После атаки БПЛА на Днепр повреждено образовательное учреждение, многоэтажки и админздание. Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. ФОТОрепортаж
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Враг продолжает обстреливать территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после вечерней атаки "Шахедами" россияне взялись за тяжелую артиллерию. Ударили из нее по Никопольщине.
"Ночью с полдесятка снарядов попали по Красногригорьевской громаде. Людей не задело. Другие же последствия выясняют", - информирует глава региона.
После этого, как отмечает Лысак, оккупанты направили на район еще и беспилотник. Его уничтожили наши защитники.
По уточненной информации, вчера в Днепре из-за БПЛА врага возникло два возгорания. Огонь усмирили чрезвычайники.
"В целом в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание. Уничтожены 4 авто, 12 – побиты", - говорится в сообщении.
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