нам ничего не должен, от союзников больше 20 раз поступало предупреждение о нападении ******** с подробными планами. Последний раз в Киеве Американский Президент сказал бубенчику открытым текстом на телекамеру. Копайте окопы!---- "Вы нас не учите. Мы знаем, что нам делать". Ответил янелохмнесорокдвагодикатермосгидрантянетряпка Оманский Визитер ----Мангальщик Коксовик.
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07.01.2024 21:21 Ответить
Асиметричні відповіді дивись на кварталі-95...
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07.01.2024 13:17 Ответить
Скрепні кацапи Різдво святкують.
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07.01.2024 19:37 Ответить
De vidpovid' po mordoru?
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07.01.2024 22:51 Ответить
De vidpovid' po mordoru? - у черговому хриплому відосіку
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08.01.2024 00:08 Ответить
 
 